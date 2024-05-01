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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Лутон Таун
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 52
Лутон Таун 19.2% (10)
X 25% (13)
Эвертон 55.8% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лутон Таун
Эвертон

История личных встреч

Лутон Таун
Эвертон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
ПЛ
1:2
КC
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 10 (4) 0.29
Адебайо Элайджа 10 0.29
Баркли Росс 5 0.14
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Берри Люк 2 0.06
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.17
Калверт-Льюин Доминик 6 (1) 0.17
Макнил Дуайт 3 0.09
Харрисон Джек 3 0.09
Гуэйе Идрисса 3 0.09
Брэнтуэйт Джерред 3 0.09
Гомеш Бету 3 0.09
Миколенко Виталий 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Доти Алфи 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Гарнер Джеймс 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Эвертон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

16
8
Лутон Таун
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

11
19
Лутон Таун
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
40% (14)
14% (5)
Эвертон
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (18)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
13

Волевые победы

33
17

Упущенные победы

27
27

Голы по времени матча

Забито

25
18
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
5
20%
4
22%
61-75
9
36%
5
28%
76-90

Пропущено

32
28
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
9%
5
18%
1-15
4
13%
7
25%
16-30
8
25%
3
11%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
7
25%
61-75
6
19%
4
14%
76-90

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
8
36%
76-90

Пропущено

44
17
10 В 1-м тайме 5
34 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 9
2
5%
2
12%
1-15
4
9%
1
6%
16-30
4
9%
2
12%
31-45
9
20%
2
12%
46-60
12
27%
6
35%
61-75
13
30%
30%
4
24%
76-90

Забито

49
40
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 12
7
14%
5
13%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
7
14%
4
10%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
7
14%
4
10%
61-75
17
35%
13
33%
76-90

Пропущено

76
45
25 В 1-м тайме 20
51 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 16
33 Не пропускали 22
5
7%
7
16%
1-15
8
11%
8
18%
16-30
12
16%
5
11%
31-45
13
17%
4
9%
46-60
19
25%
13
29%
61-75
19
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0
Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Лутон Таун
Эвертон

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 54%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
6
11
1.5
6
12
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
13
1.5
4
13
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
23
12
11
24
1.5
10
25
5
30
2.5
4
31
2
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 18 6 9 67 - 52 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 33 13 9 11 63 - 59 48
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Лутон Таун 19.2% (10)
    X 25% (13)
    Эвертон 55.8% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Эвертон
    3.60
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    2.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун - Эвертон

    Исход игры
    Лутон Таун
    19.2% (10)
    Ничья
    25% (13)
    Эвертон
    55.8% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    38.5% (20)
    1:1 Ничья
    19.2% (10)
    2:1 Лутон Таун
    7.7% (4)
    0:1 Эвертон
    5.8% (3)
    1:3 Эвертон
    5.8% (3)
    0:2 Эвертон
    5.8% (3)
    1:0 Лутон Таун
    5.8% (3)
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