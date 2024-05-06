Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фенгер Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Вайле

41' Трибулл Том не смог попасть в створ ударом издали

39' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Чолина Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Вильяр Михра держит все под контролем

37' Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Онугха Герман . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Вайле

33' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Вайле

32' Хаяль Рами не смог попасть в створ ударом издали

30' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Чолина Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вайле

20' Удар от ворот произведет Оденсе

20' Онугха Герман не смог попасть в створ ударом издали

19' Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Вайле

17' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Ювара Муса забивает с левой ноги!

12' Онугха Герман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Фенгер Макс из команды Оденсе

11' Овюсу Лерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Оденсе

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хорошую попытку сделал Ювара Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Вайле

4' Дон Дидсон Луисиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Гомес Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Микельсон Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля