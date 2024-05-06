Тур: 28. Стадион: Вейле. Главный судья: Кехлет Якоб
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Оденсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.39
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
64
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|10
|0.36
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.07
|Альбентоса Рауль
|2
|0.07
|Нгбакото Йени
|2
|0.07
|Барри Хамза
|1
|0.04
|Ювара Муса
|1
|0.04
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.04
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.04
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Oliver Provstgaard
|1
|0.04
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.29
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.25
|Хаяль Рами
|3 (1)
|0.11
|Микельсон Николас
|2
|0.07
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.04
|Хеландер Филип
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Фенгер Макс
|1
|0.04
|Tobias Slotsager
|1
|0.04
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Max Ejdum
|1
|0.04
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.04
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|11
|0
|Колингер Денис
|8
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|5
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|1
|Онугха Герман
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Офори Эбенезер
|2
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|10
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Манне Аласана
|5
|0
|Хаяль Рами
|5
|0
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Оденсе
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Вайле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
24
Упущенные победы
7
4
Вайле
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Оденсе
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (14)
44% (12)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
14
27
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
0
0%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
26%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
4
33%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
18
28
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
7
39%
8
29%
76-90
Забито
23
29
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
2
9%
6
21%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
6
26%
6
21%
76-90
Пропущено
33
40
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
2
6%
6
15%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
7
21%
7
18%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
9
27%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1
Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0
Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2
Результаты матчей
Вайле
Оденсе
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
7 раз 26%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 56%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вайле
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
207
423
621
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|8
|4
|54 - 29
|56
|2.
|28
|17
|4
|7
|57 - 31
|55
|3.
|28
|17
|4
|7
|52 - 35
|55
|4.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|28
|9
|5
|14
|34 - 41
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|2.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|3.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|2.
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|12
|Брондбю
|Валлис Николай
|11 (7)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8