  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
8' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
1:0
53' Гол
Кутрис Леонардо
90' Желтая карточка
Вальски Михал
90' Желтая карточка
Ревенко Иоан-Кэлин
90'+6
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
15
Вендрыховски
Марцел
73
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
5
Konrad
Stepien
4
Tomasz
Wojcinowicz
3
Якуба
Роман
14
Jacub
Serafin
16
Вальски
Михал
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
25
Запольник
Камиль
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Пуща Неполомице

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:2
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 12 (5) 0.39
Кулурис Эфтимос 12 0.39
Горгон Александр 8 0.26
Ульвестад Фредрик 6 0.19
Бичахчян Ваан 5 0.16
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Пшиборек Адриан 1 0.03
Захович Лука 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Кутрис Леонардо 1 0.03
Леонардо Родригес 1 0.03
Лонкар Даниель 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Patryk Paryzek 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.23
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.19
Семашко Артур 5 0.16
Запольник Камиль 4 (1) 0.13
Якуба Роман 4 0.13
Холевяк Матеуш 3 0.1
Piotr Mrozinski 1 0.03
Кой Михал 1 0.03
Кидрич Рок 1 0.03
Хайда Войцех 1 0.03
Вальски Михал 1 0.03
Bartlomiej Poczobut 1 0.03
Майчрзак Джордан 1 0.03
Jacub Serafin 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Konrad Stepien 0 0
Maciej Firlej 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 6 0
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Ульвестад Фредрик 4 1
Вальквист Линус 5 0
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Малец Мариуш 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Захович Лука 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 11 1
Jacub Serafin 8 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 6 0
Хайда Войцех 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Ревенко Иоан-Кэлин 2 1
Кой Михал 3 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Зых Оливер 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Вальски Михал 2 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
12
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Пуща Неполомице
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

22
21
Погонь Щецин
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Пуща Неполомице
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

30
33

Голы по времени матча

Забито

32
15
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
2
6%
3
20%
1-15
4
13%
4
27%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
9
28%
1
7%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
5
16%
4
27%
76-90

Пропущено

27
28
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
7
26%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
8
30%
30%
10
36%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
3
14%
2
9%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
7
37%
76-90

Забито

54
37
21 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 7
4
7%
6
16%
1-15
7
13%
10
27%
16-30
10
19%
4
11%
31-45
15
28%
3
8%
46-60
10
19%
8
22%
61-75
8
15%
6
16%
76-90

Пропущено

39
47
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 24
8
21%
3
6%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
5
13%
10
21%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
12
31%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0
Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Пуща Неполомице

Точный счет

0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
5:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
1
14 раз 45%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
1
10
6
1.5
6
9
7
9
2.5
1
14
3
13
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
6
7
8
1.5
4
12
3
12
2.5
1
15
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
24
7
17
14
1.5
10
21
10
21
2.5
2
29
5
26
3.5
3
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 31 16 8 7 70 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Погонь Щецин
 31 15 6 10 57 - 36 51
5.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
6.
Легия
 31 13 11 7 46 - 37 50
7.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
8.
Видзев Лодзь
 31 12 6 13 40 - 41 42
9.
Сталь Мелец
 31 11 8 12 39 - 44 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 31 8 15 8 33 - 33 39
12.
Радомяк Радом
 31 10 8 13 40 - 51 38
13.
Варта Познань
 31 9 10 12 33 - 38 37
14.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
15.
Пуща Неполомице
 31 7 12 12 36 - 48 33
16.
Корона Кельце
 31 6 14 11 36 - 40 32
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 16 8 5 3 25 - 17 29
6.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
7.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
8.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
9.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
10.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 16 5 8 3 26 - 20 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
16.
Пуща Неполомице
 16 2 4 10 15 - 28 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Кулурис Эфтимос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный