Тур: 36. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Мэдли Анди
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Чалоба
Трево
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Вест Хэм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
32 матча
53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.73
1.47
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.24
0.53
Среднее время на гол
72
168
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.47
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
61
87
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|20 (9)
|0.57
|Джексон Николас
|11
|0.31
|Стерлинг Рахим
|6
|0.17
|Галлахер Конор
|4
|0.11
|Мудрик Михаил
|4
|0.11
|Мадуэке Нони
|4 (1)
|0.11
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|16
|0.44
|Кудус Мохаммед
|7
|0.19
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (2)
|0.17
|Антонио Майкл
|6
|0.17
|Соучек Томаш
|6
|0.17
|Пакета Лукас
|4 (2)
|0.11
|Зума Курт
|3
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|11
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Кукурелья Марк
|8
|0
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|5
|0
|Силва Тьяго
|4
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Пакета Лукас
|9
|0
|Эмерсон Палмиери
|8
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Соучек Томаш
|7
|0
|Антонио Майкл
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Результаты матчей
Челси
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Вест Хэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
12
13
Челси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
23
29
Челси
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
21% (7)
29% (10)
Вест Хэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
20% (7)
40% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
30
19
Упущенные победы
35
42
Голы по времени матча
Забито
38
28
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
13%
1
4%
1-15
9
24%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
3
8%
7
25%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
6
21%
76-90
Пропущено
24
38
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
0
0%
4
11%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
6
25%
6
16%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
8
33%
14
37%
76-90
Забито
28
30
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
3
11%
6
20%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
7
25%
6
20%
76-90
Пропущено
34
25
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
5
15%
5
20%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
4
12%
5
20%
31-45
7
21%
5
20%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
9
26%
4
16%
76-90
Забито
66
58
32 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
8
12%
7
12%
1-15
13
20%
10
17%
16-30
11
17%
9
16%
31-45
5
8%
9
16%
46-60
14
21%
11
19%
61-75
15
23%
12
21%
76-90
Пропущено
58
63
21 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
5
9%
9
14%
1-15
6
10%
6
10%
16-30
10
17%
11
17%
31-45
11
19%
11
17%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
17
29%
29%
18
29%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0
Результаты матчей
Челси
Вест Хэм
Точный счет
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
125
99
611
414
314
117
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
89
116
413
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
287
2014
2015
1024
728
529
134
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|0:0 Заявка
|36
|20
|8
|8
|73 - 52
|68
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8.
|1:0 Заявка
|35
|15
|9
|11
|66 - 59
|54
|9.
|0:1 Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 66
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|12.
|0:0 Заявка
|35
|11
|12
|12
|52 - 57
|45
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|38 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|28 - 23
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|28 - 27
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|0:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 39
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Челси
90.3% (112)
Ничья
6.5% (8)
Вест Хэм
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (88)
Меньше
21.43% (24)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
2:1 Челси
55.6% (69)
1:0 Челси
8.1% (10)
2:0 Челси
8.1% (10)
3:2 Челси
5.6% (7)
3:1 Челси
5.6% (7)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Вест Хэм
1.6% (2)
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