Тур: 31. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Lukasz Kuzma
5:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолPatryk Makuch
2:0
42' Гол в свои воротаЯницки Рафал
45' Желтая карточкаРакочи Михал
3:0
53' ГолКакабадзе Отар
4:0
68' ГолГлик Камил
75' Желтая карточкаKamil Lukoszek
78' Желтая карточкаЭннали Лоуренс
78' Желтая карточкаFilip Kucharczyk
80' Вторая желтая карточкаЭннали Лоуренс
82' Желтая карточкаАтанасов Яни
5:0
84' ГолАтанасов Яни
90'+2
Ход матча
4'
1:0
42'
2:0
45'
53'
3:0
68'
4:0
75'
78'
78'
80'
82'
84'
5:0
31
Грошшо
Лукаш
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Краковия
Гурник Забже
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.79
1.21
Среднее время на гол
114
74
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.26
|Ракочи Михал
|5
|0.16
|Patryk Makuch
|5
|0.16
|Атанасов Яни
|5 (1)
|0.16
|Karol Knap
|4 (2)
|0.13
|Гицэ Вирджил
|4
|0.13
|Ярошински Павел
|3
|0.1
|Глик Камил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|2
|0.06
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
|Filip Kucharczyk
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.23
|Капралик Адриан
|6
|0.19
|Эннали Лоуренс
|5 (1)
|0.16
|Мусёлик Себастьян
|4
|0.13
|Чиж Шимон
|4
|0.13
|Подольски Лукас
|3
|0.1
|Kamil Lukoszek
|3
|0.1
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Яницки Рафал
|2
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|8
|0
|Атанасов Яни
|7
|0
|Ракочи Михал
|7
|0
|Какабадзе Отар
|5
|1
|Takuto Oshima
|6
|0
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Ярошински Павел
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|6
|1
|Пачеко Даниэль
|5
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Эннали Лоуренс
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|1
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Гурник Забже
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
15
9
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
13
19
Краковия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Гурник Забже
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
28
28
Голы по времени матча
Забито
28
23
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
4
14%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
2
7%
7
30%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
9
32%
6
26%
76-90
Пропущено
27
25
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
11%
4
16%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
9
33%
6
24%
76-90
Забито
16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
25%
2
10%
1-15
5
31%
5
25%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
44
43
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
8
18%
5
12%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
3
7%
10
23%
31-45
7
16%
4
9%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
10
23%
11
26%
76-90
Пропущено
39
38
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
4
10%
4
11%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
9
23%
8
21%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
4
10%
9
24%
61-75
13
33%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Краковия
Гурник Забже
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Краковия
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
97
69
313
312
313
114
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
142
312
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
256
1219
1021
427
526
328
229
229
130
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11