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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Челси
1:0
Первый тайм: 27'
Вест Хэм
0'
1:0
15' Гол
Палмер Коул

Ход матча

15'
Палмер Коул
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 122
Челси 90.2% (110)
X 6.6% (8)
Вест Хэм 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
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Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
Челси
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.73
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
168

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.47
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.57
Джексон Николас 11 0.31
Стерлинг Рахим 6 0.17
Галлахер Конор 4 0.11
Мудрик Михаил 4 0.11
Мадуэке Нони 4 (1) 0.11
Фернандес Энцо 3 (1) 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 16 0.44
Кудус Мохаммед 7 0.19
Уорд-Праус Джеймс 6 (2) 0.17
Антонио Майкл 6 0.17
Соучек Томаш 6 0.17
Пакета Лукас 4 (2) 0.11
Зума Курт 3 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 11 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Кукурелья Марк 8 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Пакета Лукас 9 0
Эмерсон Палмиери 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0

Результаты матчей

Челси
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Вест Хэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
13
Челси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

23
29
Челси
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
21% (7)
29% (10)
Вест Хэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
20% (7)
40% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
19

Упущенные победы

35
42

Голы по времени матча

Забито

38
28
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
13%
1
4%
1-15
9
24%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
3
8%
7
25%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
6
21%
76-90

Пропущено

24
38
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
0
0%
4
11%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
6
25%
6
16%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
8
33%
14
37%
76-90

Забито

28
30
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
3
11%
6
20%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
7
25%
6
20%
76-90

Пропущено

34
25
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
5
15%
5
20%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
4
12%
5
20%
31-45
7
21%
5
20%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
9
26%
4
16%
76-90

Забито

66
58
32 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
8
12%
7
12%
1-15
13
20%
10
17%
16-30
11
17%
9
16%
31-45
5
8%
9
16%
46-60
14
21%
11
19%
61-75
15
23%
12
21%
76-90

Пропущено

58
63
21 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
5
9%
9
14%
1-15
6
10%
6
10%
16-30
10
17%
11
17%
31-45
11
19%
11
17%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
17
29%
29%
18
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Челси
Вест Хэм

Точный счет

0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
12
5
1.5
9
9
6
11
2.5
4
14
3
14
3.5
1
17
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
11
6
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
28
7
20
14
1.5
20
15
10
24
2.5
7
28
5
29
3.5
1
34
1
33
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 35 25 7 3 87 - 33 82
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 36 20 8 8 73 - 52 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
8.
Челси
 1:0 Заявка 35 15 9 11 66 - 59 54
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 36 13 10 13 56 - 66 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 13 7 16 49 - 60 46
12.
Брайтон
 0:0 Заявка 35 11 12 12 52 - 57 45
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 1:0 Заявка 18 10 4 4 38 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 0:0 Заявка 17 7 7 3 28 - 23 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 18 8 5 5 28 - 27 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 18 7 2 9 28 - 39 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 1:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Быстрая атака получилась у хозяев! Джексон получил мяч правее центра, ворвался в штрафную соперника, а затем с правой ноги пробил в ближний угол, вот только получилось точно в руки Ареола. 
  • Угловой
    27'
    Тут же ещё один корнер на левом фланге заработали "аристократы", однако и он закончился ничем. Довольно спокойно на стандартах пока обороняются футболисты "Вест Хэма". 
  • Угловой
    26'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Челси". Мудрик выполнил классный навес к ближней штанге, а там внимательно сыграл Соучек и головой сильно сферу выбил. 
  • 25'
    Тьяго Силва от правого угла штрафной соперника выполнил классный навес в центр, Джексон выиграл борьбу у защитника, но головой пробил сильно левее створа!
  • 24'
    Кукурелья получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и перспективно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, а там Соучек сыграл внимательно и совершил перехват. 
  • 23'
    Плохо разыграли стандарт футболисты "Вест Хэма". Эмерсон отдал передачу на левый фланг, Пакета в одно касание навесил в штрафную, но эта передача прилетела точно в руки Петровичу. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Кайседо на своей половине поля сыграл довольно грубо и ударил по ногам Пакета. Рефери сразу же зафиксировал нарушение, но карточку футболисту хозяев не показал. 
  • Угловой
    21'
    Мудрик от левого углового флага выполнил навес в центр штрафной, Чалоба выиграл верховое единоборство и головой пробил в створ, вот только угодил точно в руки голкиперу "Вест Хэма"!
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Мудрик слева подобрался к штрафной соперника и прострелил в центр, Мадуэке с левой ноги пробил по воротам. Мяч зацепил Соучека и пролетел немного выше перекладины!
  • 19'
    Сразу же показали гости, что сдаваться они не планируют и в любой момент готовы ответить своей опасной атакой. Веселей пошла у нас игра к середине стартовой половины матча.
  • Штанга
    18'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали "молотобойцы". Эмерсон выполнил навес к линии вратарской, Боуэн головой пробил по воротам, но сфера угодила в перекладину!
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ПАЛМЕР! Мадуэке с правого фланга навесил в центр штрафной, Зума в борьбе с Джексоном мяч выбил, но точно на Палмера, который с 12 метров пробил точно в левый нижний угол! Ареола смог зацепить снаряд, но тот всё равно оказался в сетке!
  • 16'
    Завладели инициативой хозяева. Футболисты "Челси" забрали игровой снаряд под свой контроль и владеют им в центральной части поля. Ищут они варианты для подходов к воротам соперника. 
  • 15'
    Дэвид Мойес вышел к бровке и что-то очень активно подсказывает своим подопечным. В не самой лучшей форме находится его команда, поэтому рассчитывать сегодня на положительный результат проблематично. 
  • 14'
    И ещё одна хорошая атака от "аристократов"! Тьяго Силва неожиданно оказался в штрафной соперника и от правого угла вратарской прострелил вдоль ворот, Ареола ногой сумел прервать эту передачу. 
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    • Угловой
      13'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева в предыдущем эпизоде. Галлахер выполнил кросс в центр вратарской, а там защитники "молотобойцев" смогли отвести угрозу от владений Ареола. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Челси". Галлахер отдал хитрую передачу в ближнюю часть штрафной, Джексон с острого угла пробил в ближний угол, но Ареола спокойно справился!
    • 11'
      Чалоба с правого фланга пытался пробраться в штрафную гостей, но обыграть сразу двух защитников футболист "Челси" не смог. Очень спокойно проходят у нас стартовые минуты. 
    • 10'
      Боуэн с правого фланга пытался отдать передачу низом к штрафной соперника, однако Галлахер сначала уверенно сыграл в перехвате, а затем заработал аут для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Галлахер вступил в активный прессинг у штрафной соперника и нарушил правила против Соучека. Мэдли находился рядом и сразу же дал свисток. Пока в атаке "аристократы" действуют пассивно. 
    • Угловой
      8'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Вест Хэма". Боуэн выполнил перспективный навес к ближней штанге, сфера попала в Петровича и вылетела в поле. Довольно горячо сейчас было у ворот хозяев. 
    • 7'
      Боуэн получил мяч на правом фланге в центре поля, протащил его до штрафной соперника, но попал под активный прессинг Кукурелья, который сумел забрать сферу в свои ноги. 
    • 6'
      Кайседо классно протащил игровой снаряд практически через всё поле по центру, а затем выполнил передачу на левый фланг. Джексон сферу получил, но что-то интересное придумать не сумел. 
    • 5'
      Антонио оказался на левом фланге атаки и пытался прорваться вперёд, но против него уверенно сыграл Бадьяшиль, спокойно остановивший прорыв форварда "Вест Хэма". 
    • Фол, нарушение
      4'
      Мудрик получил мяч на своей половине поля и с левого фланга пытался сместиться в центр, но против него нарушил правила Цоуфал. Первая работа для главного арбитра матча. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Гости забрали игровой снаряд под свой контроль, однако особого продвижения вперёд мы пока не наблюдаем. Хозяева в прессинге пассивны. 
    • 2'
      Футболисты "Челси" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют в форме бордового цвета. Ворота Петровича в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Челси
    90.3% (112)
    Ничья
    6.5% (8)
    Вест Хэм
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (88)
    Меньше
    21.43% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    55.6% (69)
    1:0 Челси
    8.1% (10)
    2:0 Челси
    8.1% (10)
    3:2 Челси
    5.6% (7)
    3:1 Челси
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Вест Хэм
    1.6% (2)
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