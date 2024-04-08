Брозович с левого фланга отдал передачу в штрафную, Роналду сферу принял и пробил в ближний угол, Боно ногой свою команду спас, да и в положении вне игры находился португалец.

Аль-Давсари слева ворвался в штрафную соперника, но не справился со скоростью, поэтому пробивать пришлось с очень острого угла. В итоге, сфера угодила в сетку с внешней стороны.

Отавио из центральной части поля отдал шикарный пас на правый фланг, Мане перспективно рвался вперёд, но его забег остановил Кулибали, идеально сыгравший в подкате.

Рубен Невеш нарушил правила против Брозовича перед штрафной "Аль-Насра". После свистка португалец ещё и пробил по воротам, однако аль-Хоаиш пока обходится без карточек.

Криштиану Роналду получил мяч на правом краю штрафной соперника, сместился в центр, а затем пробил в ближний угол. Получилось неточно, да и Боно всё контролировал.

Аль-Шахрани подключился к атаке своей команды по левому флангу и выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники "Аль-Насра" сыграли внимательно и мяч выбили.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Аль-Давсари наказан предупреждением у "Аль-Хиляля". Отавио по центру рвался вперёд, а капитан номинальных хозяев в подкате сзади ударил его по ногам.

МОМЕНТИЩЕ! Аль-Хамдан из левой части штрафной головой сделал скидку в центр, аль-Шахрани в одно касание пробил в левый нижний угол, Оспина в прыжке спас свою команду!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Милинкович-Савич выполнил кросс в центр штрафной, Оспина вышел из ворот и уверенно забрал мяч в руки.

Продолжает активничать на чужой половине поля поля аль-Шахрани! На этот раз защитник номинальных хозяев пробил с дальней дистанции, но точности этому выстрелу не хватило.

КРИШТИАНУ! Сильный заброс последовал к штрафной "Аль-Хиляля", Мане сферу обработать не сумел, однако она отскочила к Роналду, который с 10 метров плотно стрельнул под перекладину, но Боно свою команду выручил!

Брозович от левого углового флага выполнил навес к ближней штанге, защитники "Аль-Хиляля" сыграли внимательно и спокойно отвели угрозу от владений Боно.

Брозович из центральнйо части поля выполнил перевод на левый край, Отавио игровой снаряд принял, и прозвучал свисток арбитра. Очередной офсайд зафиксирован у футболистов "Аль-Насра".

Криштиану Роналду получил мяч в центре поля, и его грубо сзади по ногам ударил Кулибали. Арбитр нарушение зафиксировал, но карточку почему-то не показал. Спорный момент.

Практически незаметно подобрался у нас к середине первый тайм. Великолепный футбол мы наблюдаем. Команды вообще не задумываются об обороне, а постоянно пытаются играть в атаку.

15' ОПАСНО! Аль-Хамдан по центру вырвался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от Оспины, выскочившего навстречу, а вот с острого угла пробить по пустым воротам ему не позволили защитники номинальных гостей!

14' Мане с правого края штрафной выполнил неточный пас в центр. Плюсом ко всему, прозвучал свисток арбитра, который сигнализировал, что футболист "Аль-Насра" забрался в офсайд.

13' Майкл получил сферу на правом фланге, ворвался в штрафную соперника, однако попал под прессинг сразу двух футболистов "Аль-Насра", которые смогли снаряд перехватить.

12' Аль-Шахрани слева прорвался к лицевой и отдал пас в штрафную на аль-Хамдана, который выполнил несколько обманных движений, а затем выпустил снаряд за пределы поля.

11' Мане красиво развернулся в центральном круге и вторым касание отдал передачу вперёд на ход Роналду, Кулибали внимательно сыграл и перехватил этот перспективный пас.

10' МОМЕНТ! Криштиану Роналду получил мяч на правом фланге, дошёл до штрафной соперника, а затем низом пробил в сторону дальнего угла, вот только сфера прошла параллельно створу!

9' Мане справа ворвался в штрафную соперника, но против него шикарно сыграл аль-Булаихи, в подкате выбивший сферу у футболиста "Аль-Насра". Без центра поля у нас идёт игра.

8' Аль-Ганам оказался со сферой на правом фланге, вот только прозвучал свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у футболиста "Аль-Насра". Откровенно говоря, спорный офсайд.

7' Брозович со стандарта с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, сразу два футболиста "Аль-Насра" боролись за мяч, однако защитники номинальных хозяев справились с угрозой.