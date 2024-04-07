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Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
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Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.83
2.11

Среднее время на гол

49
42

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
60

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
1/2 финала
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Вахда Мекка
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2024, осталось 1 день 9 часов 18 минут.



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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    37.5% (3)
    Ничья
    12.5% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (6)
    Меньше
    25% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (7)
    Нет
    12.5% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    25% (2)
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    25% (2)
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