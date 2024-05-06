  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:2
Конец матча
Байя
0'
36' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
0:1
45' Пенальти
Стум Эвералдо
1:1
63' Гол
Джеффиньо
77' Желтая карточка
Rezende2
82' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
1:2
86' Гол
Ратао Рафаэл
90' Желтая карточка
Alexander Barboza
90'+8
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
47
Джеффиньо
11
Сантос
Жуниор
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Байя
4-5-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
3:3
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.43

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.09
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 2 0.4
Данило Барбоза 2 0.4
Соарес Франсиско 2 (1) 0.4
Джеффиньо 1 0.2
Сантос Жуниор 1 0.2
Энрике Луис IX 1 0.2
Jacob Montes 1 0.2
Понте Матео 1 0.2
Угу Мигель 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 (1) 0.6
Gabriel Teixeira 2 0.4
Соуза Коули 1 0.2
Ратао Рафаэл 1 0.2
Александр Кайо 1 0.2
Лукас Жан 0 0
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 1 1
Джеффиньо 2 0
Данило Барбоза 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Эвертон 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Сени Рожерио 1 0
Кану Рубенилсон 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Габриэл Шавьер 1 0
Thaciano 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3
Байя
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Байя
 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 11 - 6 9
4.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
5.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 2 1 3 - 1 8
7.
Фламенго
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
12.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
13.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Коринтианс
 5 1 2 2 3 - 3 5
16.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Васко да Гама
 5 1 0 4 4 - 10 3
18.
Витория
 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Байя Стум Эвералдо 3
Сан-Паулу Лусиано Невес 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Палмейрас Сан-Паулу Мурило Серкейра 3
Сан-Паулу Michel Araujo 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Стум Эвералдо из команды Байя забивает с точки!
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