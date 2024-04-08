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Стадион: . Главный судья: Al Hoaish M.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Первый тайм
Аль-Наср Эр-Рияд

Ход матча

28'
Аль-Давсари Халифа
 
Прогнозы 245
Аль-Хиляль Эр-Рияд 40% (98)
X 6.1% (15)
Аль-Наср Эр-Рияд 53.9% (132)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
2.05
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3.90
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3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Боно
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
29
Аль-Давсари
Халифа
8
Невеш
Рубен
22
Милинкович-Савич
Сергей
77
Малком
Филипе
14
Аль-Хамдан
Абдулла
96
Майкл
21
Аль-Овайс
Мохаммед
2
Аль-Брейк
Мохаммед
6
Лоди
Ренан
87
Аль-Тамбакти
Хассан
16
Аль-Давсари
Нассер
56
Аль-Кахтани
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
11
Аль-Шехри
Салех
7
_Al
Faraj
S.
26
Оспина
Давид
78
Ладжами
Али
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
27
Лапорт
Эмерик
2
Аль-Ганам
Султан
15
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
36
Алаа
Наджар
Рахид
12
Бушаль
Наваф
24
Касем
Мохаммед
46
Аль-Алива
Абдулазиз
19
Аль-Хассан
Али
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
29
Гариб
Абдуррахман
30
Аль-Немер
Мешари
49
_Aman
A.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.83
2.11

Среднее время на гол

49
42

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
60

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
1/2 финала
2 Аль-Иттихад Джидда
1 Аль-Вахда Мекка
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 1
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 1
Аль-Вахда Мекка Аль-Эйса Хуссейн 1
Аль-Иттихад Джидда Ромариньо Рикардо 0 (1)
Аль-Вахда Мекка _Ighalo O. 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Вахда Мекка Аль-Гамди Хамед 1
Аль-Иттихад Джидда Фелипе Жоау 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Аль-Давсари наказан предупреждением у "Аль-Хиляля". Отавио по центру рвался вперёд, а капитан номинальных хозяев в подкате сзади ударил его по ногам. 
  • 29'
    Аль-Шахрани подключился к атаке своей команды по левому флангу и выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники "Аль-Насра" сыграли внимательно и мяч выбили. 
  • 28'
    Криштиану Роналду получил мяч на правом краю штрафной соперника, сместился в центр, а затем пробил в ближний угол. Получилось неточно, да и Боно всё контролировал. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Рубен Невеш нарушил правила против Брозовича перед штрафной "Аль-Насра". После свистка португалец ещё и пробил по воротам, однако аль-Хоаиш пока обходится без карточек. 
  • 26'
    Отавио из центральной части поля отдал шикарный пас на правый фланг, Мане перспективно рвался вперёд, но его забег остановил Кулибали, идеально сыгравший в подкате. 
  • 25'
    Аль-Давсари слева ворвался в штрафную соперника, но не справился со скоростью, поэтому пробивать пришлось с очень острого угла. В итоге, сфера угодила в сетку с внешней стороны. 
  • Офсайд
    24'
    Брозович с левого фланга отдал передачу в штрафную, Роналду сферу принял и пробил в ближний угол, Боно ногой свою команду спас, да и в положении вне игры находился португалец. 
  • 23'
    Практически незаметно подобрался у нас к середине первый тайм. Великолепный футбол мы наблюдаем. Команды вообще не задумываются об обороне, а постоянно пытаются играть в атаку. 
  • Судья
    22'
    Криштиану Роналду получил мяч в центре поля, и его грубо сзади по ногам ударил Кулибали. Арбитр нарушение зафиксировал, но карточку почему-то не показал. Спорный момент. 
  • Офсайд
    21'
    Брозович из центральнйо части поля выполнил перевод на левый край, Отавио игровой снаряд принял, и прозвучал свисток арбитра. Очередной офсайд зафиксирован у футболистов "Аль-Насра". 
  • Угловой
    20'
    Брозович от левого углового флага выполнил навес к ближней штанге, защитники "Аль-Хиляля" сыграли внимательно и спокойно отвели угрозу от владений Боно. 
  • Опасный момент
    19'
    КРИШТИАНУ! Сильный заброс последовал к штрафной "Аль-Хиляля", Мане сферу обработать не сумел, однако она отскочила к Роналду, который с 10 метров плотно стрельнул под перекладину, но Боно свою команду выручил! 
  • 18'
    Продолжает активничать на чужой половине поля поля аль-Шахрани! На этот раз защитник номинальных хозяев пробил с дальней дистанции, но точности этому выстрелу не хватило. 
  • Угловой
    17'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Милинкович-Савич выполнил кросс в центр штрафной, Оспина вышел из ворот и уверенно забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТИЩЕ! Аль-Хамдан из левой части штрафной головой сделал скидку в центр, аль-Шахрани в одно касание пробил в левый нижний угол, Оспина в прыжке спас свою команду! 
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    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Аль-Хамдан по центру вырвался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от Оспины, выскочившего навстречу, а вот с острого угла пробить по пустым воротам ему не позволили защитники номинальных гостей! 
    • Офсайд
      14'
      Мане с правого края штрафной выполнил неточный пас в центр. Плюсом ко всему, прозвучал свисток арбитра, который сигнализировал, что футболист "Аль-Насра" забрался в офсайд. 
    • 13'
      Майкл получил сферу на правом фланге, ворвался в штрафную соперника, однако попал под прессинг сразу двух футболистов "Аль-Насра", которые смогли снаряд перехватить. 
    • 12'
      Аль-Шахрани слева прорвался к лицевой и отдал пас в штрафную на аль-Хамдана, который выполнил несколько обманных движений, а затем выпустил снаряд за пределы поля. 
    • 11'
      Мане красиво развернулся в центральном круге и вторым касание отдал передачу вперёд на ход Роналду, Кулибали внимательно сыграл и перехватил этот перспективный пас. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Криштиану Роналду получил мяч на правом фланге, дошёл до штрафной соперника, а затем низом пробил в сторону дальнего угла, вот только сфера прошла параллельно створу! 
    • 9'
      Мане справа ворвался в штрафную соперника, но против него шикарно сыграл аль-Булаихи, в подкате выбивший сферу у футболиста "Аль-Насра". Без центра поля у нас идёт игра. 
    • Офсайд
      8'
      Аль-Ганам оказался со сферой на правом фланге, вот только прозвучал свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у футболиста "Аль-Насра". Откровенно говоря, спорный офсайд. 
    • 7'
      Брозович со стандарта с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, сразу два футболиста "Аль-Насра" боролись за мяч, однако защитники номинальных хозяев справились с угрозой. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Мане получил игровой снаряд на правом фланге атаки, и ему грубо сзади на ногу наступил аль-Булаихи. Рефери дал свисток, но обошёлся без жёлтой карточки. 
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Аль-Давсари с линии штрафной пробил низом в правый угол, Оспина парировал в правую часть штрафной, откуда добавил Майкл, но сфера пошла очень далеко от створа! 
    • 4'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Аль-Хиляля" забрали игровой снаряд под свой контроль и пока спокойно перекатывают его в центральной части поля. 
    • 3'
      Абдулхамид справа ворвался в штрафную соперника и отдал передачу в центр, аль-Хамдан игровой снаряд получил, но пробить по воротам ему не позволили защитники. 
    • 2'
      Футболисты "Аль-Хиляля" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, номинальные гости играют в полностью жёлтой форме. Ворота Боно в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Аль-Хиляля". 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретятся "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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    Прогнозы 245
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 40% (98)
    X 6.1% (15)
    Аль-Наср Эр-Рияд 53.9% (132)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    2.05
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    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    40% (98)
    Ничья
    6.1% (15)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    53.9% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (84)
    Меньше
    22.22% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.26% (91)
    Нет
    15.74% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    20% (49)
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.2% (20)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    4.9% (12)
    1:1 Ничья
    2.9% (7)
    3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.4% (6)
    2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    1.2% (3)
    4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    0.8% (2)
    2:2 Ничья
    0.8% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Наср Эр-Рияд
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