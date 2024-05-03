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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Рух Хожув
2:1
Конец матча
Лех
0'
14' Желтая карточка
Садлок Мацей
1:0
24' Гол
Щепан Даниэль
1:1
27' Пенальти
Исхак Микаэль
2:1
84' Гол
Michal Feliks
90' Желтая карточка
Michal Feliks
90'+6
36
Стипица
Данте
21
Садлок
Мацей
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
59
Стемпиньски
Мариуш
5
Tomasz
Wojtowicz
7
Летневски
Юлиуш
22
Стажиньски
Филип
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
41
Мрожек
Бартош
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
17
Шимчак
Филип
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
7
Соуза
Афонсу
30
Квеквескири
Ника
9
Исхак
Микаэль
Рух Хожув
3-4-2-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Рух Хожув
Лех

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед

25 матчей

12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
16%
64%
5 побед 4 ничьи 16 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
Э
0:5
К
0:3
ЭГА
3:0
Э
1:3
Э
2:2
К
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
К
0:1
OE
1:1
OE
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.54

Среднее время на гол

120
167

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.54
1.75

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.68
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 10 (5) 0.32
Michal Feliks 5 0.16
Tomasz Swedrowski 4 0.13
Козак Милош 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Tomasz Wojtowicz 2 0.06
Новотны Сома 2 0.06
Lukasz Moneta 1 0.03
Подставски Томаш 1 0.03
Przemyslaw Szur 1 0.03
Хосема 1 0.03
Дадок Роберт 1 0.03
Михальский Кацпер 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Patryk Sikora 1 0.03
Влканова Адам 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Szymon Szymanski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (1) 0.32
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.29
Мархвиньски Филип 8 0.26
Ба-Луа Адриэль 4 0.13
Шимчак Филип 3 (1) 0.1
Карлстрём Йеспер 2 0.06
Перейра Жоэл III 1 0.03
Квеквескири Ника 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Блажич Миха 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Дагерстол Филип 1 0.03
Гургул Михал 1 0.03
Андерссон Элиас 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 10 0
Щепан Даниэль 5 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Michal Feliks 4 0
Дадок Роберт 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Стемпиньски Мариуш 3 0
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Стипица Данте 1 0
Lukasz Moneta 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Исхак Микаэль 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Саламон Бартош 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
8
Рух Хожув
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

14
26
Рух Хожув
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Лех
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

27
34

Голы по времени матча

Забито

20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
8
40%
5
28%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
5
24%
8
35%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
12%
4
15%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
3
18%
7
26%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90

Пропущено

31
12
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
6%
2
17%
1-15
5
16%
2
17%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
2
6%
2
17%
61-75
7
23%
4
33%
76-90

Забито

37
45
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
4
11%
4
9%
1-15
6
16%
7
16%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
8
22%
4
9%
61-75
13
35%
12
27%
76-90

Пропущено

52
35
25 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
5
10%
4
11%
1-15
9
17%
6
17%
16-30
11
21%
7
20%
31-45
12
23%
3
9%
46-60
3
6%
3
9%
61-75
12
23%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0
Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1

Результаты матчей

Рух Хожув
Лех

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
9
6
2
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
5
11
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
23
8
11
20
1.5
14
17
4
27
2.5
5
26
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
3.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 36 - 42 38
10.
Заглембе Любин
 30 10 8 12 35 - 46 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
13.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
14.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 15 7 5 3 22 - 15 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 14 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль из команды Лех забивает с точки!
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