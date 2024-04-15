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  5. Кубок 2023-2024
Урал
 
Позже
Ростов
Прогнозы 55
Урал 25.5% (14)
X 30.9% (17)
Ростов 43.6% (24)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
Ростов

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

27 матчей

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:3
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.08
0.93

Среднее время на гол

83
96

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1.31

Среднее время на гол

74
68

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.15
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

78
81

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 2 0.25
Егорычев Андрей 2 0.25
Бикфалви Эрик 1 0.13
Аюпов Тимур 1 0.13
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.13
Гильерме Шеттине 1 0.13
Каштанов Алексей 1 (1) 0.13
Ишков Илья 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.11
Комличенко Николай 1 0.11
Осипенко Максим 1 0.11
Вахания Илья 1 0.11
Комаров Иван 1 0.11
Мелёхин Виктор 1 0.11
Игнатов Герман 1 0.11
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипенко Егор 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Мишкич Даниэль 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Мамин Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Комаров Иван 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ростов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5
Урал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0
Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1

Результаты матчей

Урал
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Урал
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Урал 25.5% (14)
    X 30.9% (17)
    Ростов 43.6% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ростов
    3.25
    3.50
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    Прогнозы на матч Урал - Ростов

    Исход игры
    Урал
    25.5% (14)
    Ничья
    30.9% (17)
    Ростов
    43.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (17)
    1:2 Ростов
    23.6% (13)
    0:1 Ростов
    16.4% (9)
    2:1 Урал
    12.7% (7)
    1:0 Урал
    9.1% (5)
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