Тур: 31. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 12282 Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаВильчек Камиль
25' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
0:1
28' ГолMichael Ameyaw
33' Желтая карточкаМалярчик Петр
47' Желтая карточкаКрогстад Фредрик
1:1
63' ПенальтиДалмау Адриан
88' Желтая карточкаДзичек Патрик
88' Желтая карточкаMilos Trojak
90' Желтая карточкаДалмау Адриан
90' Желтая карточкаКвецень Бартош
90' Желтая карточкаЧервински Якуб
90'+9
Ход матча
25'
28'
33'
47'
63'
1:1
88'
88'
90'
90'
90'
90'
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
21
Daniel
Trejo
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
21 Daniel TrejoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Корона Кельце
Пяст
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.55
Среднее время на гол
65
165
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
70
97
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
120
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|7
|0.23
|Martin Remacle
|6
|0.19
|Далмау Адриан
|5 (2)
|0.16
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.13
|Дякону Роналдо
|3
|0.1
|Daniel Trejo
|2
|0.06
|Milos Trojak
|2
|0.06
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.26
|Феликс Хорхе
|5
|0.16
|Michael Ameyaw
|4
|0.13
|Serhij Krykun
|3
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.06
|Гук Томаш
|2
|0.06
|Томашевич Гжегож
|2
|0.06
|Пясецки Фабиан
|2
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Вильчек Камиль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|Щепаньски Милош
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|9
|1
|Martin Remacle
|6
|0
|Jacek Podgorski
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Квецень Бартош
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Dawid Blanik
|4
|0
|Малярчик Петр
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|11
|0
|Пырка Аркадиуш
|9
|1
|Червински Якуб
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Пяст
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
12
10
Корона Кельце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Пяст
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
16
Корона Кельце
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Пяст
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
52% (16)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
25
13
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
12%
2
15%
1-15
4
16%
4
31%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
7
28%
2
15%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
4
19%
3
16%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
3
25%
3
15%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Забито
37
33
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
3
8%
2
6%
1-15
6
16%
7
21%
16-30
8
22%
8
24%
31-45
2
5%
5
15%
46-60
8
22%
6
18%
61-75
10
27%
5
15%
76-90
Пропущено
39
33
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
4
10%
3
9%
1-15
7
18%
1
3%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
5
13%
9
27%
61-75
9
23%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Пяст
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
79
78
313
213
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
106
114
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
2110
823
922
427
328
229
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11