Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаКоста Диего
40' Желтая карточкаГомес Густаво
43' Желтая карточкаIgor Vinicius
45' Желтая карточкаЭндрик II
59' Желтая карточкаКальери Хонатан
59' Желтая карточкаМурило Серкейра
69' Желтая карточкаMichel Araujo
90' Желтая карточкаАбел Феррейра
90'+7
Ход матча
29'
40'
43'
45'
59'
59'
69'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
36 Patryck
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
-
17 ЛазароНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
30 матчей
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
31 матч
29%
71%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 25 побед
61 матч
31.1%
32.8%
36.1%
19 побед 20 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.5%
44.3%
26.2%
18 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.6%
34.4%
41%
15 побед 21 ничья 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1
0.72
Среднее время на гол
90
125
Всего голов
57
20
Голов в среднем за матч
1.78
0.69
Среднее время на гол
50
130
Всего голов
86
43
Голов в среднем за матч
1.41
0.7
Тотал матчей
2.5
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
21
Больше 34%
Меньше 66%
40
9
Больше 15%
Меньше 85%
52
4
Больше 7%
Меньше 93%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
Среднее время на гол
63
127
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Факундо
|2
|0.5
|Силва Андре III
|1
|0.25
|Кальери Хонатан
|1
|0.25
|Лусиано Невес
|1 (1)
|0.25
|Alisson II
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риос Ричард
|1
|0.25
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Майке Роша
|2
|0
|Мурило Серкейра
|2
|0
|Эндрик II
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
0
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Гойаненсе
|Rhaldney Norberto
|3
|Гремио
|Коста Диего
|1 1
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1