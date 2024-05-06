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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Вайле
3:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
11' Гол
Фенгер Макс
1:1
12' Гол
Ювара Муса
2:1
70' Гол
Онугха Герман
78' Желтая карточка
Барри Хамза
3:1
82' Гол
Эммануилидис Димитриос
83' Желтая карточка
Эммануилидис Димитриос
3:2
90' Гол
Luca Kjerrumgaard
90' Желтая карточка
Marius Elvius
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Фенгер Макс
(Овюсу Лерой)
12'
Ювара Муса
(Онугха Герман)
1:1
46'
 
Nicklas Mouritzen
Tobias Slotsager
70'
Эммануилидис Димитриос
Леуритсен Тобиас
 
70'
Онугха Герман
(Ювара Муса)
2:1
78'
Барри Хамза
 
81'
 
Markus Gustav Jensen
Фенгер Макс
81'
 
Max Ejdum
Хеландер Филип
82'
Эммануилидис Димитриос
(Тротт Натан)
3:1
83'
Эммануилидис Димитриос
 
84'
 
Bjoern Paulsen
Гомес Джеймс
84'
Anders Jacobsen II
Ювара Муса
 
84'
Офори Эбенезер
Барри Хамза
 
89'
 
Luca Kjerrumgaard
Хаяль Рами
90'
Линн Виктор
Онугха Герман
 
90'
Marius Elvius
Гуннелунн Томас
 
90'
3:2
Luca Kjerrumgaard
90'
Marius Elvius
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 241 Количество передач 532
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
38
Чолина
Давид
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
25
Леуритсен
Тобиас
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
10
Don
Deedson
Louicius
30
Фенгер
Макс
9
Кадри
Башким
Вайле
3-4-2-1
Оденсе
3-4-2-1

История личных встреч

Вайле
Оденсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:1
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
2:1
ТМК
2:3
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 11 0.39
Ювара Муса 2 0.07
Kristian Kirkegaard 2 0.07
Альбентоса Рауль 2 0.07
Нгбакото Йени 2 0.07
Эммануилидис Димитриос 2 0.07
Барри Хамза 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Тротт Натан 0 0
Marius Elvius 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.29
Кадри Башким 7 (1) 0.25
Хаяль Рами 3 (1) 0.11
Микельсон Николас 2 0.07
Фенгер Макс 2 0.07
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Luca Kjerrumgaard 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Max Ejdum 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 11 0
Колингер Денис 8 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 5 0
Леуритсен Тобиас 3 1
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Marius Elvius 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Офори Эбенезер 2 0
Барри Хамза 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Ivan Prelec 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 4 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Вайле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Оденсе
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
9
Вайле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Оденсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
24

Упущенные победы

7
4
Вайле
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
64% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Оденсе
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (14)
46% (13)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
27

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
7%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
3
18%
6
40%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 19
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

18
28
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
7
39%
8
29%
76-90

Забито

26
31
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
3
12%
7
23%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
7
27%
4
13%
61-75
7
27%
7
23%
76-90

Пропущено

35
43
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
3
9%
7
16%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
4
11%
3
7%
31-45
7
20%
7
16%
46-60
7
20%
6
14%
61-75
10
29%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1
Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0
Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2

Результаты матчей

Вайле
Оденсе

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 54%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вайле
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
1
13
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
21
7
5
23
1.5
7
21
2
26
2.5
1
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 28 16 8 4 54 - 29 56
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 28 17 4 7 52 - 35 55
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Вайле
 28 6 9 13 27 - 34 27
5.
Оденсе
 28 6 8 14 31 - 43 26
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 9 3 2 29 - 14 30
2.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
3.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 14 4 4 6 16 - 16 16
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Вайле Онугха Герман 11 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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