  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Первый тайм: 22'
Байя
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Байя
3.60
3.65
Реклама, betboom.ru
3.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
47
Джеффиньо
11
Сантос
Жуниор
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Байя
4-5-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
3:3
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.09
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 2 0.4
Данило Барбоза 2 0.4
Соарес Франсиско 2 (1) 0.4
Сантос Жуниор 1 0.2
Энрике Луис IX 1 0.2
Jacob Montes 1 0.2
Понте Матео 1 0.2
Джеффиньо 0 0
Угу Мигель 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 2 0.4
Стум Эвералдо 2 0.4
Соуза Коули 1 0.2
Александр Кайо 1 0.2
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеффиньо 2 0
Данило Барбоза 2 0
Alexander Barboza 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Эвертон 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Габриэл Шавьер 1 0
Thaciano 1 0
Лукас Жан 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Байя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
67%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3
Байя
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
2.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Байя
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Фламенго
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 1 3 1 1 - 1 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Коринтианс
 5 1 2 2 3 - 3 5
16.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Байя
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Куяба
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Байя
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Куяба
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Сан-Паулу Michel Araujo 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Байя
3.60
3.65
Реклама, betboom.ru
3.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный