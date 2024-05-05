Тур: 31. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Франковски Бартож
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' Гол в свои воротаЦыганик Андрей
2:0
12' ГолКупчак Матеуш
20' Желтая карточкаМилош Мато
2:1
44' ГолСанчез Джорди
78' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
90'+4
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
20'
44'
2:1
14
Цэру
Богдан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Варта Познань
Видзев Лодзь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.23
|Зреляк Адам
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Купчак Матеуш
|4
|0.13
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (3)
|0.26
|Санчез Джорди
|7
|0.23
|Альварес Франциско
|5
|0.16
|Рондич Имад
|4
|0.13
|Antoni Klimek
|3
|0.1
|Нунеш Фабиу
|2
|0.06
|Цыганик Андрей
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|5
|2
|Ганоушек Марек
|5
|1
|Нунеш Фабиу
|6
|0
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Альварес Франциско
|6
|0
|Милош Мато
|5
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Павловски Бартоломей
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Видзев Лодзь
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
13
Варта Познань
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Видзев Лодзь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
14
16
Варта Познань
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Видзев Лодзь
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
16
21
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
5
31%
4
19%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
9
43%
76-90
Пропущено
18
24
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
17%
4
17%
1-15
6
33%
2
8%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
2
11%
8
33%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
4
25%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
21
18
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
8
38%
3
17%
76-90
Забито
32
39
19 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 6
9
28%
5
13%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
5
16%
10
26%
31-45
5
16%
5
13%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
4
13%
14
36%
76-90
Пропущено
39
42
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
4
10%
7
17%
1-15
9
23%
4
10%
16-30
6
15%
5
12%
31-45
7
18%
7
17%
46-60
3
8%
8
19%
61-75
10
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2
Результаты матчей
Варта Познань
Видзев Лодзь
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
114
511
510
115
312
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
510
511
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
256
1021
1021
229
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|16
|8
|7
|70 - 44
|56
|2.
|31
|15
|9
|7
|42 - 30
|54
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|5.
|30
|13
|11
|6
|46 - 34
|50
|6.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 44
|41
|10.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|11.
|1:0
|31
|9
|14
|8
|33 - 32
|41
|12.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|13.
|31
|7
|15
|9
|43 - 40
|36
|14.
|30
|9
|8
|13
|37 - 51
|35
|15.
|30
|7
|12
|11
|36 - 47
|33
|16.
|0:1
|31
|6
|13
|12
|35 - 40
|31
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|31
|5
|6
|20
|30 - 67
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|7.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|0:1
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|11.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|12.
|1:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 18
|17
|13.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|0:1
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11