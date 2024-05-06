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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Вайле
0:0
Первый тайм: 2'
Оденсе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Оденсе
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
25
Леуритсен
Тобиас
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
25
Хеландер
Филип
28
Tobias
Slotsager
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
10
Don
Deedson
Louicius
30
Фенгер
Макс
9
Кадри
Башким
Вайле
3-4-2-1
Оденсе
3-4-2-1

История личных встреч

Вайле
Оденсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:1
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
2:1
ТМК
2:3
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 10 0.36
Kristian Kirkegaard 2 0.07
Альбентоса Рауль 2 0.07
Нгбакото Йени 2 0.07
Барри Хамза 1 0.04
Ювара Муса 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Marius Elvius 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.29
Кадри Башким 7 (1) 0.25
Хаяль Рами 3 (1) 0.11
Микельсон Николас 2 0.07
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Max Ejdum 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 11 0
Колингер Денис 8 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 5 0
Леуритсен Тобиас 3 1
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Офори Эбенезер 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 4 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Вайле
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Оденсе
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Вайле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
24

Упущенные победы

7
4
Вайле
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Оденсе
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (14)
44% (12)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

14
27

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
0
0%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
4
33%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

18
28
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
7
39%
8
29%
76-90

Забито

23
29
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
2
9%
6
21%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
6
26%
6
21%
76-90

Пропущено

33
40
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
2
6%
6
15%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
7
21%
7
18%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
9
27%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1
Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0
Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2

Результаты матчей

Вайле
Оденсе

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
7 раз 26%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 56%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вайле
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
1
13
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
1
13
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
4
23
1.5
6
21
1
26
2.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Оденсе
 0:0 28 6 9 13 29 - 40 27
5.
Вайле
 0:0 28 5 10 13 24 - 32 25
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 0:0 14 3 5 6 13 - 14 14
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 0:0 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:0 14 6 6 2 19 - 12 24
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 0:0 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Оденсе
2.65
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3.25
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3.60
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