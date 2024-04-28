Тур: 4.
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
9'
1:0
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
11
Марселинью
X
26
Erick2
23
Filipinho
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Марселинью XНападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
-
45 Werik
-
44 Mandaca
-
36 Da Rocha
-
29 Ruan
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Madson II
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|0.5
|Барбоза Лукас
|1
|0.25
|Danilo Boza
|1
|0.25
|Арруда Эрик
|1
|0.25
|Jadson III
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|2
|0.5
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.25
|Leonardo Godoy
|1
|0.25
|Pablo I
|1
|0.25
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|1
|1
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Caique
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Rodrigo Sam
|1
|0
|Marcos Ze
|1
|0
|Лукас Хуан
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Зе Витор
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Фернандиньо XII
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Жувентуде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0
Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1
Результаты матчей
Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1