  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Крузейро
1:0
Второй тайм: 51'
Витория
0'
1:0
50' Гол
Перейра Матеус

Ход матча

46'
Барреаль Альваро
Сифуэнтес Хосе
 
50'
Перейра Матеус
1:0
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Витория
1.68
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, betboom.ru
8.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
18
Сифуэнтес
Хосе
10
Перейра
Матеус
8
Rafael
VII
11
Артур
Гомес
VIII
1
Lucas
Arcanjo
2
Зе
Карлос
III
25
Бруно
Увини
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
8
Luan5
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
23
Galiano
da
Costa
Mateus
III
9
Алеррандро
11
Osvaldo
Крузейро
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Витория

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:1
К
1:2
СA
2:2
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
1:3
БСА
5:1
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.45

Среднее время на гол

40
61

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.8

Среднее время на гол

99
112

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafael VII 1 0.25
Витал Матеус 1 0.25
Lucas Silva IV 1 0.25
Papagaio 1 0.25
Виллиам Фуртадо 0 0
Артур Гомес VIII 0 0
Vinicius Robert 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nascimento Leite Matheus II 1 0.33
Wagner Leonardo 1 0.33
Зе Карлос III 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Перейра Матеус 1 0
Rafael VII 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Ivaldo 1 0
Papagaio 1 0
Марсело Жоао 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Карлос III 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Андраде Лео 1 0
Алеррандро 1 0
Эстевес Лукас 1 0
Camutanga 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Витория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Витория
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2
Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0 Жекие - Витория 1:0 Витория - Жуазейренсе 3:0

Результаты матчей

Крузейро
Витория

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Фламенго
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
10.
Крузейро
 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
11.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Коринтианс
 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
15.
Флуминенсе
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
16.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Коринтианс
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Флуминенсе
 0:2 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Крузейро
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Витория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Крузейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
14.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Флуминенсе
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Коринтианс
 2:0 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Саварино Джефферсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
  • 46'
    Хосе Сифуэнтес уходит с поля. Барреаль Альваро выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Витория
1.68
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, betboom.ru
8.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Крузейро 1:0 Витория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Крузейро
Витория
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный