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История личных встреч
Оренбург
Динамо Москва
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обухов Владимир
|2 (1)
|0.22
|Марин Джимми
|1
|0.11
|Оганесян Степан
|1
|0.11
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.11
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.11
|Титков Николай
|1 (1)
|0.11
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.33
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.22
|Смолов Фёдор
|2
|0.22
|Гладышев Ярослав
|1
|0.11
|Нгамалё Николя
|1
|0.11
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.11
|Тюкавин Константин
|1
|0.11
|Захарян Арсен
|1
|0.11
|Бителло
|1
|0.11
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Лесовой Даниил
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|1
|2
|Полуяхтов Владимир
|2
|1
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|0
|1
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
|Горбани Мохаммад
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|3
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
10
Оренбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Динамо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
20%
4
44%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
29%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
8%
5
38%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4
Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1
Результаты матчей
Оренбург
Динамо Москва
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
45
Будет доступно позже.
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва
Исход игры
Оренбург
15.1% (8)
Ничья
22.6% (12)
Динамо Москва
62.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
71.15% (37)
Меньше
28.85% (15)
Обе команды забьют
Да
92.31% (48)
Нет
7.69% (4)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
54.7% (29)
1:1 Ничья
20.8% (11)
2:1 Оренбург
11.3% (6)
0:2 Динамо Москва
3.8% (2)
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