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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Челси
 
Позже
Вест Хэм
Челси
Вест Хэм

История личных встреч

Челси
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.73
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
168

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.47
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.59
Джексон Николас 11 0.32
Стерлинг Рахим 6 0.18
Галлахер Конор 4 0.12
Мудрик Михаил 4 0.12
Мадуэке Нони 4 (1) 0.12
Фернандес Энцо 3 (1) 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 16 0.46
Кудус Мохаммед 7 0.2
Уорд-Праус Джеймс 6 (2) 0.17
Антонио Майкл 6 0.17
Соучек Томаш 6 0.17
Пакета Лукас 4 (2) 0.11
Зума Курт 3 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 11 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Кукурелья Марк 8 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Пакета Лукас 9 0
Эмерсон Палмиери 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0

Результаты матчей

Челси
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Вест Хэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
13
Челси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Вест Хэм
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

23
29
Челси
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
53% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
21% (7)
29% (10)
Вест Хэм
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
20% (7)
40% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
19

Упущенные победы

35
42

Голы по времени матча

Забито

38
28
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
13%
1
4%
1-15
9
24%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
3
8%
7
25%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
6
21%
76-90

Пропущено

24
38
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
0
0%
4
11%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
6
25%
6
16%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
8
33%
14
37%
76-90

Забито

28
30
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
3
11%
6
20%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
7
25%
6
20%
76-90

Пропущено

34
25
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
5
15%
5
20%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
4
12%
5
20%
31-45
7
21%
5
20%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
9
26%
4
16%
76-90

Забито

66
58
32 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
8
12%
7
12%
1-15
13
20%
10
17%
16-30
11
17%
9
16%
31-45
5
8%
9
16%
46-60
14
21%
11
19%
61-75
15
23%
12
21%
76-90

Пропущено

58
63
21 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
5
9%
9
14%
1-15
6
10%
6
10%
16-30
10
17%
11
17%
31-45
11
19%
11
17%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
17
29%
29%
18
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Челси
Вест Хэм

Точный счет

0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
12
5
1.5
9
9
6
11
2.5
4
14
3
14
3.5
1
17
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
11
6
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
28
7
20
14
1.5
20
15
10
24
2.5
7
28
5
29
3.5
1
34
1
33
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 3 часа 44 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Челси 91.3% (42)
    X 6.5% (3)
    Вест Хэм 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вест Хэм
    1.70
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    4.62
    4.70
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    Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм

    Исход игры
    Челси
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Вест Хэм
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    52.2% (24)
    2:0 Челси
    17.4% (8)
    3:2 Челси
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    1:0 Челси
    6.5% (3)
    3:1 Челси
    4.3% (2)
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    Вест Хэм
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