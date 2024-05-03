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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Лутон Таун
1:1
Второй тайм: 90+'
Эвертон
0'
9' Желтая карточка
Гарнер Джеймс
0:1
24' Пенальти
Калверт-Льюин Доминик
1:1
31' Гол
Адебайо Элайджа
43' Желтая карточка
Чон Тахит
52' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
90' Желтая карточка
Гомеш Андре

Ход матча

9'
 
Гарнер Джеймс
24'
0:1
Калверт-Льюин Доминик
31'
Адебайо Элайджа
(Самби Локонга Альберт-Мбойо)
1:1
43'
Чон Тахит
 
52'
 
Гуэйе Идрисса
54'
 
Гомеш Андре
Дукуре Абдулай
55'
 
Онана Амаду
Гарнер Джеймс
67'
 
Коулмэн Шеймус
Янг Эшли
70'
Вудроу Коули
Оньединма Фред
 
80'
 
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
80'
 
Чермити Юссеф
Гуэйе Идрисса
80'
Таунсенд Андрос
Адебайо Элайджа
 
87'
Берри Люк
Чон Тахит
 
90'
 
Гомеш Андре

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 206 Количество передач 259
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 155
Лутон Таун 15.5% (24)
X 24.5% (38)
Эвертон 60% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
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24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
32
Оньединма
Фред
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
11
Адебайо
Элайджа
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
11
Харрисон
Джек
27
Гуэйе
Идрисса
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Лутон Таун
3-4-2-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Лутон Таун
Эвертон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
ПЛ
1:2
КC
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 11 0.31
Моррис Карлтон 10 (4) 0.28
Баркли Росс 5 0.14
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Берри Люк 2 0.06
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 7 (2) 0.19
Дукуре Абдулай 6 0.17
Макнил Дуайт 3 0.08
Харрисон Джек 3 0.08
Гуэйе Идрисса 3 0.08
Брэнтуэйт Джерред 3 0.08
Гомеш Бету 3 0.08
Миколенко Виталий 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Доти Алфи 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Чон Тахит 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Гуэйе Идрисса 8 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гарнер Джеймс 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Эвертон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

16
8
Лутон Таун
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

11
19
Лутон Таун
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
40% (14)
14% (5)
Эвертон
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (18)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
13

Волевые победы

33
17

Упущенные победы

27
27

Голы по времени матча

Забито

25
18
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
5
20%
4
22%
61-75
9
36%
5
28%
76-90

Пропущено

32
28
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
9%
5
18%
1-15
4
13%
7
25%
16-30
8
25%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
7
25%
61-75
6
19%
4
14%
76-90

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
8
36%
76-90

Пропущено

44
17
10 В 1-м тайме 5
34 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 9
2
5%
2
12%
1-15
4
9%
1
6%
16-30
4
9%
2
12%
31-45
9
20%
2
12%
46-60
12
27%
6
35%
61-75
13
30%
30%
4
24%
76-90

Забито

49
40
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 12
7
14%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
7
14%
4
10%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
7
14%
4
10%
61-75
17
35%
13
33%
76-90

Пропущено

76
45
25 В 1-м тайме 20
51 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 16
33 Не пропускали 22
5
7%
7
16%
1-15
8
11%
8
18%
16-30
12
16%
5
11%
31-45
13
17%
4
9%
46-60
19
25%
13
29%
61-75
19
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0
Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Лутон Таун
Эвертон

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 54%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
6
11
1.5
6
12
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
13
1.5
4
13
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
23
12
11
24
1.5
10
25
5
30
2.5
4
31
2
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 1:1 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 1:1 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 1:1 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 1:1 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 1:1 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 1:1 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Долго "Эвертон" готовил подачу с углового, которая не стала проблемой для "шляпников".
  • Желтая карточка
    90'
    Андре Гомеш получил желтую карточку за разговоры с арбитром.
  • Фол, нарушение
    90'
    Чермити грамотно подставился под фол. Заметно тянет время "Эвертон".
  • 90'
    Вудроу получил мяч на левом фланге, сместил немного в центр и пульнул с дальней дистанции - мяч угодил в защитника.
  • Дополнительное время
    90'
    Шесть минут добавлено ко второму тайму.
  • Фол, нарушение
    89'
    Фол в атаке со стороны "Эвертона" зафиксировал Робинсон.
  • 88'
    Берри и Таунсенд пытались заработать угловой на фланге, но Годфри грамотно поставил корпус и сохранил мяч для "Эвертона". От ворот.
  • Замена
    87'
    Замена в составе "Лутон Таун": Вместо Чона на поле вышел Берри.
  • 86'
    Макнил пошел в обыгрыш на левом фланге, но упустил мяч за боковую линию. 
  • 85'
    VAR быстро проверил и эпизод и позволил Тиму Робинсону возобновить матч.
  • 84'
    Чермити шведой вырезал передачу на Бету, который вошел в чужую штрафную и после борьбы с Ошо завалился на газон. Требует пенальти Бету! 
  • 82'
    Баркли принял мяч грудью и решил зарядить по воротам с дальней дистанции, но попал в руки Пикфорду.
  • 81'
    Чермити вошел с мячом в штрафную "Лутона", но не смог обыграть соперника, вернув мяч назад партнеру. 
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Лутон Таун": Вместо Адебайо на поле вышел Таунсенд.
  • Замена
    79'
    Замены в составе "Эвертона": Вместо  Калверта-Льюина и Гуэйе на поле вышли Бету Гомеш и Чермити.
     
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    • Опасный момент
      78'
      Камински оставляет "Лутон" в игре! Калверт-Льюин перепрыгнул Менги и с линии вратарской сильно пробил головой, но голкипер быстро среагировал и потащил снаряд из-под самой перекладины! 
    • Угловой
      76'
      Доти еще разок навесил от угла поля в штрафную "Эвертона", где после серии рикошетов мяч отскочил к Баркли - тот мощно пульнул, но попал в соперника!
    • 75'
      Адебайо спиной принял мяч в штрафной "Эвертона", но красиво развернулся, однако тут же потерял мяч, заработав при этом угловой.
    • 74'
      Еще один свободный коридор появился у "Лутон Таун", и Чон покатил мяч на Вудроу, но и эта передача оказалась сильной. Очень разочарован Чон.
    • 73'
      Чон покатил на ход Бурку, который очень старался добраться до мяча, но круглый покинул пределы поля.
    • Замена
      72'
      Замена в составе "Лутон Таун": Вместо Оньединма на поле вышел Вудроу.
    • Опасный момент
      71'
      Из ничего получился опасный момент у "Эвертона"! Харрисон не очень сильно пробил с дальней дистанции, но мяч рикошетом от игрока "Лутона" пошел практически в девятку, откуда сферу вытащил Камински! 
    • Угловой
      70'
      Очередную подачу выполнил Доти, но в этот раз Моррисону удалось нанести удар. Правда, его выстрел оказался неточным. 
    • Замена
      69'
      Замена в составе "Эвертона": Вместо Янга на поле вышел Коулмэн.
    • 68'
      Доти ворвался с мячом в чужую зону, стал резать угол, но в последний момент в подкате у него мяч выбил Харрисон.
    • Угловой
      66'
      Доти навесил от угла поля в штрафную площадь "Эвертона", где Тарковски головой вынес мяч подальше от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      65'
      Опять команды стали много фолить, как это было в середине первого тайма. Много нарушений, но игру нельзя назвать грубой.
    • 64'
      Еще один заброс пошел на ворота "Эвертона", где снова борьбу выиграл вышедший на замену Онана.
    • Угловой
      63'
      Доти хорошо навесил во вратарскую "ирисок", где верховой мяч снял Онана.
    • 62'
      Ошо низом хотел отправить мяч в штрафную "Эвертона", но заработал угловой для своей команды.
    • 61'
      Оньединма от правой бровки решил запустить снаряд в штрафную "Эвертона", но попал в ближайшего соперника. 
    • 60'
      Янг вперед отправил мяч по левой бровке, но там не оказалось никого из его партнеров.
    • Фол, нарушение
      59'
      Тарковски врезался в Морриса, который на всей скорости мчался в атаку. Однако арбитр не стал показывать карточку защитнику "Эвертона".
    • Угловой
      58'
      Гомеш решил разыграть угловой удар с партнером, но после все же выполнил подачу, которая оказалась неудачной.
    • 57'
      72 - 28 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Лутон Таун" во втором тайме.
    • Замена
      56'
      Замены в составе "Эвертона": Вместо Дукуре и Гарнера на поле вышли Гомеш и Онана.
    • 55'
      Доти выполнил хороший кросс со стандарта точно на голову Оньединма, но тот не попал в створ.
    • Желтая карточка
      54'
      Чон совершил рывок, но получил сзади по ногам от Гуэйе, который увидел перед собой желтую карточку за грубый фол.
    • 53'
      Снова начало тайма остается за "шляпниками". Очень много подходов и попыток обострения со стороны хозяев поля.
    • 52'
      Ошо подключился к атаке и решил пробить с дальней дистанции, но мяч прошел мимо цели.
    • Офсайд
      50'
      Калверт-Льюин поспешил и забрался в положение вне игры.
    • Травма, повреждение
      49'
      Баркли нашел в чужой штрафной Морриса и загрузил на него мяч, но форвард столкнулся головой с Янгом. Медики уже на поле.
    • 48'
      Дукуре с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадь, но потерял равновесие и отпустил мяч.
    • 47'
      Адебайо выиграл борьбу у Брэнтуэйта на чужой половине поля, после чего прокинул мяч мимо защитника, но не угнался за круглым, который ушел за лицевую линию.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Пошла подача с левого края на дальнюю штангу, где Моррис головой сделал скидку в центр, но мяч стал опускаться в ворота, однако на пути мяча встал защитник "Эвертона", который выбил снаряд практически с ленточки! 
    • 45'
      Моррис с острого угла попробовал пробить в дальний угол и едва не отправил мяч под самую штангу, но все же сфера прошла немного мимо цели.
    • 45'
      44% - 56% — вот так резко изменилось владение мячом. Теперь преимущество по данному показателю у гостей.
    • Угловой
      45'
      На дальнюю штангу ворот "Лутона" пошел навес, где у Харрисона не получилось пробить.
    • 45'
      Харрисон навесил в штрафную "Лутона", где Менги головой пытался вынести мяч, но попал в Бурка, от которого мяч ушел на угловой.
    • 45'
      Доти поймал на ногу летящий мяч и пробил точно в ближний угол, но именно в этой точке и находился Пикфорд. 
    • 45'
      Оньединма пошел сразу на двух соперников, но быстро потерял мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      Шесть минут добавлено к первому тайму.
    • Желтая карточка
      44'
      Годфри прокинул мяч на ход и хотел уйти от Чона, но тот ценой желтой карточки сорвал атаку "Эвертона".
    • 43'
      В последние минуты "Эвертон" забрал мяч под свой контроль. "Лутон" пытается оказывать какой-то прессинг, но пока не очень успешно.
    • 42'
      Харрисон с правой бровки выполнил сильный навес в штрафную "Лутона", но мяч перелетел через всех футболистов и ушел в аут.
    • 40'
      Харрисон легким движением убрал защитника и по классной траектории отправил мяч в дальний угол, но немного не попал в створ.
    • 39'
      Харрисон покатил на ход Гарнеру, который вторым касанием отправил мяч в чужую штрафную площадь, но его передача оказалась неточной. 
    • 38'
      66 - 34 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Лутон Таун"!
    • 37'
      Оньединма с правого фланга низом отправил мяч в штрафную, где Тарковски выбил снаряд подальше от ворот.
    • 36'
      Доти пытался вынести мяч со своей половины поля, но Дукуре накрыл игровой снаряд, который рикошетом ушел в аут.
    • 34'
      В эти минуты очень активен в прессинге "Эвертон", который раз за разом не позволяет "Лутону" выбраться со своей половины поля. 
    • Угловой
      33'
      Доти здорово навесил на дальнюю штангу, но никому из его партнеров не удалось пробить по воротам. 
    • 32'
      "Шляпники" отобрали мяч на своей половине поля и быстро рванули вперед, но Оньединма не смог переиграть на фланге Янга.
    • 31'
      Адебайо пытался зацепиться за мяч на левом фланге атаки, но проиграл борьбу защитнику "Эвертона".
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Адебайо!!! 
      Самби сделал ювелирный пас на дальнюю штангу, где Адебойо принял мяч грудью, оттеснил защитника и вонзил мяч в сетку! Счет снова равный!
    • 28'
      Один удар в створ на двоих организовали команды. Стоит сказать, что этот единственный удар был с пенальти, который реализовал Калверт-Льюин.
    • 27'
      Два раза подряд хозяева попытались забросить мяч с фланга в чужую штрафную, но обе попытки были заблокированы. 
    • 26'
      Длинный заброс последовал в адрес Калверта-Льюина, но тот не смог добраться до мяча.
    • 25'
      Не по игре, но выходит вперед "Эвертон"! Усложняется ситуация для "Лутона", ведь сегодня команде нужна только победа!
    • Пенальти
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Калверт-Льюин!!!
      Ровно по центру пробил форвард - Камински зацепил мяч ногой в момент падения в правый от себя угол, но все же мяч залетел в сетку! 
    • Пенальти!
      23'
      После просмотра видеоповтора Тим Робинсон указывает на точку! Пенальти в ворота "Лутон Таун"!
    • Видеоповтор
      21'
      Менги уложил в своей штрафной площади Брэнтуэйта! Арбитр не зафиксировал фол, но его быстро позвали смотреть видеоповтор.
    • Опасный момент
      20'
      Менги чуть не отправил мяч в свои ворота! Классная подача пошла на ближнюю штангу "Лутона", где Менги подставил ногу, а от нее мяч отскочил точно к Камински! 
    • Угловой
      19'
      Макнил первый раз выполнил подачу от угла поля в сегодняшнем матче, но защитники "Лутона" справились.
    • 18'
      Длинный заброс последовал на дальнюю штангу ворот "шляпников", но никто из футболистов "Эвертона" до мяча не добрался. 
    • 17'
      Небольшую паузу взял арбитр, чтобы послушать своих помощников. Однако после этого игра продолжилась. 
    • 16'
      Макнил ворвался в чужую штрафную площадь и сразу же завалился на газон после контакта с Менги. Арбитр посчитал, что фола не было.
    • Фол, нарушение
      15'
      Гарнер наступил на ногу Адебайо. Спустя несколько секунд смог подняться форвард, а Гарнеру следует вести себя аккуратнее, ведь у него уже есть горчичник. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Моррис выскочил один на один с вратарем, но за секунду до этого нарушил правила на защитнике "Эвертона".
    • Фол, нарушение
      12'
      Менги подтолкнул в спину игрока "Эвертона". Фол зафиксирован в центре поля.
    • 11'
      Доти попытался прорваться по левому краю, но наткнулся на подкат Гарнера.
    • Желтая карточка
      10'
      Чон в очередной раз пошел в дриблинг, но его с помощью фола остановил Гарнер. Желтой карточкой за срыв атаки награжден хавбек "Эвертона".
    • 9'
      Брэнтуэйт запустил мяч по левой бровке, но его партнер до игрового снаряда добраться не смог.
    • 8'
      Чон пытался на скорости войти в штрафную площадь "Эвертона", но Тарковски грамотно выбил мяч в подкате.
    • 7'
      Длинный перевод на левый фланг задумал Бурк, но передача оказалась слишком сильной. 
    • 6'
      Пикфорд и Тарковски не договорились между собой, и Чон ворвался в свободный коридор, на сразу же завалился на газон - никакого фола не было.
    • 5'
      Годфри пошел в дриблинг по правой бровке, собрал на себе нескольких соперников и распрощался с мячом.
    • Фол, нарушение
      4'
      Адебайо прихватил немного Тарковски и прервал быстрый контрвыпад "ирисок".
    • 3'
      Теперь уже противоположным флангом пошел в атаку "Лутон"! Чон классно навесил в центр чужой штрафной, но мяч достался защитникам "Эвертона".
    • 2'
      Хозяева сразу рванули в атаку правым флангом, но Моррис ошибся при выполнении разрезающей передачи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!