Две подачи выполнил Порро, но оба раза мяч не нашел в чужой штрафной площади игроков "Тоттенхэма".

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

Длинный перевод последовал на правый фланг атаки "Челси", но Мадуэке не успел за уходящим мячом.

Джонсон классно отыгрался с Порро и покатил в центр на Сарра, тот мощно пробил, но после рикошета от соперника мяч прошел рядом со штангой!

Порро покатил направо Джонсону, который пробил в касание, но угодил в ногу Кукурельи, а него игровой снаряд отскочил к вратарю.

Гилкрист пробил головой после подачи партнера от угла поля, но мяч пролетел выше цели.

Джонсон обыграл на фланге Мудрика и загрузил в штрафную "Челси", где Бадьяшиль легко снял верховой мяч.

Кукурелья грамотно подставился под Джонсона, которому пришлось сфолить на игроке "Челси".

Ришарлисон красиво обыграл Бадьяшиля, но защитник "синих" не захотел просто так отпускать соперника и уложил того на газон.

Порро со стандарта загрузил снаряд на дальнюю штангу, где Ромеро выиграл борьбу у Гилкриста и головой пробил по воротам, но не смог попасть в пустой угол!

Палмер подключил передачей к атаке Мадуэке, который начал убегать от соперника, но запутался в своих ногах и потерял мяч.

Порро угодил в колено Кукурелье. Снова стандарт для "Челси".

В этот раз хозяева решили разыграть штрафной удар, но атака завершилась дальнии и неточным ударом Михаила Мудрика.

Джонсон стал смещаться с фланга в центр, но наткнулся на Кукурелью, от ноги которого мяч ушел на угловой удар.

Мадуэке сместился с фланга в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади - сфера прошла прямо над перекладиной!

Мадуэке очень активен у "Челси". Не в первый раз уже заработал штрафной удар на половине поля "Тоттенхэма".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Чалоба!!!! Ювелирный заброс со стандарта выполнил Галлахер на дальнюю штангу, где Чалоба отклеился от защитника и головой отправил мяч в сетку! Без шансов для Викарио!

VAR включается в дело. Возможно, было нарушение правил со стороны Кукурельи в момент заброса мяча в штрафную площадь.

Решение подтверждено! Гол был забит по всем правилам.

Мудрик убежал от соперников по левой бровке и покатил вдоль ворот, но мяч коснулся ноги ван де Вена и пришел точно к Викарио.

Мадуэке принял мяч на правой бровке, но сразу же пошел в дриблинг внутрь штрафной "Тоттенхэма", но заигрался и упустил снаряд за лицевую линию.

Порро грубо сыграл против Мудрика, но арбитр не спешит раздавать карточки.

Палмер накрутил нескольких соперников и покатил внутрь штрафной на Мудрика, который легко убрал Порро и зарядил в дальний угол, но совсем немного не попал!

Мудрик пострадал в одном из эпизодов и пока не может подняться с газона.

23' Мудрик ворвался в штрафную "шпор" и добрался до самой вратарской, но нанести сильный удар ему уже не позволили.

22' Неплохой заброс был выполнен в штрафную "Тоттенхэма", но момент для удара у хозяев найти не получилось.

21' Кулушевски зарядил по ногам Кайседо. Шанс для "Челси".

20' Мадуэке легко на скорости ушел от Эмерсона, после чего прострелил в центр вратарской, но пас был перехвачен Ромеро.

19' Хын Мин пошел сразу на двух защитников - первого переиграл, но со вторым у него возникли проблемы.

18' Джексон вошел в чужую штрафную и покатил на Кукурелью, который в касание сделал передачу назад под удар Гилкристу, но защитник в створ не попал.

17' Ришарлисон пытался убежать в быструю атаку, но был остановлен в центре поля с помощью фола.

16' Два угловых подряд разыграли футболисты "Челси", но с обоими эпизодами без проблем справилась оборона "Тоттенхэма".

15' Мудрик увидел забегание Кукурельи и покатил на ход своему партнеру, но у Марка не получилось добраться до мяча.

14' Хозяева быстро разыграли мяч, но не смогли его доставить в штрафную площадь "шпор".

13' Кулушевски сзади врезался в Кайседо - штрафной удар на половине поля "Тоттенхэма".

12' Мудрик решил пойти в дриблинг на своей половине поля, но сразу же потерял мяч в борьбе с двумя соперниками.

11' Прошла тихая проверка VAR. Помощники главного арбитра тоже не увидели нарушения, которое тянуло бы на пенальти.

10' Мадуэке уложил соперника на газон в своей штрафной площади, но арбитр не увидел в эпизоде нарушения правил.

9' Мадуэке сильно прострелил с фланга в центр штрафной "Тоттенхэма", но до Джексона мяч не добрался.

8' Джонсон от правой бровки загрузил мяч на дальнюю штангу чужих ворот, но немного не рассчитал и перекинул всех футболистов.

6' Порро не смог с первой попытки доставить из аута мяч в чужую штрафую, но умудрился сделать это со второго раза. Однако "синие" без проблем выбили снаряд подальше от ворот.

5' МОМЕНТ! Мудрик классно покатил на ход Джексону, который вырвался на свободное пространство и пробил в ближний угол - игровой снаряд от Викарио полетел в сторону ворот, но ван де Вен вынес мяч с ленточки!

4' Мадуэке оставил мяч Палмеру, но того не предупредили, что сзади мчится соперник. По итогу атака "Челси" была прервана Биссума.

3' На первых минутах команды не собираются отдавать мяч другу другу, очень много быстрых отборов с помощью прессинга.

2' Гости сразу попытались провести атаку правым флангом, но быстро потеряли мяч.