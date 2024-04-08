Стадион: Mohammed Bin Zayed Stadium. Главный судья: Al Hoaish M.
0:0
Первый тайм
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
37
Боно
96
Майкл
26
Оспина
Давид
78
Ладжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
12
Бушаль
Наваф
49
_Aman
A.
- Основной состав
-
37 БоноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 _Aman A.
-
Главный тренер: Каштру Луиш
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.83
2.11
Среднее время на гол
49
42
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.48
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
60
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|1
|Аль-Вахда Мекка
|Аль-Эйса Хуссейн
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Ромариньо Рикардо
|0 (1)
|Аль-Вахда Мекка
|_Ighalo O.
|0 (1)
|Аль-Вахда Мекка
|Аль-Гамди Хамед
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Фелипе Жоау
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
40% (98)
Ничья
6.1% (15)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.9% (132)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (84)
Меньше
22.22% (24)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
20% (49)
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
8.2% (20)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
4.9% (12)
1:1 Ничья
2.9% (7)
3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.4% (6)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.2% (3)
4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0.8% (2)
2:2 Ничья
0.8% (2)
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