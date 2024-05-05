Тур: 5.
1:0
Конец матча
Ход матча
16'
26'
1:0
58'
59'
26
Erick2
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
31
Росси
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Filipinho
-
22 Madson II
-
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
-
31 РоссиНападающий
-
7 David VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 АдсонПолузащитник
- Нападающий
-
77 РайанНападающий
-
37 Кастро ПаблоНападающий
-
38 Victor X
-
23 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
22 матча
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.27
0.91
Среднее время на гол
39
99
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
0.73
Среднее время на гол
76
123
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
1.73
0.82
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
110
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|2
|0.4
|Nikao
|1
|0.2
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.2
|Leonardo Godoy
|1
|0.2
|Pablo I
|1
|0.2
|Erick2
|1
|0.2
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|2
|0.4
|David VI
|1
|0.2
|Mateus Cocao
|1
|0.2
|Росси
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Фернандиньо XII
|2
|0
|Зе Витор
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Крепски Бенто
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|1
|1
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Victor X
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Васко да Гама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Васко да Гама
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1
Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Точный счет
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|1 - 1
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (2)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Сан-Паулу
|Michel Araujo
|3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|3