Тур: 31. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Мусял Томаш
0'
14' Желтая карточкаСадлок Мацей
1:0
24' ГолЩепан Даниэль
1:1
27' ПенальтиИсхак Микаэль
2:1
84' ГолMichal Feliks
90' Желтая карточкаMichal Feliks
90'+6
Ход матча
14'
24'
1:0
27'
1:1
84'
90'
21
Садлок
Мацей
6
Хосема
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаПолузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Mike Huras
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Рух Хожув
Лех
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 16 побед
25 матчей
12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
16%
64%
5 побед 4 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.54
Среднее время на гол
120
167
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
2.54
1.75
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.68
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|10 (5)
|0.32
|Michal Feliks
|5
|0.16
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.13
|Козак Милош
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0.06
|Новотны Сома
|2
|0.06
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Дадок Роберт
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Влканова Адам
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.32
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.29
|Мархвиньски Филип
|8
|0.26
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.13
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.06
|Перейра Жоэл III
|1
|0.03
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|10
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Michal Feliks
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Стипица Данте
|1
|0
|Lukasz Moneta
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Исхак Микаэль
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Саламон Бартош
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
8
Рух Хожув
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
14
26
Рух Хожув
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Лех
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
27
34
Голы по времени матча
Забито
20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
8
40%
5
28%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
5
24%
8
35%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
12%
4
15%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
3
18%
7
26%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90
Пропущено
31
12
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
6%
2
17%
1-15
5
16%
2
17%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
2
6%
2
17%
61-75
7
23%
4
33%
76-90
Забито
37
45
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
4
11%
4
9%
1-15
6
16%
7
16%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
8
22%
4
9%
61-75
13
35%
12
27%
76-90
Пропущено
52
35
25 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
5
10%
4
11%
1-15
9
17%
6
17%
16-30
11
21%
7
20%
31-45
12
23%
3
9%
46-60
3
6%
3
9%
61-75
12
23%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0
Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1
Результаты матчей
Рух Хожув
Лех
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
79
96
214
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
411
511
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
1120
1417
427
526
130
229
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11