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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Легия
0:0
Второй тайм: 63'
Радомяк Радом
0'
6' Красная карточка
Капустка Бартош
19' Желтая карточка
Жордау Бруну
28' Желтая карточка
Damian Jakubik
45' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
45' Желтая карточка
Рибейру Юри
49' Желтая карточка
Гуаль Марк

Ход матча

6'
Капустка Бартош
 
14'
 
Жордау Бруну
Донис Христос
19'
 
Жордау Бруну
26'
Рибейру Юри
Кун Патрик
 
28'
 
Damian Jakubik
45'
Элитим Хуэрхен
 
45'
Рибейру Юри
 
49'
Гуаль Марк
 
53'
Челхака Юрген
Капюади Стив
 
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Радомяк Радом
4.50
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4.50
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7.00
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
22
Элитим
Хуэрхен
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
13
Вшолек
Павел
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
6
Michal
Kaput
77
Донис
Христос
13
Гжесик
Ян
27
Вольски
Рафал
70
Вагнер
да
Силва
7
Семеду
Лисандру
Легия
3-1-4-2
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Радомяк Радом

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
64

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 9 (5) 0.29
Пекхарт Томаш 8 0.26
Гуаль Марк 6 0.19
Вшолек Павел 4 0.13
Крамер Блаж 4 (1) 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Капустка Бартош 2 0.06
Росолек Мацей 2 (1) 0.06
Панков Радован 1 0.03
Элитим Хуэрхен 1 0.03
Кун Патрик 1 0.03
Августиняк Рафал 1 0.03
Баку Макана 1 0.03
Капюади Стив 1 0.03
Стржалек Игорь 1 0.03
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.26
Роча Леонардо 4 0.13
Семеду Эди 4 0.13
Семеду Лисандру 3 (1) 0.1
Вольски Рафал 2 0.06
Абрамович Давид 2 0.06
Luka Vuskovic 2 0.06
Жардел 2 0.06
Донис Христос 1 0.03
Гжесик Ян 1 0.03
Кастаньеда Франк 1 0.03
Вагнер да Силва 1 0.03
Цихоцки Матеуш 1 0.03
Бранко Рафаэл 1 0.03
Кобыляк Габриэль 1 0.03
Guilherme Zimovski 1 0.03
Машаду Луиш 0 0
Леандро 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 11 1
Енджейчик Артур 6 2
Элитим Хуэрхен 7 0
Капюади Стив 7 0
Панков Радован 6 0
Рибейру Юри 6 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Капустка Бартош 2 1
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Вольски Рафал 5 1
Michal Kaput 5 1
Жордау Бруну 4 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 5 0
Роча Леонардо 3 1
Цихоцки Матеуш 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Кобыляк Габриэль 2 1
Damian Jakubik 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Luka Vuskovic 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Пик Даниэль 1 0
Пеглоу 1 0

Результаты матчей

Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Радомяк Радом
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
7
Легия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Радомяк Радом
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

22
14
Легия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Радомяк Радом
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

30
21

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
8%
5
25%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
5
20%
2
10%
76-90

Пропущено

12
26
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
3
12%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
5
42%
4
15%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
1
6%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
4
18%
4
24%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
9
36%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
4
19%
1
4%
76-90

Забито

47
37
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
5
11%
6
16%
1-15
9
19%
6
16%
16-30
7
15%
5
14%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
10
21%
8
22%
61-75
9
19%
6
16%
76-90

Пропущено

33
51
17 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
3
9%
4
8%
1-15
5
15%
14
27%
16-30
9
27%
8
16%
31-45
5
15%
10
20%
46-60
5
15%
9
18%
61-75
6
18%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1

Результаты матчей

Легия
Радомяк Радом

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Легия
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
7
8
5
10
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
18
12
12
18
1.5
13
17
9
21
2.5
6
24
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 0:0 31 13 12 6 46 - 34 51
6.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 31 11 8 12 39 - 44 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 31 8 15 8 33 - 33 39
12.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
13.
Радомяк Радом
 0:0 31 9 9 13 37 - 51 36
14.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 31 6 14 11 36 - 40 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Легия
 0:0 16 7 7 2 24 - 13 28
7.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 0:0 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 0:0 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Радомяк Радом
 0:0 16 5 4 7 18 - 28 19
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Капюади Стив уходит с поля. Челхака Юрген выходит вместо него
  • 49'
    Гуаль Марк получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Элитим Хуэрхен получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Damian Jakubik получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Радомяк Радом
4.50
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4.50
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7.00
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