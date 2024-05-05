Прогноз на матч от Liveresult
18
Гакпо
Коди
23
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
59 Мур МикиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Тоттенхэм
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.3%
26.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
52.8%
22.2%
25%
19 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
2.06
1.55
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
61
49
Голов в среднем за матч
1.69
1.36
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (5)
|0.49
|Нуньес Дарвин
|11
|0.31
|Жота Диогу
|10
|0.29
|Диас Луис
|8
|0.23
|Гакпо Коди
|6
|0.17
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.09
|Собослаи Доминик
|3
|0.09
|Эллиотт Харви
|2
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|2
|0.06
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Гравенберх Райан
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|16 (2)
|0.47
|Ришарлисон
|10
|0.29
|Кулушевски Деян
|6
|0.18
|Джонсон Бреннан
|5
|0.15
|Ромеро Кристиан
|5
|0.15
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.12
|Сарр Пап Матар
|3
|0.09
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Ван де Вен Микки
|2
|0.06
|Порро Педро
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|8
|1
|Эндо Ватару
|9
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|1
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Диас Луис
|3
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|9
|2
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|7
|0
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
18% (3)
0% (0)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
6% (1)
71% (12)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
2
17
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Тоттенхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
30
26
Ливерпуль
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
14% (5)
31% (11)
Тоттенхэм
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
15% (5)
50% (17)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
32
43
Голы по времени матча
Забито
42
32
14 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
2%
6
19%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
8
19%
6
19%
46-60
8
19%
6
19%
61-75
12
29%
5
16%
76-90
Пропущено
16
29
12 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
31%
3
10%
1-15
4
25%
6
21%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
2
13%
7
24%
76-90
Забито
32
33
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
1
3%
5
15%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
5
16%
9
27%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
15
47%
10
30%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
2
9%
3
11%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
5
22%
7
26%
76-90
Забито
74
65
23 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 20
4 Не забивали 3
2
3%
11
17%
1-15
8
11%
7
11%
16-30
13
18%
8
12%
31-45
13
18%
15
23%
46-60
11
15%
9
14%
61-75
27
36%
15
23%
76-90
Пропущено
39
56
23 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 29
7
18%
6
11%
1-15
8
21%
9
16%
16-30
8
21%
10
18%
31-45
4
10%
7
13%
46-60
5
13%
10
18%
61-75
7
18%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Тоттенхэм
Точный счет
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
1
8 раз 23%
4
6 раз 17%
0
3 раза 9%
2
16 раз 47%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
134
116
512
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
143
117
116
414
314
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
313
2411
2410
1520
826
629
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8.
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
Исход игры
Ливерпуль
88.1% (111)
Ничья
7.9% (10)
Тоттенхэм
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
82.14% (92)
Меньше
17.86% (20)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
57.1% (72)
2:0 Ливерпуль
6.3% (8)
1:0 Ливерпуль
5.6% (7)
1:1 Ничья
4% (5)
3:2 Ливерпуль
4% (5)
3:1 Ливерпуль
3.2% (4)
1:2 Тоттенхэм
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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