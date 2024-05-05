Кайседо на своей половине поля сыграл довольно грубо и ударил по ногам Пакета. Рефери сразу же зафиксировал нарушение, но карточку футболисту хозяев не показал.

Плохо разыграли стандарт футболисты "Вест Хэма". Эмерсон отдал передачу на левый фланг, Пакета в одно касание навесил в штрафную, но эта передача прилетела точно в руки Петровичу.

Кукурелья получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и перспективно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, а там Соучек сыграл внимательно и совершил перехват.

Тьяго Силва от правого угла штрафной соперника выполнил классный навес в центр, Джексон выиграл борьбу у защитника, но головой пробил сильно левее створа!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Челси". Мудрик выполнил классный навес к ближней штанге, а там внимательно сыграл Соучек и головой сильно сферу выбил.

Тут же ещё один корнер на левом фланге заработали "аристократы", однако и он закончился ничем. Довольно спокойно на стандартах пока обороняются футболисты "Вест Хэма".

Быстрая атака получилась у хозяев! Джексон получил мяч правее центра, ворвался в штрафную соперника, а затем с правой ноги пробил в ближний угол, вот только получилось точно в руки Ареола.

И ещё одна хорошая атака от "аристократов"! Тьяго Силва неожиданно оказался в штрафной соперника и от правого угла вратарской прострелил вдоль ворот, Ареола ногой сумел прервать эту передачу.

Дэвид Мойес вышел к бровке и что-то очень активно подсказывает своим подопечным. В не самой лучшей форме находится его команда, поэтому рассчитывать сегодня на положительный результат проблематично.

Завладели инициативой хозяева. Футболисты "Челси" забрали игровой снаряд под свой контроль и владеют им в центральной части поля. Ищут они варианты для подходов к воротам соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ПАЛМЕР! Мадуэке с правого фланга навесил в центр штрафной, Зума в борьбе с Джексоном мяч выбил, но точно на Палмера, который с 12 метров пробил точно в левый нижний угол! Ареола смог зацепить снаряд, но тот всё равно оказался в сетке!

МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали "молотобойцы". Эмерсон выполнил навес к линии вратарской, Боуэн головой пробил по воротам, но сфера угодила в перекладину!

Сразу же показали гости, что сдаваться они не планируют и в любой момент готовы ответить своей опасной атакой. Веселей пошла у нас игра к середине стартовой половины матча.

ОПАСНО! Мудрик слева подобрался к штрафной соперника и прострелил в центр, Мадуэке с левой ноги пробил по воротам. Мяч зацепил Соучека и пролетел немного выше перекладины!

Мудрик от левого углового флага выполнил навес в центр штрафной, Чалоба выиграл верховое единоборство и головой пробил в створ, вот только угодил точно в руки голкиперу "Вест Хэма"!

13' Угловой на правом фланге заработали хозяева в предыдущем эпизоде. Галлахер выполнил кросс в центр вратарской, а там защитники "молотобойцев" смогли отвести угрозу от владений Ареола.

12' ОПАСНО! Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Челси". Галлахер отдал хитрую передачу в ближнюю часть штрафной, Джексон с острого угла пробил в ближний угол, но Ареола спокойно справился!

11' Чалоба с правого фланга пытался пробраться в штрафную гостей, но обыграть сразу двух защитников футболист "Челси" не смог. Очень спокойно проходят у нас стартовые минуты.

10' Боуэн с правого фланга пытался отдать передачу низом к штрафной соперника, однако Галлахер сначала уверенно сыграл в перехвате, а затем заработал аут для своей команды.

9' Галлахер вступил в активный прессинг у штрафной соперника и нарушил правила против Соучека. Мэдли находился рядом и сразу же дал свисток. Пока в атаке "аристократы" действуют пассивно.

8' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Вест Хэма". Боуэн выполнил перспективный навес к ближней штанге, сфера попала в Петровича и вылетела в поле. Довольно горячо сейчас было у ворот хозяев.

7' Боуэн получил мяч на правом фланге в центре поля, протащил его до штрафной соперника, но попал под активный прессинг Кукурелья, который сумел забрать сферу в свои ноги.

6' Кайседо классно протащил игровой снаряд практически через всё поле по центру, а затем выполнил передачу на левый фланг. Джексон сферу получил, но что-то интересное придумать не сумел.

5' Антонио оказался на левом фланге атаки и пытался прорваться вперёд, но против него уверенно сыграл Бадьяшиль, спокойно остановивший прорыв форварда "Вест Хэма".