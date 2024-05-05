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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Варта Познань
2:1
Второй тайм: 49'
Видзев Лодзь
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Цыганик Андрей
2:0
12' Гол
Купчак Матеуш
20' Желтая карточка
Милош Мато
2:1
44' Гол
Санчез Джорди

Ход матча

9'
Цыганик Андрей
1:0
12'
Купчак Матеуш
(Шмыт Каетан)
2:0
16'
Пржикрыл Томаш
Журавски Мачей
 
20'
 
Милош Мато
44'
2:1
Санчез Джорди
(Antoni Klimek)
46'
Боровски Филип
Межграни Мохамед
 
46'
 
Dominik Kun
Дилиберто Ноа
46'
 
Милош Мато
Шота Серафин
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Ничья
Видзев Лодзь
2.48
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Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
20
Межграни
Мохамед
21
Купчак
Матеуш
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
1
Гикевич
Рафал
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
44
Дилиберто
Ноа
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
14
Цыганик
Андрей
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
Варта Познань
3-4-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Варта Познань
Видзев Лодзь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ВД
3:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.23
Зреляк Адам 4 0.13
Журавски Мачей 4 0.13
Купчак Матеуш 4 0.13
Пржикрыл Томаш 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Луиш Мигел 2 0.06
Эппель Мартон 2 (1) 0.06
Визингер Дарио 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Ставропулос Димитрис 1 0.03
Шимонович Давид 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Межграни Мохамед 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Боровски Филип 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (3) 0.26
Санчез Джорди 7 0.23
Альварес Франциско 5 0.16
Рондич Имад 4 0.13
Antoni Klimek 3 0.1
Нунеш Фабиу 2 0.06
Цыганик Андрей 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 0.03
Фернандес Хуан III 1 0.03
Сильва Луис 1 0.03
Дилиберто Ноа 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Patryk Rychlik 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 5 2
Ганоушек Марек 5 1
Нунеш Фабиу 6 0
Цыганик Андрей 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Альварес Франциско 6 0
Милош Мато 5 0
Шеху Юлиан 4 0
Павловски Бартоломей 3 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Фернандес Хуан III 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Видзев Лодзь
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
11
Варта Познань
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

14
16
Варта Познань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

19
27

Голы по времени матча

Забито

15
19
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
4
27%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
9
47%
76-90

Пропущено

16
23
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
13%
3
13%
1-15
6
38%
2
9%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
2
13%
8
35%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
25%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

21
18
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
8
38%
3
17%
76-90

Забито

31
37
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
13 Не забивали 6
8
26%
4
11%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
4
13%
14
38%
76-90

Пропущено

37
41
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
6
15%
1-15
9
24%
4
10%
16-30
5
14%
5
12%
31-45
7
19%
7
17%
46-60
3
8%
8
20%
61-75
10
27%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2

Результаты матчей

Варта Познань
Видзев Лодзь

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
24
6
9
21
1.5
10
20
2
28
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 1:2 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 31 11 8 12 39 - 44 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Варта Познань
 2:1 31 9 10 12 33 - 38 37
13.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
14.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Видзев Лодзь
 1:2 15 9 0 6 19 - 17 27
7.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
14.
Варта Познань
 2:1 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Варта Познань
 2:1 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 1:2 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Antoni Klimek сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
  • 24'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 20'
    Милош Мато получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Журавски Мачей уходит с поля. Томаш Прикрил выходит вместо него
  • 12'
    Шмыт Каетан сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Купчак Матеуш бьет в цель!
  • 9'
    Г О О О О Л - Цыганик Андрей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Видзев Лодзь
2.48
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8.93
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