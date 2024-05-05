Тур: 5.
0'
7' Красная карточкаWagner Leonardo
14' Желтая карточкаБобадиллья Дамиан
25' Желтая карточкаБруно Увини
36' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
36' Желтая карточкаAlan Franco1
0:1
45' ГолЛусиано Невес
Ход матча
25'
36'
36'
45'
0:1
25
Бруно
Увини
97
Lepu
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
11
Osvaldo
39
Janderson
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
97 LepuПолузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
21 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
17 Jose Hugo
-
-
-
40 Reynaldo2
-
Главный тренер: Leo Conde
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
36 Patryck
-
35 Sabino2
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Витория
Сан-Паулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
3 победы 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.38
1.63
Среднее время на гол
37
55
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.25
|Wagner Leonardo
|1
|0.25
|Зе Карлос III
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Факундо
|2
|0.4
|Лусиано Невес
|2 (1)
|0.4
|Силва Андре III
|1
|0.2
|Кальери Хонатан
|1
|0.2
|Alisson II
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wagner Leonardo
|0
|1
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
|Camutanga
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Витория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Витория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Витория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Витория
Сан-Паулу
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Витория
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|18.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|3
|Коринтианс
|Raniele
|3