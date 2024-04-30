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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Челси
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 54
Челси 55.6% (30)
X 29.6% (16)
Тоттенхэм 14.8% (8)
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История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
32.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
17.9%
17.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

44 матча

47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.7%
34.1%
18.2%
21 победа 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.95
1.64

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.41
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

74
56

Голов в среднем за матч

1.68
1.27

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.61
Джексон Николас 10 0.3
Стерлинг Рахим 6 0.18
Галлахер Конор 4 0.12
Мудрик Михаил 4 0.12
Мадуэке Нони 4 (1) 0.12
Фернандес Энцо 3 (1) 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 16 (2) 0.48
Ришарлисон 10 0.3
Кулушевски Деян 6 0.18
Джонсон Бреннан 5 0.15
Ромеро Кристиан 5 0.15
Мэддисон Джеймс 4 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.09
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 11 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Кукурелья Марк 8 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 9 2
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 7 0
Бентанкур Родриго 6 0
Сарр Пап Матар 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 4 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Ван де Вен Микки 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
6% (1)
71% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
17
Челси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Тоттенхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

23
26
Челси
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Тоттенхэм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
15% (5)
48% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

30
16

Упущенные победы

35
43

Голы по времени матча

Забито

36
32
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
5
14%
6
19%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
3
8%
6
19%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
8
22%
5
16%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
33%
7
26%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
11%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
5
18%
3
9%
31-45
2
7%
9
27%
46-60
7
25%
3
9%
61-75
7
25%
10
30%
76-90

Пропущено

34
27
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
9
26%
7
26%
76-90

Забито

64
65
31 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 20
6 Не забивали 2
8
13%
11
17%
1-15
12
19%
7
11%
16-30
11
17%
8
12%
31-45
5
8%
15
23%
46-60
13
20%
9
14%
61-75
15
23%
15
23%
76-90

Пропущено

58
54
21 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 28
5
9%
6
11%
1-15
6
10%
8
15%
16-30
10
17%
10
19%
31-45
11
19%
7
13%
46-60
9
16%
9
17%
61-75
17
29%
29%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1

Результаты матчей

Челси
Тоттенхэм

Точный счет

2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
2
16 раз 48%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
13
4
6
10
2.5
5
12
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
11
5
4
13
2.5
3
13
2
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
31
2
19
14
1.5
24
9
10
23
2.5
8
25
5
28
3.5
3
30
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 18 6 9 67 - 52 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 33 13 9 11 63 - 59 48
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Челси 55.6% (30)
    X 29.6% (16)
    Тоттенхэм 14.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.15
    Реклама, betboom.ru
    4.14
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

    Исход игры
    Челси
    55.6% (30)
    Ничья
    29.6% (16)
    Тоттенхэм
    14.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    35.2% (19)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    1:2 Тоттенхэм
    11.1% (6)
    1:0 Челси
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    3:2 Челси
    3.7% (2)
    2:0 Челси
    3.7% (2)
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