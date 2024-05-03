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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ливерпуль
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 45
Ливерпуль 86.7% (39)
X 11.1% (5)
Тоттенхэм 2.2% (1)
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История личных встреч

Ливерпуль
Тоттенхэм

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.3%
26.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

52.8%
22.2%
25%
19 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

2.06
1.55

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

61
49

Голов в среднем за матч

1.69
1.36

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (5) 0.49
Нуньес Дарвин 11 0.31
Жота Диогу 10 0.29
Диас Луис 8 0.23
Гакпо Коди 6 0.17
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.11
Александер-Арнольд Трент 3 0.09
Собослаи Доминик 3 0.09
Эллиотт Харви 2 0.06
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 16 (2) 0.47
Ришарлисон 10 0.29
Кулушевски Деян 6 0.18
Джонсон Бреннан 5 0.15
Ромеро Кристиан 5 0.15
Мэддисон Джеймс 4 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.09
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 8 1
Эндо Ватару 9 0
Нуньес Дарвин 8 0
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Ван Дейк Виргил 3 1
Джонс Кёртис 3 1
Жота Диогу 2 1
Диас Луис 3 0
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 9 2
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 7 0
Бентанкур Родриго 6 0
Сарр Пап Матар 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
18% (3)
0% (0)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
6% (1)
71% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

2
17
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Тоттенхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

30
26
Ливерпуль
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
14% (5)
31% (11)
Тоттенхэм
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
15% (5)
50% (17)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

32
43

Голы по времени матча

Забито

42
32
14 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
2%
6
19%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
8
19%
6
19%
46-60
8
19%
6
19%
61-75
12
29%
5
16%
76-90

Пропущено

16
29
12 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
31%
3
10%
1-15
4
25%
6
21%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
2
13%
7
24%
76-90

Забито

32
33
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
1
3%
5
15%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
5
16%
9
27%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
15
47%
10
30%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
2
9%
3
11%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
5
22%
7
26%
76-90

Забито

74
65
23 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 20
4 Не забивали 3
2
3%
11
17%
1-15
8
11%
7
11%
16-30
13
18%
8
12%
31-45
13
18%
15
23%
46-60
11
15%
9
14%
61-75
27
36%
15
23%
76-90

Пропущено

39
56
23 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 29
7
18%
6
11%
1-15
8
21%
9
16%
16-30
8
21%
10
18%
31-45
4
10%
7
13%
46-60
5
13%
10
18%
61-75
7
18%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Тоттенхэм

Точный счет

3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
1
8 раз 23%
4
6 раз 17%
0
3 раза 9%
2
16 раз 47%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
1.5
13
4
11
6
2.5
5
12
4
13
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
3
11
7
1.5
11
6
4
14
2.5
3
14
2
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
31
3
24
11
1.5
24
10
15
20
2.5
8
26
6
29
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 13 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Ливерпуль 86.7% (39)
    X 11.1% (5)
    Тоттенхэм 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.50
    Реклама, betcity.ru
    5.65
    Реклама, betboom.ru
    5.73
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    86.7% (39)
    Ничья
    11.1% (5)
    Тоттенхэм
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.74% (33)
    Меньше
    23.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    60% (27)
    2:0 Ливерпуль
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    1:0 Ливерпуль
    4.4% (2)
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    Ливерпуль
    Тоттенхэм
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