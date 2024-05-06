Тур: 31. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Pawel Malec
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
1:0
53' ГолКутрис Леонардо
90' Желтая карточкаВальски Михал
90' Желтая карточкаРевенко Иоан-Кэлин
90'+6
Ход матча
53'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
48
Зых
Оливер
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|12 (5)
|0.39
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.39
|Горгон Александр
|8
|0.26
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.19
|Бичахчян Ваан
|5
|0.16
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Захович Лука
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Кутрис Леонардо
|1
|0.03
|Леонардо Родригес
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.23
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.19
|Семашко Артур
|5
|0.16
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.13
|Якуба Роман
|4
|0.13
|Холевяк Матеуш
|3
|0.1
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Вальски Михал
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Ульвестад Фредрик
|4
|1
|Вальквист Линус
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|11
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|6
|0
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|2
|1
|Кой Михал
|3
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Вальски Михал
|2
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
12
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Пуща Неполомице
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
22
21
Погонь Щецин
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Пуща Неполомице
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
32
15
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
2
6%
3
20%
1-15
4
13%
4
27%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
9
28%
1
7%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
5
16%
4
27%
76-90
Пропущено
27
28
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
7
26%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
8
30%
30%
10
36%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
3
14%
2
9%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
7
37%
76-90
Забито
54
37
21 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 7
4
7%
6
16%
1-15
7
13%
10
27%
16-30
10
19%
4
11%
31-45
15
28%
3
8%
46-60
10
19%
8
22%
61-75
8
15%
6
16%
76-90
Пропущено
39
47
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 24
8
21%
3
6%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
5
13%
10
21%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
12
31%
17
36%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0
Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
Точный счет
0:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
5:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
1
14 раз 45%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
106
69
79
114
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
78
412
312
115
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
247
1714
1021
1021
229
526
328
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11