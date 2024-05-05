  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Куяба
0:2
Второй тайм: 89'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
43' Желтая карточка
Ласерда Дерик
0:1
45' Гол
Лазаро
50' Желтая карточка
Мурило Серкейра
0:2
71' Пенальти
Эстевао
75' Желтая карточка
Менино Габриэль
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
44
Gabriel
Knesowitsch
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
18
Фернандес
Лукас
IV
23
Рамон
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
25
Менино
Габриэль
31
Luis
Guilherme
17
Лазаро
9
Эндрик
II
10
Рони
III
Куяба
3-5-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Палмейрас Сан-Паулу

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазаро 1 0.2
Риос Ричард 1 0.2
Эстевао 1 (1) 0.2
Luis Guilherme 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Marllon 1 0
Филипе Аугусто 1 0
Fernando Sobral 1 0
Matheus Alexandre 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурило Серкейра 3 0
Абел Феррейра 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Гомес Густаво 2 0
Майке Роша 2 0
Эндрик II 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Рони III 1 0
Морено Анибал 1 0
Риос Ричард 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
0
Куяба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0

Результаты матчей

Куяба
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Куяба
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Байя
 2:1 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 5 3 0 2 11 - 6 9
4.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
5.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 5 2 2 1 3 - 1 8
7.
Фламенго
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
12.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Коринтианс
 5 1 2 2 3 - 3 5
16.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 0:2 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Байя
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Байя
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Куяба
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Палмейрас Сан-Паулу Мурило Серкейра 3
Сан-Паулу Michel Araujo 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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