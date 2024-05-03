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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Краковия
5:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
4' Гол
Patryk Makuch
2:0
42' Гол в свои ворота
Яницки Рафал
45' Желтая карточка
Ракочи Михал
3:0
53' Гол
Какабадзе Отар
4:0
68' Гол
Глик Камил
75' Желтая карточка
Kamil Lukoszek
78' Желтая карточка
Эннали Лоуренс
78' Желтая карточка
Filip Kucharczyk
80' Вторая желтая карточка
Эннали Лоуренс
82' Желтая карточка
Атанасов Яни
5:0
84' Гол
Атанасов Яни
90'+2
31
Грошшо
Лукаш
5
Гицэ
Вирджил
15
Глик
Камил
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
19
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
10
Ракочи
Михал
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
17
Kamil
Lukoszek
55
Чиж
Шимон
11
Эннали
Лоуренс
7
Капралик
Адриан
Краковия
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Гурник Забже

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:0
OE
0:2
OE
3:0
КЛ
0:2
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.79
1.21

Среднее время на гол

114
74

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.26
Ракочи Михал 5 0.16
Patryk Makuch 5 0.16
Атанасов Яни 5 (1) 0.16
Karol Knap 4 (2) 0.13
Гицэ Вирджил 4 0.13
Ярошински Павел 3 0.1
Глик Камил 2 0.06
Какабадзе Отар 2 0.06
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Filip Kucharczyk 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.23
Капралик Адриан 6 0.19
Эннали Лоуренс 5 (1) 0.16
Мусёлик Себастьян 4 0.13
Чиж Шимон 4 0.13
Подольски Лукас 3 0.1
Kamil Lukoszek 3 0.1
Расак Дамиан 2 0.06
Яницки Рафал 2 0.06
Нашименту Филипе 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Кравчик Пётр 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Сиплак Михал 1 0.03
Щесняк Криспин 1 0.03
Янжа Эрик 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 8 0
Атанасов Яни 7 0
Ракочи Михал 7 0
Какабадзе Отар 5 1
Takuto Oshima 6 0
Гицэ Вирджил 5 0
Ярошински Павел 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 6 1
Щесняк Криспин 6 1
Пачеко Даниэль 5 0
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Эннали Лоуренс 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Kamil Lukoszek 2 1
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Краковия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Гурник Забже
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
9
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

13
19
Краковия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Гурник Забже
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

28
23
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
4
14%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
2
7%
7
30%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
9
32%
6
26%
76-90

Пропущено

27
25
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
11%
4
16%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
9
33%
6
24%
76-90

Забито

16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
25%
2
10%
1-15
5
31%
5
25%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

44
43
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
8
18%
5
12%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
3
7%
10
23%
31-45
7
16%
4
9%
46-60
7
16%
7
16%
61-75
10
23%
11
26%
76-90

Пропущено

39
38
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
4
10%
4
11%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
9
23%
8
21%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
4
10%
9
24%
61-75
13
33%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Краковия
Гурник Забже

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Краковия
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
9
7
1.5
6
9
3
13
2.5
3
12
3
13
3.5
1
14
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
2
3
12
1.5
4
12
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
25
6
12
19
1.5
10
21
4
27
2.5
5
26
3
28
3.5
2
29
2
29
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
3.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 36 - 42 38
10.
Заглембе Любин
 30 10 8 12 35 - 46 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
13.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
14.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 15 7 5 3 22 - 15 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 14 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Ракочи Михал получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Яницки Рафал уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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