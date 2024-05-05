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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 12282 Главный судья: Марциняк Шимон
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Пяст
0'
1' Желтая карточка
Вильчек Камиль
25' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
0:1
28' Гол
Michael Ameyaw
33' Желтая карточка
Малярчик Петр
47' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
1:1
63' Пенальти
Далмау Адриан
88' Желтая карточка
Дзичек Патрик
88' Желтая карточка
Milos Trojak
90' Желтая карточка
Далмау Адриан
90' Желтая карточка
Квецень Бартош
90' Желтая карточка
Червински Якуб
90' Желтая карточка
90'+9
55
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
4
Малярчик
Петр
94
Квецень
Бартош
2
Затор
Доминик
5
Бричаг
Марьюс
88
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
17
Dawid
Blanik
21
Daniel
Trejo
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
96
Костадинов
Тихомир
10
Вильчек
Камиль
Корона Кельце
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Пяст

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГБ
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:2

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.55

Среднее время на гол

65
165

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

70
97

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
120

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шикавка Евгений 7 0.23
Martin Remacle 6 0.19
Далмау Адриан 5 (2) 0.16
Ноно Давид 4 (2) 0.13
Дякону Роналдо 3 0.1
Daniel Trejo 2 0.06
Milos Trojak 2 0.06
Dawid Blanik 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Хофмейстер Йоав 1 0.03
Jakub Konstantyn 1 0.03
Квецень Бартош 1 0.03
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.26
Феликс Хорхе 5 0.16
Michael Ameyaw 4 0.13
Serhij Krykun 3 0.1
Кадзиор Дамиан 2 0.06
Гук Томаш 2 0.06
Томашевич Гжегож 2 0.06
Пясецки Фабиан 2 0.06
Мосур Ариэль 1 0.03
Вильчек Камиль 1 0.03
Червински Якуб 1 0.03
Храпек Михал 1 (1) 0.03
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Щепаньски Милош 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 9 1
Martin Remacle 6 0
Jacek Podgorski 6 0
Ноно Давид 5 0
Квецень Бартош 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Dawid Blanik 4 0
Малярчик Петр 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Milos Trojak 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Daniel Trejo 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Далмау Адриан 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 11 0
Пырка Аркадиуш 9 1
Червински Якуб 5 0
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Голубек Якуб 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Пяст
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

12
10
Корона Кельце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Пяст
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
16
Корона Кельце
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Пяст
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
52% (16)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

25
13
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
12%
2
15%
1-15
4
16%
4
31%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
7
28%
2
15%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
4
19%
3
16%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
3
25%
3
15%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Забито

37
33
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
3
8%
2
6%
1-15
6
16%
7
21%
16-30
8
22%
8
24%
31-45
2
5%
5
15%
46-60
8
22%
6
18%
61-75
10
27%
5
15%
76-90

Пропущено

39
33
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
4
10%
3
9%
1-15
7
18%
1
3%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
5
13%
9
27%
61-75
9
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Пяст

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
9
1.5
7
8
3
13
2.5
2
13
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
6
1
14
1.5
2
14
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
21
10
8
23
1.5
9
22
4
27
2.5
3
28
2
29
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 31 11 8 12 39 - 44 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 31 8 15 8 33 - 33 39
12.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
13.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
14.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 31 6 14 11 36 - 40 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
7.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • 46'
      Jacek Podgorski уходит с поля. Далмау Адриан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Milosz Trojak получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Малярчик Петр получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Щепаньски Милош сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Michael Ameyaw бьет в цель!
    • 25'
      Пырка Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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