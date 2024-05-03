Тур: 36. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Робинсон Тим
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
9' Желтая карточкаГарнер Джеймс
0:1
24' ПенальтиКалверт-Льюин Доминик
1:1
31' ГолАдебайо Элайджа
43' Желтая карточкаЧон Тахит
52' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
90' Желтая карточкаГомеш Андре
Ход матча
24'
31'
43'
52'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
206 Количество передач 259
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.71 ТБ(2,5) голов
-
-
1.65 Обе забьют – да
-
-
14.25 Точный счёт – 2:0
-
-
2.37 Обе забьют - нет
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
22
Годфри
Бен
18
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лутон Таун
Эвертон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
54
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|11
|0.31
|Моррис Карлтон
|10 (4)
|0.28
|Баркли Росс
|5
|0.14
|Огбене Чидози
|4
|0.11
|Чон Тахит
|4
|0.11
|Берри Люк
|2
|0.06
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калверт-Льюин Доминик
|7 (2)
|0.19
|Дукуре Абдулай
|6
|0.17
|Макнил Дуайт
|3
|0.08
|Харрисон Джек
|3
|0.08
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.08
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0.08
|Гомеш Бету
|3
|0.08
|Миколенко Виталий
|2
|0.06
|Онана Амаду
|2
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Доти Алфи
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Чон Тахит
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Гуэйе Идрисса
|8
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|8
|0
|Янг Эшли
|6
|1
|Гарнер Джеймс
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Кин Майкл
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Эвертон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
16
8
Лутон Таун
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
31
14
Упущенные победы
11
19
Лутон Таун
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
40% (14)
14% (5)
Эвертон
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (18)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
13
Волевые победы
33
17
Упущенные победы
27
27
Голы по времени матча
Забито
25
18
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
5
20%
4
22%
61-75
9
36%
5
28%
76-90
Пропущено
32
28
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
9%
5
18%
1-15
4
13%
7
25%
16-30
8
25%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
7
25%
61-75
6
19%
4
14%
76-90
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
8
36%
76-90
Пропущено
44
17
10 В 1-м тайме 5
34 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 9
2
5%
2
12%
1-15
4
9%
1
6%
16-30
4
9%
2
12%
31-45
9
20%
2
12%
46-60
12
27%
6
35%
61-75
13
30%
30%
4
24%
76-90
Забито
49
40
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 12
7
14%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
7
14%
4
10%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
7
14%
4
10%
61-75
17
35%
13
33%
76-90
Пропущено
76
45
25 В 1-м тайме 20
51 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 16
33 Не пропускали 22
5
7%
7
16%
1-15
8
11%
8
18%
16-30
12
16%
5
11%
31-45
13
17%
4
9%
46-60
19
25%
13
29%
61-75
19
25%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0
Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Лутон Таун
Эвертон
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 54%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
611
612
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
107
513
413
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
2312
1124
1025
530
431
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|1:1 Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18.
|1:1 Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|37 - 25
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|1:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|1:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|1:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|1:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11