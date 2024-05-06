Тур: 5.
0:2
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаЛасерда Дерик
0:1
45' ГолЛазаро
50' Желтая карточкаМурило Серкейра
0:2
71' ПенальтиЭстевао
75' Желтая карточкаМенино Габриэль
90' Желтая карточкаРафаэл Жозе
90' Желтая карточкаMatheus Alexandre
90'+7
Ход матча
43'
45'
0:1
50'
58'
70'
71'
0:2
75'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
23
Рамон
17
Лазаро
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 РамонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Ricardo Colbachini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Эстевао
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Куяба
Палмейрас Сан-Паулу
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
60
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазаро
|1
|0.2
|Риос Ричард
|1
|0.2
|Эстевао
|1 (1)
|0.2
|Luis Guilherme
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Matheus Alexandre
|2
|0
|Marllon
|1
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Абел Феррейра
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Майке Роша
|2
|0
|Эндрик II
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
0
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0
Результаты матчей
Куяба
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Куяба
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Мурило Серкейра
|3
|Сан-Паулу
|Michel Araujo
|3