Тур: 36.
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМаркеш Педру
24' Желтая карточкаGiorgios Malekkides
2:0
38' ГолБакенга Мушага
3:0
45' ГолМаркеш Педру
46' Желтая карточкаСрнич Славолюб
61' Желтая карточкаПанайоту Антреас
4:0
68' ГолZacharias Adoni
4:1
84' ГолМинчев Георги
89' Желтая карточкаМарш Джордж
89' Желтая карточкаПерец Элиэль
90'+5
Ход матча
2'
1:0
38'
2:0
45'
3:0
46'
61'
68'
4:0
73'
84'
4:1
89'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
70 Koren Klein
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Аполлон
АЕЛ Лимасол
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
46 матчей
47.8%
23.9%
28.3%
22 победы 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.6%
45.7%
21.7%
15 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
22 победы 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.88
0.95
Среднее время на гол
102
94
Всего голов
52
54
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
79
76
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|11
|0.31
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.19
|Сагаль Анхело
|6
|0.17
|Бакенга Мушага
|5
|0.14
|Перец Элиэль
|4 (1)
|0.11
|Giorgios Malekkides
|3
|0.08
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Zacharias Adoni
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|7 (1)
|0.2
|Минчев Георги
|5
|0.14
|Папафотис Вассилис
|4
|0.11
|Андреу Эвангелос
|4
|0.11
|Медоевич Слободан
|3
|0.09
|Морейра Ахмад Мендес
|3
|0.09
|Silva
|3
|0.09
|Филипович Петар
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2 (1)
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.03
|Башту Угу
|1
|0.03
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.03
|Stylianos Christodoulou
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|7
|0
|Перец Элиэль
|7
|0
|Коль Исраэль
|6
|0
|Giorgios Malekkides
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|9
|1
|Мендоса Хавьер
|7
|0
|Цука Рави
|7
|0
|Silva
|7
|0
|Филипович Петар
|5
|1
|Папафотис Вассилис
|6
|0
|Франдзис Христофорос
|5
|0
|Срнич Славолюб
|4
|0
|Медоевич Слободан
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Yiannis Gerolemou
|3
|0
|Fabrice Nkwoh
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
АЕЛ Лимасол
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
6
Аполлон
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
АЕЛ Лимасол
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
29
22
Аполлон
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
31% (11)
50% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
13
7
Волевые победы
7
19
Упущенные победы
35
28
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
3
15%
6
33%
76-90
Пропущено
17
30
10 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
6%
7
23%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
5
29%
29%
9
30%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
5
29%
29%
4
13%
76-90
Забито
30
27
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
6
20%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
11
37%
5
19%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
6
20%
6
22%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
6%
6
21%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
28%
5
17%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
7
39%
8
28%
76-90
Забито
50
45
30 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
10
20%
5
11%
1-15
4
8%
6
13%
16-30
16
32%
10
22%
31-45
5
10%
6
13%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
9
18%
12
27%
76-90
Пропущено
35
59
17 В 1-м тайме 34
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 30
2
6%
13
22%
1-15
5
14%
7
12%
16-30
10
29%
14
24%
31-45
3
9%
5
8%
46-60
3
9%
8
14%
61-75
12
34%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2
Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2
Результаты матчей
Аполлон
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
612
99
216
315
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
107
99
314
513
314
216
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2510
1521
1223
729
629
432
332
135
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|21
|6
|6
|60 - 22
|69
|2.
|33
|20
|8
|5
|53 - 29
|68
|3.
|33
|19
|8
|6
|60 - 34
|65
|4.
|33
|19
|4
|10
|58 - 31
|61
|5.
|33
|17
|6
|10
|53 - 30
|57
|6.
|33
|15
|7
|11
|44 - 32
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|16
|10
|10
|52 - 33
|58
|2.
|36
|12
|10
|14
|61 - 68
|46
|3.
|35
|12
|8
|15
|47 - 57
|44
|4.
|36
|12
|8
|16
|42 - 53
|44
|5.
|36
|10
|8
|18
|48 - 64
|38
|6.
|36
|8
|4
|24
|23 - 67
|28
|7.
|35
|6
|8
|21
|35 - 63
|26
|8.
|36
|2
|11
|23
|35 - 88
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|16
|9
|3
|4
|25 - 11
|30
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|3
|6
|35 - 30
|30
|2.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|3.
|18
|6
|5
|7
|20 - 17
|23
|4.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|5.
|18
|4
|7
|7
|24 - 29
|19
|6.
|18
|4
|1
|13
|11 - 32
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|8.
|18
|1
|5
|12
|16 - 50
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|3.
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 18
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|6.
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|32 - 16
|35
|2.
|18
|7
|4
|7
|25 - 26
|25
|3.
|18
|6
|1
|11
|24 - 35
|19
|4.
|18
|3
|7
|8
|26 - 38
|16
|5.
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|6.
|18
|4
|3
|11
|12 - 35
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|18
|1
|6
|11
|19 - 38
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|16
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|16
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|12
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10