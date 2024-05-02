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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Челси
1:0
Перерыв
Тоттенхэм
0'
1:0
24' Гол
Чалоба Трево

Ход матча

24'
Чалоба Трево
(Галлахер Конор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 239 Количество передач 257
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 147
Челси 58.5% (86)
X 31.3% (46)
Тоттенхэм 10.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Тоттенхэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
42
Гилкрист
Алфи
14
Чалоба
Трево
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
12
Эмерсон
Жуниор
8
Биссума
Ив
29
Сарр
Пап
Матар
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
Челси
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

44 матча

47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.7%
34.1%
18.2%
21 победа 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.95
1.64

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.41
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

74
56

Голов в среднем за матч

1.68
1.27

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.59
Джексон Николас 10 0.29
Стерлинг Рахим 6 0.18
Галлахер Конор 4 0.12
Мудрик Михаил 4 0.12
Мадуэке Нони 4 (1) 0.12
Фернандес Энцо 3 (1) 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 16 (2) 0.47
Ришарлисон 10 0.29
Кулушевски Деян 6 0.18
Джонсон Бреннан 5 0.15
Ромеро Кристиан 5 0.15
Мэддисон Джеймс 4 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.09
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 11 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Кукурелья Марк 8 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 9 2
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 7 0
Бентанкур Родриго 6 0
Сарр Пап Матар 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 4 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Ван де Вен Микки 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
6% (1)
71% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
17
Челси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Тоттенхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

23
26
Челси
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Тоттенхэм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
15% (5)
48% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

30
16

Упущенные победы

35
43

Голы по времени матча

Забито

36
32
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
5
14%
6
19%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
8
22%
5
16%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
33%
7
26%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
11%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
5
18%
3
9%
31-45
2
7%
9
27%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
7
25%
10
30%
76-90

Пропущено

34
27
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
9
26%
7
26%
76-90

Забито

64
65
31 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 2
8
13%
11
17%
1-15
12
19%
7
11%
16-30
11
17%
8
12%
31-45
5
8%
15
23%
46-60
13
20%
9
14%
61-75
15
23%
15
23%
76-90

Пропущено

58
54
21 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 28
5
9%
6
11%
1-15
6
10%
8
15%
16-30
10
17%
10
19%
31-45
11
19%
7
13%
46-60
9
16%
9
17%
61-75
17
29%
29%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1

Результаты матчей

Челси
Тоттенхэм

Точный счет

2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
2
16 раз 48%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
13
4
6
10
2.5
5
12
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
11
5
4
13
2.5
3
13
2
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
31
2
19
14
1.5
24
9
10
23
2.5
8
25
5
28
3.5
3
30
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 34 18 6 10 67 - 53 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 1:0 Заявка 34 14 9 11 64 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 1:0 Заявка 17 9 4 4 36 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 17 6 6 5 31 - 29 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 1:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
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Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • Угловой
    45'
    Гилкрист пробил головой после подачи партнера от угла поля, но мяч пролетел выше цели.
  • 45'
    Порро покатил направо Джонсону, который пробил в касание, но угодил в ногу Кукурельи, а него игровой снаряд отскочил к вратарю.
  • Опасный момент
    45'
    Джонсон классно отыгрался с Порро и покатил в центр на Сарра, тот мощно пробил, но после рикошета от соперника мяч прошел рядом со штангой! 
  • 45'
    Длинный перевод последовал на правый фланг атаки "Челси", но Мадуэке не успел за уходящим мячом. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлено к первому тайму.
  • Угловой
    44'
    Две подачи выполнил Порро, но оба раза мяч не нашел в чужой штрафной площади игроков "Тоттенхэма". 
  • 43'
    Джонсон стал смещаться с фланга в центр, но наткнулся на Кукурелью, от ноги которого мяч ушел на угловой удар.
  • 42'
    В этот раз хозяева решили разыграть штрафной удар, но атака завершилась дальнии и неточным ударом Михаила Мудрика. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Порро угодил в колено Кукурелье. Снова стандарт для "Челси".
  • 40'
    Палмер подключил передачей к атаке Мадуэке, который начал убегать от соперника, но запутался в своих ногах и потерял мяч. 
  • Опасный момент
    39'
    Порро со стандарта загрузил снаряд на дальнюю штангу, где Ромеро выиграл борьбу у Гилкриста и головой пробил по воротам, но не смог попасть в пустой угол! 
  • Фол, нарушение
    38'
    Ришарлисон красиво обыграл Бадьяшиля, но защитник "синих" не захотел просто так отпускать соперника и уложил того на газон.
  • Фол, нарушение
    37'
    Кукурелья грамотно подставился под Джонсона, которому пришлось сфолить на игроке "Челси". 
  • 36'
    Джонсон обыграл на фланге Мудрика и загрузил в штрафную "Челси", где Бадьяшиль легко снял верховой мяч.
  • Бонусы букмекеров
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    • Травма, повреждение
      34'
      Мудрик пострадал в одном из эпизодов и пока не может подняться с газона.
    • Опасный момент
      33'
      Палмер накрутил нескольких соперников и покатил внутрь штрафной на Мудрика, который легко убрал Порро и зарядил в дальний угол, но совсем немного не попал! 
    • Фол, нарушение
      32'
      Порро грубо сыграл против Мудрика, но арбитр не спешит раздавать карточки. 
    • 31'
      Мадуэке принял мяч на правой бровке, но сразу же пошел в дриблинг внутрь штрафной "Тоттенхэма", но заигрался и упустил снаряд за лицевую линию.
    • 30'
      Мудрик убежал от соперников по левой бровке и покатил вдоль ворот, но мяч коснулся ноги ван де Вена и пришел точно к Викарио.
    • Видеоповтор
      29'
      Решение подтверждено! Гол был забит по всем правилам. 
    • Видеоповтор
      28'
      VAR включается в дело. Возможно, было нарушение правил со стороны Кукурельи в момент заброса мяча в штрафную площадь. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Чалоба!!!!
      Ювелирный заброс со стандарта выполнил Галлахер на дальнюю штангу, где Чалоба отклеился от защитника и головой отправил мяч в сетку! Без шансов для Викарио! 
    • Фол, нарушение
      25'
      Мадуэке очень активен у "Челси". Не в первый раз уже заработал штрафной удар на половине поля "Тоттенхэма". 
    • 24'
      Мадуэке сместился с фланга в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади - сфера прошла прямо над перекладиной! 
    • 23'
      Мудрик ворвался в штрафную "шпор" и добрался до самой вратарской, но нанести сильный удар ему уже не позволили.
    • 22'
      Неплохой заброс был выполнен в штрафную "Тоттенхэма", но момент для удара у хозяев найти не получилось.
    • Фол, нарушение
      21'
      Кулушевски зарядил по ногам Кайседо. Шанс для "Челси". 
    • 20'
      Мадуэке легко на скорости ушел от Эмерсона, после чего прострелил в центр вратарской, но пас был перехвачен Ромеро.
    • 19'
      Хын Мин пошел сразу на двух защитников - первого переиграл, но со вторым у него возникли проблемы. 
    • 18'
      Джексон вошел в чужую штрафную и покатил на Кукурелью, который в касание сделал передачу назад под удар Гилкристу, но защитник в створ не попал. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Ришарлисон пытался убежать в быструю атаку, но был остановлен в центре поля с помощью фола. 
    • Угловой
      16'
      Два угловых подряд разыграли футболисты "Челси", но с обоими эпизодами без проблем справилась оборона "Тоттенхэма".
    • 15'
      Мудрик увидел забегание Кукурельи и покатил на ход своему партнеру, но у Марка не получилось добраться до мяча.
    • 14'
      Хозяева быстро разыграли мяч, но не смогли его доставить в штрафную площадь "шпор".
    • Фол, нарушение
      13'
      Кулушевски сзади врезался в Кайседо - штрафной удар на половине поля "Тоттенхэма".
    • 12'
      Мудрик решил пойти в дриблинг на своей половине поля, но сразу же потерял мяч в борьбе с двумя соперниками. 
    • 11'
      Прошла тихая проверка VAR. Помощники главного арбитра тоже не увидели нарушения, которое тянуло бы на пенальти.
    • 10'
      Мадуэке уложил соперника на газон в своей штрафной площади, но арбитр не увидел в эпизоде нарушения правил.
    • 9'
      Мадуэке сильно прострелил с фланга в центр штрафной "Тоттенхэма", но до Джексона мяч не добрался. 
    • 8'
      Джонсон от правой бровки загрузил мяч на дальнюю штангу чужих ворот, но немного не рассчитал и перекинул всех футболистов.
    • 6'
      Порро не смог с первой попытки доставить из аута мяч в чужую штрафую, но умудрился сделать это со второго раза. Однако "синие" без проблем выбили снаряд подальше от ворот.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Мудрик классно покатил на ход Джексону, который вырвался на свободное пространство и пробил в ближний угол - игровой снаряд от Викарио полетел в сторону ворот, но ван де Вен вынес мяч с ленточки!
    • 4'
      Мадуэке оставил мяч Палмеру, но того не предупредили, что сзади мчится соперник. По итогу атака "Челси" была прервана Биссума. 
    • 3'
      На первых минутах команды не собираются отдавать мяч другу другу, очень много быстрых отборов с помощью прессинга. 
    • 2'
      Гости сразу попытались провести атаку правым флангом, но быстро потеряли мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
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