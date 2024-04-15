История личных встреч
Урал
Ростов
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
27 матчей
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.08
0.93
Среднее время на гол
83
96
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1.31
Среднее время на гол
74
68
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.15
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
78
81
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|2
|0.25
|Егорычев Андрей
|2
|0.25
|Бикфалви Эрик
|1
|0.13
|Аюпов Тимур
|1
|0.13
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.13
|Гильерме Шеттине
|1
|0.13
|Каштанов Алексей
|1 (1)
|0.13
|Ишков Илья
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.11
|Комличенко Николай
|1
|0.11
|Осипенко Максим
|1
|0.11
|Вахания Илья
|1
|0.11
|Комаров Иван
|1
|0.11
|Мелёхин Виктор
|1
|0.11
|Игнатов Герман
|1
|0.11
|Байрамян Хорен
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипенко Егор
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Мамин Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|3
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ростов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Урал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0
Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1
Результаты матчей
Урал
Ростов
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Урал
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
17
27
Будет доступно позже.
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Урал - Ростов
Исход игры
Урал
25.5% (14)
Ничья
30.9% (17)
Ростов
43.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (17)
1:2 Ростов
23.6% (13)
0:1 Ростов
16.4% (9)
2:1 Урал
12.7% (7)
1:0 Урал
9.1% (5)
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