Тур: 36.
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
2'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
70 Koren Klein
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Аполлон
АЕЛ Лимасол
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
46 матчей
47.8%
23.9%
28.3%
22 победы 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.6%
45.7%
21.7%
15 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
22 победы 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.88
0.95
Среднее время на гол
102
94
Всего голов
52
54
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
79
76
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|10
|0.28
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.19
|Сагаль Анхело
|6
|0.17
|Бакенга Мушага
|4
|0.11
|Перец Элиэль
|4 (1)
|0.11
|Giorgios Malekkides
|3
|0.08
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|7 (1)
|0.2
|Минчев Георги
|4
|0.11
|Папафотис Вассилис
|4
|0.11
|Андреу Эвангелос
|4
|0.11
|Медоевич Слободан
|3
|0.09
|Морейра Ахмад Мендес
|3
|0.09
|Silva
|3
|0.09
|Филипович Петар
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2 (1)
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.03
|Башту Угу
|1
|0.03
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.03
|Stylianos Christodoulou
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|7
|0
|Коль Исраэль
|6
|0
|Перец Элиэль
|6
|0
|Giorgios Malekkides
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Панайоту Антреас
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Мендоса Хавьер
|7
|0
|Цука Рави
|7
|0
|Silva
|7
|0
|Филипович Петар
|5
|1
|Папафотис Вассилис
|6
|0
|Франдзис Христофорос
|5
|0
|Медоевич Слободан
|3
|0
|Срнич Славолюб
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Yiannis Gerolemou
|3
|0
|Fabrice Nkwoh
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
АЕЛ Лимасол
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
5
Аполлон
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
АЕЛ Лимасол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
29
22
Аполлон
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
31% (11)
51% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
АЕЛ Лимасол
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
13
7
Волевые победы
6
19
Упущенные победы
35
27
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
19%
5
29%
29%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
26
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
6%
6
23%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
5
31%
7
27%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
25%
4
15%
76-90
Забито
30
27
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
6
20%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
11
37%
5
19%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
6
20%
6
22%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
6%
6
21%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
28%
5
17%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
7
39%
8
28%
76-90
Забито
46
44
27 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
9
20%
5
11%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
14
30%
10
23%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
9
20%
11
25%
76-90
Пропущено
34
55
17 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 29
2
6%
12
22%
1-15
5
15%
7
13%
16-30
10
29%
29%
12
22%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
3
9%
7
13%
61-75
11
32%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2
Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2
Результаты матчей
Аполлон
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
153
512
99
116
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
97
99
313
513
313
216
214
117
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2410
1421
1222
629
628
332
331
134
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|21
|6
|6
|60 - 22
|69
|2.
|33
|20
|8
|5
|53 - 29
|68
|3.
|33
|19
|8
|6
|60 - 34
|65
|4.
|33
|19
|4
|10
|58 - 31
|61
|5.
|33
|17
|6
|10
|53 - 30
|57
|6.
|33
|15
|7
|11
|44 - 32
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|36
|16
|10
|10
|49 - 32
|58
|2.
|36
|12
|10
|14
|61 - 68
|46
|3.
|0:1
|35
|12
|8
|15
|46 - 54
|44
|4.
|36
|12
|8
|16
|42 - 53
|44
|5.
|1:2
|36
|9
|8
|19
|44 - 64
|35
|6.
|36
|8
|4
|24
|23 - 67
|28
|7.
|35
|6
|8
|21
|35 - 63
|26
|8.
|2:1
|36
|3
|11
|22
|35 - 84
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|16
|9
|3
|4
|25 - 11
|30
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|3
|6
|35 - 30
|30
|2.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|3.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|17 - 16
|23
|4.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|5.
|1:2
|18
|4
|7
|7
|24 - 29
|19
|6.
|18
|4
|1
|13
|11 - 32
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|8.
|2:1
|18
|2
|5
|11
|16 - 46
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|3.
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 18
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|6.
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|32 - 16
|35
|2.
|18
|7
|4
|7
|25 - 26
|25
|3.
|1:2
|18
|5
|1
|12
|20 - 35
|16
|4.
|18
|3
|7
|8
|26 - 38
|16
|5.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|18 - 26
|15
|6.
|18
|4
|3
|11
|12 - 35
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|2:1
|18
|1
|6
|11
|19 - 38
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|16
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|16
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|12
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10