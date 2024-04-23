  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 37.
Этникос Ахна
3:3
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
7' Гол
Элиа Мариос
2:0
20' Гол
Enzo Cabrera2
27' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
56' Желтая карточка
Дариква Тендайи
2:1
63' Гол
Бакенга Мушага
2:2
70' Гол
Бакенга Мушага
3:2
76' Гол
Элиа Мариос
84' Желтая карточка
Marios Peratikos
3:3
90' Гол
Бакенга Мушага
90'+5
Этникос Ахна
Аполлон

История личных встреч

Этникос Ахна
Аполлон

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

40 матчей

15%
22.5%
62.5%
6 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

15%
32.5%
52.5%
6 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.05
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

2.38
1.68

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

70
53

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 18 (5) 0.49
Enzo Cabrera2 17 (2) 0.46
Де Ириондо Мануэль 4 0.11
Дражич Деян 4 0.11
Бейкер Лукас 3 0.08
Ристевски Кирче 3 0.08
Липски Патрик 3 0.08
Пехливанис Мариос 3 0.08
Мескида Николас 2 0.05
Эммануэль Ломотей 2 0.05
Спировски Стефан 1 0.03
Стилиану Мариос 1 0.03
Иоаннидис Николаос 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Marios Peratikos 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 11 0.3
Бакенга Мушага 8 0.22
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.19
Сагаль Анхело 6 0.16
Перец Элиэль 4 (1) 0.11
Giorgios Malekkides 3 0.08
Абдураими Бешарт 2 0.05
Костаче Ионуц 2 0.05
Крменчик Михал 2 0.05
Юрчевич Марио 2 0.05
Экполо Годсвилл 2 0.05
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Zacharias Adoni 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 13 0
Marios Peratikos 11 1
Спировски Стефан 8 0
Enzo Cabrera2 8 0
Petros Ioannou 7 0
Липски Патрик 6 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 3 1
Элиа Мариос 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Артиматас Панайотис 2 1
Бейкер Лукас 3 0
Пехливанис Мариос 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Elia Konstantinos 2 0
Панайи Костас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 9 0
Вальбуэна Матьё 7 0
Перец Элиэль 7 0
Коль Исраэль 6 0
Giorgios Malekkides 5 0
Экполо Годсвилл 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Юрчевич Марио 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Аполлон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

14
9
Этникос Ахна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Аполлон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
68% (13)
16% (3)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

18
19
Этникос Ахна
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Аполлон
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
49% (18)
30% (11)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)

Сухие победы

6
13

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

32
18

Упущенные победы

32
28

Голы по времени матча

Забито

38
33
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
20 Не забивали 21
5
13%
6
18%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
6
16%
11
33%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
26%
7
21%
76-90

Пропущено

33
21
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
8
24%
2
10%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
9
27%
8
38%
76-90

Забито

26
20
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 27
4
15%
4
20%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
6
23%
3
15%
76-90

Пропущено

38
17
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
8%
1
6%
1-15
10
26%
4
24%
16-30
8
21%
5
29%
29%
31-45
3
8%
2
12%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

64
53
31 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 23
5 Не забивали 11
9
14%
10
19%
1-15
12
19%
4
8%
16-30
10
16%
16
30%
31-45
10
16%
5
9%
46-60
7
11%
8
15%
61-75
16
25%
10
19%
76-90

Пропущено

71
38
36 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 24
11
15%
3
8%
1-15
13
18%
6
16%
16-30
12
17%
10
26%
31-45
7
10%
3
8%
46-60
12
17%
3
8%
61-75
16
23%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1

Результаты матчей

Этникос Ахна
Аполлон

Точный счет

2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
10
8
13
6
1.5
6
12
4
15
2.5
2
16
2
17
3.5
2
16
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
3
5
13
1.5
10
9
3
15
2.5
6
13
2
16
3.5
2
17
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
26
11
18
19
1.5
16
21
7
30
2.5
8
29
4
33
3.5
4
33
2
35
4.5
1
36
1
36
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 34 22 6 6 62 - 22 72
2.
АЕК Ларнака
 34 21 8 5 55 - 29 71
3.
Омония Никосия
 34 19 8 7 60 - 36 65
4.
Арис Лимасол
 34 19 4 11 58 - 33 61
5.
Пафос
 34 18 6 10 58 - 31 60
6.
Анортосис
 34 15 7 12 45 - 37 52

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 37 16 11 10 55 - 36 59
2.
Этникос Ахна
 37 12 11 14 64 - 71 47
3.
АЕЛ Лимасол
 35 12 8 15 47 - 57 44
4.
Неа Саламина
 36 12 8 16 42 - 53 44
5.
Кармиотисса
 36 10 8 18 48 - 64 38
6.
Докса Катокопия
 37 9 4 24 26 - 69 31
7.
Отеллос
 35 6 8 21 35 - 63 26
8.
Закакиу
 37 2 11 24 37 - 91 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 13 2 2 37 - 9 41
2.
Арис Лимасол
 17 12 2 3 30 - 10 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 17 11 3 3 35 - 19 36
5.
Пафос
 17 10 3 4 30 - 12 33
6.
Анортосис
 17 6 6 5 21 - 19 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 19 9 4 6 38 - 33 31
2.
АЕЛ Лимасол
 18 8 5 5 28 - 28 29
3.
Аполлон
 18 6 5 7 20 - 17 23
4.
Неа Саламина
 18 5 4 9 17 - 27 19
5.
Кармиотисса
 18 4 7 7 24 - 29 19
6.
Докса Катокопия
 18 4 1 13 11 - 32 13
7.
Отеллос
 17 3 3 11 13 - 28 12
8.
Закакиу
 19 1 5 13 18 - 53 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 10 5 2 20 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 17 9 4 4 25 - 13 31
3.
Анортосис
 17 9 1 7 24 - 18 28
4.
Омония Никосия
 17 8 4 5 22 - 20 28
5.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
6.
Арис Лимасол
 17 7 2 8 28 - 23 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 19 10 6 3 35 - 19 36
2.
Неа Саламина
 18 7 4 7 25 - 26 25
3.
Кармиотисса
 18 6 1 11 24 - 35 19
4.
Докса Катокопия
 19 5 3 11 15 - 37 18
5.
Этникос Ахна
 18 3 7 8 26 - 38 16
6.
АЕЛ Лимасол
 17 4 3 10 19 - 29 15
7.
Отеллос
 18 3 5 10 22 - 35 14
8.
Закакиу
 18 1 6 11 19 - 38 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Элиа Мариос 18
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 17
Пафос Жайро 15
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Кармиотисса Andreas Katsantonis 14
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 13
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 11
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Де Ириондо Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Энцо Кабрера бьет в цель!
    • 7'
      Г О О О О Л - Элиа Мариос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Этникос Ахна 3:3 Аполлон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный