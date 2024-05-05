  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Васко да Гама
0'
16' Красная карточка
Hugo Moura
1:0
26' Гол
Erick2
58' Желтая карточка
Фернандиньо XII
90'+6
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
27
Гальдамес
Пабло
31
Росси
7
David
VI
99
Pablo
Vegetti
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

22 матча

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
БСА
5:1
БСА
0:0
СA
2:2
СA
2:1
КБ
1:1
КБ
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:1

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.27
0.91

Среднее время на гол

39
99

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
0.73

Среднее время на гол

76
123

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
110

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 2 0.4
Nikao 1 0.2
Gonzalo Mastriani 1 0.2
Leonardo Godoy 1 0.2
Pablo I 1 0.2
Erick2 1 0.2
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 2 0.4
David VI 1 0.2
Mateus Cocao 1 0.2
Росси 0 0
Hugo Moura 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 1 1
Фернандиньо XII 2 0
Зе Витор 1 0
Thiago Heleno 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Сантана Алекс 1 0
Julimar 1 0
Крепски Бенто 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 1 1
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Jose Gabriel 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Ramon Diaz 1 0
Victor X 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Васко да Гама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Васко да Гама
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1
Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама

Точный счет

1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
2.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Байя
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Фламенго
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 1 3 1 1 - 1 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Коринтианс
 5 1 2 2 3 - 3 5
16.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Байя
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Куяба
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Байя
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Куяба
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Сан-Паулу Michel Araujo 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Лукас Эскивель сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Эрик бьет в цель!
  • 23'
    Росси уходит с поля. Жоао Виктор выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 16'
      УДАЛЕНИЕ! - Уго Моура увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 10'
      Каноббио Агустин уходит с поля. Хулимар выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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