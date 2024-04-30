Тур: 26. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Джонс Роберт
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Тоттенхэм
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
44 матча
47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.7%
34.1%
18.2%
21 победа 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.95
1.64
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.41
0.91
Среднее время на гол
63
99
Всего голов
74
56
Голов в среднем за матч
1.68
1.27
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|20 (9)
|0.61
|Джексон Николас
|10
|0.3
|Стерлинг Рахим
|6
|0.18
|Галлахер Конор
|4
|0.12
|Мудрик Михаил
|4
|0.12
|Мадуэке Нони
|4 (1)
|0.12
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|16 (2)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.3
|Кулушевски Деян
|6
|0.18
|Джонсон Бреннан
|5
|0.15
|Ромеро Кристиан
|5
|0.15
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.12
|Сарр Пап Матар
|3
|0.09
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Ван де Вен Микки
|2
|0.06
|Порро Педро
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|11
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Кукурелья Марк
|8
|0
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|5
|0
|Силва Тьяго
|4
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|9
|2
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|7
|0
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Ван де Вен Микки
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Челси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
6% (1)
71% (12)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
17
Челси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Тоттенхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
23
26
Челси
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Тоттенхэм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
15% (5)
48% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
30
16
Упущенные победы
35
43
Голы по времени матча
Забито
36
32
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
5
14%
6
19%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
8
22%
5
16%
76-90
Пропущено
24
27
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
33%
7
26%
76-90
Забито
28
33
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
11%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
5
18%
3
9%
31-45
2
7%
9
27%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
7
25%
10
30%
76-90
Пропущено
34
27
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
9
26%
7
26%
76-90
Забито
64
65
31 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 2
8
13%
11
17%
1-15
12
19%
7
11%
16-30
11
17%
8
12%
31-45
5
8%
15
23%
46-60
13
20%
9
14%
61-75
15
23%
15
23%
76-90
Пропущено
58
54
21 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 28
5
9%
6
11%
1-15
6
10%
8
15%
16-30
10
17%
10
19%
31-45
11
19%
7
13%
46-60
9
16%
9
17%
61-75
17
29%
29%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Результаты матчей
Челси
Тоттенхэм
Точный счет
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
2
16 раз 48%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
134
610
512
313
116
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
89
115
413
313
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
312
1914
249
1023
825
528
330
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Исход игры
Челси
55.6% (30)
Ничья
29.6% (16)
Тоттенхэм
14.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
86.79% (46)
Нет
13.21% (7)
Популярный счёт
2:1 Челси
35.2% (19)
1:1 Ничья
24.1% (13)
1:2 Тоттенхэм
11.1% (6)
1:0 Челси
9.3% (5)
2:2 Ничья
5.6% (3)
3:2 Челси
3.7% (2)
2:0 Челси
3.7% (2)
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