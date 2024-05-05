Тур: 31. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Второй тайм: 63'
0'
6' Красная карточкаКапустка Бартош
19' Желтая карточкаЖордау Бруну
28' Желтая карточкаDamian Jakubik
45' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
45' Желтая карточкаРибейру Юри
49' Желтая карточкаГуаль Марк
Ход матча
19'
28'
45'
45'
49'
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
13
Вшолек
Павел
13
Гжесик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
13 Вшолек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Легия
Радомяк Радом
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.29
|Пекхарт Томаш
|8
|0.26
|Гуаль Марк
|6
|0.19
|Вшолек Павел
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2 (1)
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.03
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.26
|Роча Леонардо
|4
|0.13
|Семеду Эди
|4
|0.13
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.1
|Вольски Рафал
|2
|0.06
|Абрамович Давид
|2
|0.06
|Luka Vuskovic
|2
|0.06
|Жардел
|2
|0.06
|Донис Христос
|1
|0.03
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Вагнер да Силва
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Машаду Луиш
|0
|0
|Леандро
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|11
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Элитим Хуэрхен
|7
|0
|Капюади Стив
|7
|0
|Панков Радован
|6
|0
|Рибейру Юри
|6
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Капустка Бартош
|2
|1
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Michal Kaput
|5
|1
|Жордау Бруну
|4
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Damian Jakubik
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
Результаты матчей
Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Радомяк Радом
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
7
Легия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Радомяк Радом
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
22
14
Легия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Радомяк Радом
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
30
21
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
8%
5
25%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
5
20%
2
10%
76-90
Пропущено
12
26
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
3
12%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
5
42%
4
15%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
1
6%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
4
18%
4
24%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
9
36%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
4
19%
1
4%
76-90
Забито
47
37
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
5
11%
6
16%
1-15
9
19%
6
16%
16-30
7
15%
5
14%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
10
21%
8
22%
61-75
9
19%
6
16%
76-90
Пропущено
33
51
17 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
3
9%
4
8%
1-15
5
15%
14
27%
16-30
9
27%
8
16%
31-45
5
15%
10
20%
46-60
5
15%
9
18%
61-75
6
18%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Легия
Радомяк Радом
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Легия
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
78
69
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
510
78
510
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
1812
1218
1317
921
624
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|16
|8
|7
|70 - 44
|56
|2.
|31
|15
|9
|7
|42 - 30
|54
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|5.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|46 - 34
|51
|6.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|31
|12
|6
|13
|40 - 41
|42
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 44
|41
|10.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|11.
|31
|8
|15
|8
|33 - 33
|39
|12.
|31
|9
|10
|12
|33 - 38
|37
|13.
|0:0
|31
|9
|9
|13
|37 - 51
|36
|14.
|31
|7
|15
|9
|43 - 40
|36
|15.
|30
|7
|12
|11
|36 - 47
|33
|16.
|31
|6
|14
|11
|36 - 40
|32
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|31
|5
|6
|20
|30 - 67
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 17
|29
|6.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|24 - 13
|28
|7.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|16
|5
|8
|3
|26 - 20
|23
|14.
|16
|5
|5
|6
|17 - 17
|20
|15.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|16.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|16
|6
|5
|5
|30 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|7.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|11.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|12.
|16
|3
|6
|7
|21 - 24
|15
|13.
|16
|2
|9
|5
|13 - 19
|15
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11