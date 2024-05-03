Берри и Таунсенд пытались заработать угловой на фланге, но Годфри грамотно поставил корпус и сохранил мяч для "Эвертона". От ворот.

Фол в атаке со стороны "Эвертона" зафиксировал Робинсон.

Вудроу получил мяч на левом фланге, сместил немного в центр и пульнул с дальней дистанции - мяч угодил в защитника.

Чермити грамотно подставился под фол. Заметно тянет время "Эвертон".

Андре Гомеш получил желтую карточку за разговоры с арбитром.

Долго "Эвертон" готовил подачу с углового, которая не стала проблемой для "шляпников".

Замены в составе "Эвертона": Вместо Калверта-Льюина и Гуэйе на поле вышли Бету Гомеш и Чермити.

Замена в составе "Лутон Таун": Вместо Адебайо на поле вышел Таунсенд.

Чермити вошел с мячом в штрафную "Лутона", но не смог обыграть соперника, вернув мяч назад партнеру.

Баркли принял мяч грудью и решил зарядить по воротам с дальней дистанции, но попал в руки Пикфорду.

Чермити шведой вырезал передачу на Бету, который вошел в чужую штрафную и после борьбы с Ошо завалился на газон. Требует пенальти Бету!

VAR быстро проверил и эпизод и позволил Тиму Робинсону возобновить матч.

Макнил пошел в обыгрыш на левом фланге, но упустил мяч за боковую линию.

Замена в составе "Лутон Таун": Вместо Чона на поле вышел Берри.

Доти ворвался с мячом в чужую зону, стал резать угол, но в последний момент в подкате у него мяч выбил Харрисон.

Замена в составе "Эвертона": Вместо Янга на поле вышел Коулмэн.

Очередную подачу выполнил Доти, но в этот раз Моррисону удалось нанести удар. Правда, его выстрел оказался неточным.

Из ничего получился опасный момент у "Эвертона"! Харрисон не очень сильно пробил с дальней дистанции, но мяч рикошетом от игрока "Лутона" пошел практически в девятку, откуда сферу вытащил Камински!

Замена в составе "Лутон Таун": Вместо Оньединма на поле вышел Вудроу.

Чон покатил на ход Бурку, который очень старался добраться до мяча, но круглый покинул пределы поля.

Еще один свободный коридор появился у "Лутон Таун", и Чон покатил мяч на Вудроу, но и эта передача оказалась сильной. Очень разочарован Чон.

Адебайо спиной принял мяч в штрафной "Эвертона", но красиво развернулся, однако тут же потерял мяч, заработав при этом угловой.

Доти еще разок навесил от угла поля в штрафную "Эвертона", где после серии рикошетов мяч отскочил к Баркли - тот мощно пульнул, но попал в соперника!

Камински оставляет "Лутон" в игре! Калверт-Льюин перепрыгнул Менги и с линии вратарской сильно пробил головой, но голкипер быстро среагировал и потащил снаряд из-под самой перекладины!

Адебайо выиграл борьбу у Брэнтуэйта на чужой половине поля, после чего прокинул мяч мимо защитника, но не угнался за круглым, который ушел за лицевую линию.

Дукуре с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадь, но потерял равновесие и отпустил мяч.

Баркли нашел в чужой штрафной Морриса и загрузил на него мяч, но форвард столкнулся головой с Янгом. Медики уже на поле.

Калверт-Льюин поспешил и забрался в положение вне игры.

Ошо подключился к атаке и решил пробить с дальней дистанции, но мяч прошел мимо цели.

Снова начало тайма остается за "шляпниками". Очень много подходов и попыток обострения со стороны хозяев поля.

Чон совершил рывок, но получил сзади по ногам от Гуэйе, который увидел перед собой желтую карточку за грубый фол.

Доти выполнил хороший кросс со стандарта точно на голову Оньединма, но тот не попал в створ.

Замены в составе "Эвертона": Вместо Дукуре и Гарнера на поле вышли Гомеш и Онана.

72 - 28 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Лутон Таун" во втором тайме.

Гомеш решил разыграть угловой удар с партнером, но после все же выполнил подачу, которая оказалась неудачной.

Тарковски врезался в Морриса, который на всей скорости мчался в атаку. Однако арбитр не стал показывать карточку защитнику "Эвертона".

Янг вперед отправил мяч по левой бровке, но там не оказалось никого из его партнеров.

Оньединма от правой бровки решил запустить снаряд в штрафную "Эвертона", но попал в ближайшего соперника.

Ошо низом хотел отправить мяч в штрафную "Эвертона", но заработал угловой для своей команды.

Доти хорошо навесил во вратарскую "ирисок", где верховой мяч снял Онана.

Еще один заброс пошел на ворота "Эвертона", где снова борьбу выиграл вышедший на замену Онана.

Опять команды стали много фолить, как это было в середине первого тайма. Много нарушений, но игру нельзя назвать грубой.

Доти навесил от угла поля в штрафную площадь "Эвертона", где Тарковски головой вынес мяч подальше от своих ворот.

Первый тайм

— Перерыв!

45' МОМЕНТ! Пошла подача с левого края на дальнюю штангу, где Моррис головой сделал скидку в центр, но мяч стал опускаться в ворота, однако на пути мяча встал защитник "Эвертона", который выбил снаряд практически с ленточки!

45' Моррис с острого угла попробовал пробить в дальний угол и едва не отправил мяч под самую штангу, но все же сфера прошла немного мимо цели.

45' 44% - 56% — вот так резко изменилось владение мячом. Теперь преимущество по данному показателю у гостей.

45' На дальнюю штангу ворот "Лутона" пошел навес, где у Харрисона не получилось пробить.

45' Харрисон навесил в штрафную "Лутона", где Менги головой пытался вынести мяч, но попал в Бурка, от которого мяч ушел на угловой.

45' Доти поймал на ногу летящий мяч и пробил точно в ближний угол, но именно в этой точке и находился Пикфорд.

45' Оньединма пошел сразу на двух соперников, но быстро потерял мяч.

45' Шесть минут добавлено к первому тайму.

44' Годфри прокинул мяч на ход и хотел уйти от Чона, но тот ценой желтой карточки сорвал атаку "Эвертона".

43' В последние минуты "Эвертон" забрал мяч под свой контроль. "Лутон" пытается оказывать какой-то прессинг, но пока не очень успешно.

42' Харрисон с правой бровки выполнил сильный навес в штрафную "Лутона", но мяч перелетел через всех футболистов и ушел в аут.

40' Харрисон легким движением убрал защитника и по классной траектории отправил мяч в дальний угол, но немного не попал в створ.

39' Харрисон покатил на ход Гарнеру, который вторым касанием отправил мяч в чужую штрафную площадь, но его передача оказалась неточной.

38' 66 - 34 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Лутон Таун"!

37' Оньединма с правого фланга низом отправил мяч в штрафную, где Тарковски выбил снаряд подальше от ворот.

36' Доти пытался вынести мяч со своей половины поля, но Дукуре накрыл игровой снаряд, который рикошетом ушел в аут.

34' В эти минуты очень активен в прессинге "Эвертон", который раз за разом не позволяет "Лутону" выбраться со своей половины поля.

33' Доти здорово навесил на дальнюю штангу, но никому из его партнеров не удалось пробить по воротам.

32' "Шляпники" отобрали мяч на своей половине поля и быстро рванули вперед, но Оньединма не смог переиграть на фланге Янга.

31' Адебайо пытался зацепиться за мяч на левом фланге атаки, но проиграл борьбу защитнику "Эвертона".

30' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Адебайо!!!

Самби сделал ювелирный пас на дальнюю штангу, где Адебойо принял мяч грудью, оттеснил защитника и вонзил мяч в сетку! Счет снова равный!

28' Один удар в створ на двоих организовали команды. Стоит сказать, что этот единственный удар был с пенальти, который реализовал Калверт-Льюин.

27' Два раза подряд хозяева попытались забросить мяч с фланга в чужую штрафную, но обе попытки были заблокированы.

26' Длинный заброс последовал в адрес Калверта-Льюина, но тот не смог добраться до мяча.

25' Не по игре, но выходит вперед "Эвертон"! Усложняется ситуация для "Лутона", ведь сегодня команде нужна только победа!

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Калверт-Льюин!!!

Ровно по центру пробил форвард - Камински зацепил мяч ногой в момент падения в правый от себя угол, но все же мяч залетел в сетку!

23' После просмотра видеоповтора Тим Робинсон указывает на точку! Пенальти в ворота "Лутон Таун"!

21' Менги уложил в своей штрафной площади Брэнтуэйта! Арбитр не зафиксировал фол, но его быстро позвали смотреть видеоповтор.

20' Менги чуть не отправил мяч в свои ворота! Классная подача пошла на ближнюю штангу "Лутона", где Менги подставил ногу, а от нее мяч отскочил точно к Камински!

19' Макнил первый раз выполнил подачу от угла поля в сегодняшнем матче, но защитники "Лутона" справились.

18' Длинный заброс последовал на дальнюю штангу ворот "шляпников", но никто из футболистов "Эвертона" до мяча не добрался.

17' Небольшую паузу взял арбитр, чтобы послушать своих помощников. Однако после этого игра продолжилась.

16' Макнил ворвался в чужую штрафную площадь и сразу же завалился на газон после контакта с Менги. Арбитр посчитал, что фола не было.

15' Гарнер наступил на ногу Адебайо. Спустя несколько секунд смог подняться форвард, а Гарнеру следует вести себя аккуратнее, ведь у него уже есть горчичник.

14' Моррис выскочил один на один с вратарем, но за секунду до этого нарушил правила на защитнике "Эвертона".

12' Менги подтолкнул в спину игрока "Эвертона". Фол зафиксирован в центре поля.

11' Доти попытался прорваться по левому краю, но наткнулся на подкат Гарнера.

10' Чон в очередной раз пошел в дриблинг, но его с помощью фола остановил Гарнер. Желтой карточкой за срыв атаки награжден хавбек "Эвертона".

9' Брэнтуэйт запустил мяч по левой бровке, но его партнер до игрового снаряда добраться не смог.

8' Чон пытался на скорости войти в штрафную площадь "Эвертона", но Тарковски грамотно выбил мяч в подкате.

7' Длинный перевод на левый фланг задумал Бурк, но передача оказалась слишком сильной.

6' Пикфорд и Тарковски не договорились между собой, и Чон ворвался в свободный коридор, на сразу же завалился на газон - никакого фола не было.

5' Годфри пошел в дриблинг по правой бровке, собрал на себе нескольких соперников и распрощался с мячом.

4' Адебайо прихватил немного Тарковски и прервал быстрый контрвыпад "ирисок".

3' Теперь уже противоположным флангом пошел в атаку "Лутон"! Чон классно навесил в центр чужой штрафной, но мяч достался защитникам "Эвертона".

2' Хозяева сразу рванули в атаку правым флангом, но Моррис ошибся при выполнении разрезающей передачи.