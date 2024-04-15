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Оренбург
 
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Динамо Москва
Прогнозы 53
Оренбург 15.1% (8)
X 22.6% (12)
Динамо Москва 62.3% (33)
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История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обухов Владимир 2 (1) 0.22
Марин Джимми 1 0.11
Оганесян Степан 1 0.11
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.11
Гюрлюк Эмирджан 1 0.11
Титков Николай 1 (1) 0.11
Михайлов Ярослав 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 3 0.33
Фомин Даниил 2 (1) 0.22
Смолов Фёдор 2 0.22
Гладышев Ярослав 1 0.11
Нгамалё Николя 1 0.11
Бальбуэна Фабиан 1 0.11
Тюкавин Константин 1 0.11
Захарян Арсен 1 0.11
Бителло 1 0.11
Карраскаль Хорхе 0 0
Лесовой Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 1 2
Полуяхтов Владимир 2 1
Гойкович Ренато 2 0
Кеняйкин Алексей 0 1
Капленко Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0
Горбани Мохаммад 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 3 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Шунин Антон 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
10
Оренбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Динамо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
20%
4
44%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
29%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
8%
5
38%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4
Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Оренбург
Динамо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Оренбург 15.1% (8)
    X 22.6% (12)
    Динамо Москва 62.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Динамо Москва
    3.40
    3.60
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    Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    15.1% (8)
    Ничья
    22.6% (12)
    Динамо Москва
    62.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (48)
    Нет
    7.69% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    54.7% (29)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    2:1 Оренбург
    11.3% (6)
    0:2 Динамо Москва
    3.8% (2)
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    Динамо Москва
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