Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
16
Угу
Мигель
47
Джеффиньо
16
Thaciano
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
32 Jacob Montes
-
66 Cuiabano
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.09
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|2
|0.4
|Данило Барбоза
|2
|0.4
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.4
|Сантос Жуниор
|1
|0.2
|Энрике Луис IX
|1
|0.2
|Jacob Montes
|1
|0.2
|Понте Матео
|1
|0.2
|Джеффиньо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Teixeira
|2
|0.4
|Стум Эвералдо
|2
|0.4
|Соуза Коули
|1
|0.2
|Александр Кайо
|1
|0.2
|Лукас Жан
|0
|0
|Рибейро Эвертон
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеффиньо
|2
|0
|Данило Барбоза
|2
|0
|Alexander Barboza
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Габриэл Шавьер
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Байя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
67%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3
Байя
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|1 - 1
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|3
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (2)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Сан-Паулу
|Michel Araujo
|3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|3