Тур: 37.
3:3
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЭлиа Мариос
2:0
20' ГолEnzo Cabrera2
27' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
56' Желтая карточкаДариква Тендайи
2:1
63' ГолБакенга Мушага
2:2
70' ГолБакенга Мушага
3:2
76' ГолЭлиа Мариос
84' Желтая карточкаMarios Peratikos
3:3
90' ГолБакенга Мушага
90'+5
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
56'
63'
2:1
70'
2:2
76'
3:2
84'
90'
3:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Koren Klein
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Этникос Ахна
Аполлон
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
40 матчей
15%
22.5%
62.5%
6 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
15%
32.5%
52.5%
6 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.05
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
50
32
Голов в среднем за матч
2.38
1.68
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
70
53
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|18 (5)
|0.49
|Enzo Cabrera2
|17 (2)
|0.46
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.11
|Дражич Деян
|4
|0.11
|Бейкер Лукас
|3
|0.08
|Ристевски Кирче
|3
|0.08
|Липски Патрик
|3
|0.08
|Пехливанис Мариос
|3
|0.08
|Мескида Николас
|2
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.05
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Стилиану Мариос
|1
|0.03
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Marios Peratikos
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|11
|0.3
|Бакенга Мушага
|8
|0.22
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.19
|Сагаль Анхело
|6
|0.16
|Перец Элиэль
|4 (1)
|0.11
|Giorgios Malekkides
|3
|0.08
|Абдураими Бешарт
|2
|0.05
|Костаче Ионуц
|2
|0.05
|Крменчик Михал
|2
|0.05
|Юрчевич Марио
|2
|0.05
|Экполо Годсвилл
|2
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Zacharias Adoni
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|13
|0
|Marios Peratikos
|11
|1
|Спировски Стефан
|8
|0
|Enzo Cabrera2
|8
|0
|Petros Ioannou
|7
|0
|Липски Патрик
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|1
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Пехливанис Мариос
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Панайи Костас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|9
|0
|Вальбуэна Матьё
|7
|0
|Перец Элиэль
|7
|0
|Коль Исраэль
|6
|0
|Giorgios Malekkides
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Аполлон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
14
9
Этникос Ахна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Аполлон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
68% (13)
16% (3)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
18
19
Этникос Ахна
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Аполлон
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
49% (18)
30% (11)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
Сухие победы
6
13
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
32
18
Упущенные победы
32
28
Голы по времени матча
Забито
38
33
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
20 Не забивали 21
5
13%
6
18%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
6
16%
11
33%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
26%
7
21%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
8
24%
2
10%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
4
12%
1
5%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
9
27%
8
38%
76-90
Забито
26
20
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 27
4
15%
4
20%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
6
23%
3
15%
76-90
Пропущено
38
17
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
8%
1
6%
1-15
10
26%
4
24%
16-30
8
21%
5
29%
29%
31-45
3
8%
2
12%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
64
53
31 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 23
5 Не забивали 11
9
14%
10
19%
1-15
12
19%
4
8%
16-30
10
16%
16
30%
31-45
10
16%
5
9%
46-60
7
11%
8
15%
61-75
16
25%
10
19%
76-90
Пропущено
71
38
36 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 24
11
15%
3
8%
1-15
13
18%
6
16%
16-30
12
17%
10
26%
31-45
7
10%
3
8%
46-60
12
17%
3
8%
61-75
16
23%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1
Результаты матчей
Этникос Ахна
Аполлон
Точный счет
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
108
136
612
415
216
217
216
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
163
513
109
315
613
216
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
2611
1819
1621
730
829
433
433
235
136
136
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|22
|6
|6
|62 - 22
|72
|2.
|34
|21
|8
|5
|55 - 29
|71
|3.
|34
|19
|8
|7
|60 - 36
|65
|4.
|34
|19
|4
|11
|58 - 33
|61
|5.
|34
|18
|6
|10
|58 - 31
|60
|6.
|34
|15
|7
|12
|45 - 37
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|16
|11
|10
|55 - 36
|59
|2.
|37
|12
|11
|14
|64 - 71
|47
|3.
|35
|12
|8
|15
|47 - 57
|44
|4.
|36
|12
|8
|16
|42 - 53
|44
|5.
|36
|10
|8
|18
|48 - 64
|38
|6.
|37
|9
|4
|24
|26 - 69
|31
|7.
|35
|6
|8
|21
|35 - 63
|26
|8.
|37
|2
|11
|24
|37 - 91
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|37 - 9
|41
|2.
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|35 - 19
|36
|5.
|17
|10
|3
|4
|30 - 12
|33
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|4
|6
|38 - 33
|31
|2.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|3.
|18
|6
|5
|7
|20 - 17
|23
|4.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|5.
|18
|4
|7
|7
|24 - 29
|19
|6.
|18
|4
|1
|13
|11 - 32
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|8.
|19
|1
|5
|13
|18 - 53
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|3.
|17
|9
|1
|7
|24 - 18
|28
|4.
|17
|8
|4
|5
|22 - 20
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|6.
|17
|7
|2
|8
|28 - 23
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|6
|3
|35 - 19
|36
|2.
|18
|7
|4
|7
|25 - 26
|25
|3.
|18
|6
|1
|11
|24 - 35
|19
|4.
|19
|5
|3
|11
|15 - 37
|18
|5.
|18
|3
|7
|8
|26 - 38
|16
|6.
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|18
|1
|6
|11
|19 - 38
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|18
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|17
|Пафос
|Жайро
|15
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|14
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|13
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 11
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10