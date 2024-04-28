Тур: 4.
Ход матча
50'
1:0
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
25
Бруно
Увини
29
Willian
VI
8
Luan5
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Machado
-
19 Papagaio
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
99 Гамальо ЛеоНападающий
-
40 Reynaldo2
-
97 Lepu
-
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Leo Conde
История личных встреч
Крузейро
Витория
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 2 победы
21 матч
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.2
1.45
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.8
Среднее время на гол
99
112
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
78
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rafael VII
|1
|0.25
|Витал Матеус
|1
|0.25
|Lucas Silva IV
|1
|0.25
|Papagaio
|1
|0.25
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Артур Гомес VIII
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.33
|Wagner Leonardo
|1
|0.33
|Зе Карлос III
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Карлос III
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
|Camutanga
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Витория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Витория
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2
Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0
Результаты матчей
Крузейро
Витория
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1