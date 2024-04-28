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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Жувентуде
1:0
Первый тайм: 22'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
9' Гол
Арруда Эрик

Ход матча

9'
Арруда Эрик
(Барбоза Лукас)
1:0
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.50
3.66
6.11
Все Коэффициенты
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
7
Арруда
Эрик
11
Марселинью
X
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
23
Filipinho
28
Tomas
Cuello
88
Christian
Cardoso
92
Pablo
I
Жувентуде
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1

История личных встреч

Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 0.5
Барбоза Лукас 1 0.25
Danilo Boza 1 0.25
Арруда Эрик 1 0.25
Jadson III 0 0
Марселинью X 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 2 0.5
Gonzalo Mastriani 1 0.25
Leonardo Godoy 1 0.25
Pablo I 1 0.25
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 1 1
Фрейтас Лукас 1 1
Caique 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Rodrigo Sam 1 0
Marcos Ze 1 0
Лукас Хуан 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 1 1
Зе Витор 1 0
Thiago Heleno 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Сантана Алекс 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Фернандиньо XII 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Жувентуде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0
Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1

Результаты матчей

Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
3.
Форталеза Сеара
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ред Булл Брагантино
 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Фламенго
 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Жувентуде
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 4 2 0 2 5 - 3 6
11.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
12.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Коринтианс
 4 1 1 2 3 - 3 4
15.
Флуминенсе
 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Жувентуде
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Форталеза Сеара
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Жувентуде
 1:0 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Саварино Джефферсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Барбоза Лукас сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Erick бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.50
3.66
6.11
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Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе
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