  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
29' Желтая карточка
Коста Диего
40' Желтая карточка
Гомес Густаво
43' Желтая карточка
Igor Vinicius
45' Желтая карточка
Эндрик II
59' Желтая карточка
Кальери Хонатан
59' Желтая карточка
Мурило Серкейра
69' Желтая карточка
Michel Araujo
90' Желтая карточка
Абел Феррейра
90'+7
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
2
Igor
Vinicius
21
Бобадиллья
Дамиан
25
Alisson
II
10
Лусиано
Невес
6
Welington
17
Силва
Андре
III
9
Кальери
Хонатан
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Эндрик
II
Сан-Паулу
3-5-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

30 матчей

63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

31 матч

29%
71%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 25 побед

61 матч

31.1%
32.8%
36.1%
19 побед 20 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.5%
44.3%
26.2%
18 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.6%
34.4%
41%
15 побед 21 ничья 25 побед

История матчей

ПА
1:1
СA
5:0
К
1:2
К
1:0
СA
0:2
ПА
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:2
ПА
4:0
ПА
3:1
ПА
0:1
СA
0:2
КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1
0.72

Среднее время на гол

90
125

Всего голов

57
20

Голов в среднем за матч

1.78
0.69

Среднее время на гол

50
130

Всего голов

86
43

Голов в среднем за матч

1.41
0.7

Тотал матчей

2.5
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
21
Больше 34%
Меньше 66%
40
9
Больше 15%
Меньше 85%
52
4
Больше 7%
Меньше 93%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
59

Среднее время на гол

63
127

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Факундо 2 0.5
Силва Андре III 1 0.25
Кальери Хонатан 1 0.25
Лусиано Невес 1 (1) 0.25
Alisson II 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риос Ричард 1 0.25

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Michel Araujo 2 0
Igor Vinicius 2 0
Коста Диего 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Rodrigo Nestor 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Гомес Густаво 2 0
Майке Роша 2 0
Мурило Серкейра 2 0
Эндрик II 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Рони III 1 0
Морено Анибал 1 0
Менино Габриэль 1 0
Риос Ричард 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
0
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 1 8
3.
Ред Булл Брагантино
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Фламенго
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
11.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 2 1 1 - 1 5
13.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
14.
Сан-Паулу
 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Коринтианс
 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Флуминенсе
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Саварино Джефферсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Атлетико Гойаненсе Rhaldney Norberto 3
Гремио Коста Диего 1 1
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Эндрик II получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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