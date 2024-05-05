  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Витория
1:3
Конец матча
Сан-Паулу
0'
7' Красная карточка
Wagner Leonardo
14' Желтая карточка
Бобадиллья Дамиан
25' Желтая карточка
Бруно Увини
36' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
37' Желтая карточка
Alan Franco1
0:1
45' Гол
Лусиано Невес
1:1
50' Гол
Willian VI
1:2
53' Гол
Лусиано Невес
61' Желтая карточка
Эстевес Лукас
82' Желтая карточка
Michel Araujo
1:3
84' Гол
Феррареси Науэль
87' Желтая карточка
Дуду Эдуардо
90'+5
1
Lucas
Arcanjo
2
Зе
Карлос
III
25
Бруно
Увини
4
Wagner
Leonardo
97
Lepu
29
Willian
VI
21
Дуду
Эдуардо
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
14
Patric
Calmon
11
Osvaldo
39
Janderson
23
Рафаэл
Пирес
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
2
Igor
Vinicius
21
Бобадиллья
Дамиан
11
Rodrigo
Nestor
25
Alisson
II
15
Michel
Araujo
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
Витория
3-5-2
Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Витория
Сан-Паулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
3 победы 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:0
БСА
1:2
БСА
3:1
БСА
3:2
БСА
3:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.38
1.63

Среднее время на гол

37
55

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nascimento Leite Matheus II 1 0.25
Willian VI 1 0.25
Wagner Leonardo 1 0.25
Зе Карлос III 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 3 (1) 0.6
Феррейра Факундо 2 0.4
Силва Андре III 1 0.2
Кальери Хонатан 1 0.2
Феррареси Науэль 1 0.2
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 2 0
Wagner Leonardo 0 1
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Дуду Эдуардо 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Андраде Лео 1 0
Алеррандро 1 0
Camutanga 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michel Araujo 3 0
Лусиано Невес 2 0
Igor Vinicius 2 0
Коста Диего 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alan Franco1 1 0
Rodrigo Nestor 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0

Результаты матчей

Витория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Витория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Витория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1 Витория - Байя 3:2 Жуазейренсе - Витория 2:0 Витория - АБС 3:1 Жакобина - Витория 0:0 Альтос - Витория 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Витория
Сан-Паулу

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Витория
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
2.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Байя
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Фламенго
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 1 3 1 1 - 1 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Коринтианс
 5 1 2 2 3 - 3 5
16.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Байя
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Куяба
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Байя
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Куяба
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Сан-Паулу Michel Araujo 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 3
Весь список
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    • 46'
      Патрик Калмон уходит с поля. Эстевес Лукас выходит вместо него
    • 46'
      Освальдо уходит с поля. Mateus выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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