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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 36.
Аполлон
4:1
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
2' Гол
Маркеш Педру
24' Желтая карточка
Giorgios Malekkides
2:0
38' Гол
Бакенга Мушага
3:0
45' Гол
Маркеш Педру
46' Желтая карточка
Срнич Славолюб
61' Желтая карточка
Панайоту Антреас
4:0
68' Гол
Zacharias Adoni
4:1
84' Гол
Минчев Георги
89' Желтая карточка
Марш Джордж
89' Желтая карточка
Перец Элиэль
90'+5
Аполлон
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Аполлон
АЕЛ Лимасол

30 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

46 матчей

47.8%
23.9%
28.3%
22 победы 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.6%
45.7%
21.7%
15 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
22 победы 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
2:1
К
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:2
К
0:0
К
2:0
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТМС
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:2
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
0:1
К
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
КК
1:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.88
0.95

Среднее время на гол

102
94

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

79
76

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 11 0.31
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.19
Сагаль Анхело 6 0.17
Бакенга Мушага 5 0.14
Перец Элиэль 4 (1) 0.11
Giorgios Malekkides 3 0.08
Абдураими Бешарт 2 0.06
Костаче Ионуц 2 0.06
Крменчик Михал 2 0.06
Юрчевич Марио 2 0.06
Экполо Годсвилл 2 0.06
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Zacharias Adoni 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 7 (1) 0.2
Минчев Георги 5 0.14
Папафотис Вассилис 4 0.11
Андреу Эвангелос 4 0.11
Медоевич Слободан 3 0.09
Морейра Ахмад Мендес 3 0.09
Silva 3 0.09
Филипович Петар 2 0.06
Морсай Йонатан 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Мендоса Хавьер 2 (1) 0.06
Срнич Драголюб 1 0.03
Башту Угу 1 0.03
Yiannis Gerolemou 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Themistoklis Themistokleous 1 0.03
Stylianos Christodoulou 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 7 0
Перец Элиэль 7 0
Коль Исраэль 6 0
Giorgios Malekkides 5 0
Экполо Годсвилл 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Юрчевич Марио 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 9 1
Мендоса Хавьер 7 0
Цука Рави 7 0
Silva 7 0
Филипович Петар 5 1
Папафотис Вассилис 6 0
Франдзис Христофорос 5 0
Срнич Славолюб 4 0
Медоевич Слободан 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Yiannis Gerolemou 3 0
Fabrice Nkwoh 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Аполлон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
АЕЛ Лимасол
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
6
Аполлон
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
АЕЛ Лимасол
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

6
15

Упущенные победы

29
22
Аполлон
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
31% (11)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

13
7

Волевые победы

7
19

Упущенные победы

35
28

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Пропущено

17
30
10 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
6%
7
23%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
5
29%
29%
9
30%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
5
29%
29%
4
13%
76-90

Забито

30
27
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
6
20%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
11
37%
5
19%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
6
20%
6
22%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
6%
6
21%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
28%
5
17%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
7
39%
8
28%
76-90

Забито

50
45
30 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
10
20%
5
11%
1-15
4
8%
6
13%
16-30
16
32%
10
22%
31-45
5
10%
6
13%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
9
18%
12
27%
76-90

Пропущено

35
59
17 В 1-м тайме 34
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 30
2
6%
13
22%
1-15
5
14%
7
12%
16-30
10
29%
14
24%
31-45
3
9%
5
8%
46-60
3
9%
8
14%
61-75
12
34%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2
Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2

Результаты матчей

Аполлон
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
9
9
2
16
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
3
14
5
13
2.5
3
14
2
16
3.5
2
15
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
25
10
15
21
1.5
12
23
7
29
2.5
6
29
4
32
3.5
3
32
1
35
4.5
1
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 33 21 6 6 60 - 22 69
2.
АЕК Ларнака
 33 20 8 5 53 - 29 68
3.
Омония Никосия
 33 19 8 6 60 - 34 65
4.
Арис Лимасол
 33 19 4 10 58 - 31 61
5.
Пафос
 33 17 6 10 53 - 30 57
6.
Анортосис
 33 15 7 11 44 - 32 52

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 36 16 10 10 52 - 33 58
2.
Этникос Ахна
 36 12 10 14 61 - 68 46
3.
АЕЛ Лимасол
 35 12 8 15 47 - 57 44
4.
Неа Саламина
 36 12 8 16 42 - 53 44
5.
Кармиотисса
 36 10 8 18 48 - 64 38
6.
Докса Катокопия
 36 8 4 24 23 - 67 28
7.
Отеллос
 35 6 8 21 35 - 63 26
8.
Закакиу
 36 2 11 23 35 - 88 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 12 2 2 35 - 9 38
2.
Арис Лимасол
 17 12 2 3 30 - 10 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 16 9 3 4 25 - 11 30
6.
Анортосис
 17 6 6 5 21 - 19 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 18 9 3 6 35 - 30 30
2.
АЕЛ Лимасол
 18 8 5 5 28 - 28 29
3.
Аполлон
 18 6 5 7 20 - 17 23
4.
Неа Саламина
 18 5 4 9 17 - 27 19
5.
Кармиотисса
 18 4 7 7 24 - 29 19
6.
Докса Катокопия
 18 4 1 13 11 - 32 13
7.
Отеллос
 17 3 3 11 13 - 28 12
8.
Закакиу
 18 1 5 12 16 - 50 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 10 5 2 20 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 17 9 4 4 25 - 13 31
3.
Анортосис
 16 9 1 6 23 - 13 28
4.
Омония Никосия
 16 8 4 4 22 - 18 28
5.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 18 10 5 3 32 - 16 35
2.
Неа Саламина
 18 7 4 7 25 - 26 25
3.
Кармиотисса
 18 6 1 11 24 - 35 19
4.
Этникос Ахна
 18 3 7 8 26 - 38 16
5.
АЕЛ Лимасол
 17 4 3 10 19 - 29 15
6.
Докса Катокопия
 18 4 3 11 12 - 35 15
7.
Отеллос
 18 3 5 10 22 - 35 14
8.
Закакиу
 18 1 6 11 19 - 38 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 16
Этникос Ахна Элиа Мариос 16
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Кармиотисса Andreas Katsantonis 14
Пафос Жайро 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 12
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Весь список
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    • 46'
      Themistoklis Themistokleous уходит с поля. Минчев Георги выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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