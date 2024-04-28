Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолНаварро Кевин
16' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
1:1
40' ГолСаша Эдуардо
58' Желтая карточкаАугусто Педро
90'+6
Ход матча
9'
1:0
16'
40'
1:1
58'
85'
2
Тинга
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
11
Мариньо
26
Лопес
Брено
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 ЛинкольнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
11 Helio Junio
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0.33
|Эркулес
|1
|0.33
|Мачука Иманоль
|1
|0.33
|Наварро Кевин
|1
|0.33
|Почеттино Томас
|0
|0
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|2
|0.5
|Саша Эдуардо
|2
|0.5
|Ignacio Laquintana
|1
|0.25
|Борбас Тиаго
|1
|0.25
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|2
|0
|Бритес Эмануэль
|1
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|0
|Кандидо Луан
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Да Силва Джадсом
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2
Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1