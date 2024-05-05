Тур: 31. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 26326 Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:3
Конец матча
0'
6' Красная карточкаКапустка Бартош
19' Желтая карточкаЖордау Бруну
27' Желтая карточкаDamian Jakubik
45' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
45' Желтая карточкаРибейру Юри
49' Желтая карточкаГуаль Марк
0:1
66' ГолСемеду Лисандру
70' Желтая карточкаMichal Kaput
0:2
73' ГолВагнер да Силва
75' Желтая карточкаПанков Радован
75' Желтая карточкаСемеду Лисандру
0:3
79' ГолLuka Vuskovic
82' Желтая карточкаПеглоу
90'+3
Ход матча
19'
27'
45'
45'
49'
66'
70'
73'
0:2
75'
75'
79'
0:3
82'
84'
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
13
Вшолек
Павел
13
Гжесик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
13 Вшолек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Легия
Радомяк Радом
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.29
|Пекхарт Томаш
|8
|0.26
|Гуаль Марк
|6
|0.19
|Вшолек Павел
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2 (1)
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.03
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.26
|Семеду Лисандру
|4 (1)
|0.13
|Роча Леонардо
|4
|0.13
|Семеду Эди
|4
|0.13
|Luka Vuskovic
|3
|0.1
|Вольски Рафал
|2
|0.06
|Абрамович Давид
|2
|0.06
|Вагнер да Силва
|2
|0.06
|Жардел
|2
|0.06
|Донис Христос
|1
|0.03
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Машаду Луиш
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|11
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Панков Радован
|7
|0
|Элитим Хуэрхен
|7
|0
|Капюади Стив
|7
|0
|Рибейру Юри
|6
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Капустка Бартош
|2
|1
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|6
|1
|Вольски Рафал
|5
|1
|Жордау Бруну
|4
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Damian Jakubik
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Семеду Лисандру
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Радомяк Радом
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
7
Легия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
22
14
Легия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Радомяк Радом
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
30
21
Голы по времени матча
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
2
8%
5
22%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
5
20%
6
26%
61-75
5
20%
3
13%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
5
33%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
14%
1
6%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
4
18%
4
24%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
9
36%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
4
19%
1
4%
76-90
Забито
47
40
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
11%
6
15%
1-15
9
19%
6
15%
16-30
7
15%
5
13%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
10
21%
10
25%
61-75
9
19%
7
18%
76-90
Пропущено
36
51
17 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
5
14%
14
27%
16-30
9
25%
8
16%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
7
19%
9
18%
61-75
7
19%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Легия
Радомяк Радом
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
3
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Легия
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
79
69
412
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
510
88
510
412
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
1912
1219
1417
922
724
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11