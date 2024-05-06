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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 25'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
12' Гол
Олисе Майкл

Ход матча

12'
Олисе Майкл
(Муньос Даниэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 150
Кристал Пэлас 16.7% (25)
X 18.7% (28)
Манчестер Юнайтед 64.7% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
35
Эванс
Джонни
29
Уан-Биссака
Аарон
14
Эриксен
Кристиан
37
Майну
Кобби
21
Антони
7
Маунт
Мэйсон
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

25 матчей

20%
16%
64%
5 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.73
0.71

Среднее время на гол

123
126

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 11 (2) 0.31
Эзе Эберечи 8 (1) 0.22
Олисе Майкл 7 (1) 0.19
Эдуар Одсонн 7 0.19
Айю Джордан 4 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.06
Шлупп Джеффри 2 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уортон Адам 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.29
Хёйлунн Расмус 8 0.23
Гарначо Алехандро 7 0.2
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.2
Мактоминай Скотт 7 0.2
Магуайр Гарри 2 0.06
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Антони 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 8 1
Хефферсон Лерма 8 0
Хьюз Уилл 6 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 6 0
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Ричардс Крис 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Гехи Марк 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Уортон Адам 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Антони 5 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Манчестер Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

10
10
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

12
26
Кристал Пэлас
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
54% (19)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
17%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90

Пропущено

25
25
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
9
36%
11
44%
76-90

Забито

18
28
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
5
28%
10
36%
76-90

Пропущено

30
25
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
8
32%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
13
43%
4
16%
76-90

Забито

47
53
18 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
7
15%
7
13%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
5
11%
7
13%
31-45
9
19%
6
11%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
12
26%
17
32%
76-90

Пропущено

55
50
19 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
9
16%
5
10%
1-15
5
9%
11
22%
16-30
5
9%
4
8%
31-45
7
13%
7
14%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
22
40%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
13 раз 72%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
0
7 раз 20%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
9
8
5
12
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
2
16
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
27
7
10
25
1.5
16
18
5
30
2.5
7
27
1
34
3.5
2
32
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 35 25 7 3 87 - 33 82
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 35 18 6 11 69 - 58 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 35 16 6 13 52 - 52 54
8.
Челси
 Заявка 35 15 9 11 70 - 59 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 36 13 10 13 56 - 70 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Брайтон
 Заявка 35 12 11 12 53 - 57 47
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 13 7 16 49 - 60 46
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 36 11 10 15 46 - 57 43
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 18 7 4 7 29 - 26 25
15.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 18 7 3 8 24 - 27 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
11.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! Митчелл получил мяч на левом краю штрафной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Олисе в одно касание пробил по воротам, но попал точно в руки Онане!
  • 24'
    Повезло "Юнайтед" в предыдущем эпизоде. Заметно на повторе, что Олисе зряче отправлял сферу в левый угол, но Матета сыграл в роли защитника и заблокировал этот выстрел. 
  • Опасный момент
    23'
    МОМЕНТ! Муньос справа ворвался в штрафную соперника и выполнил передачу в центр, Олисе в одно касание пробил по воротам, но это попытка пришлась в Матета!
  • 22'
    Олисе со стандарта из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной соперника, Ричардс выиграл верховое единоборство, но головой сделал скидку за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Маунт в центре поля не успел к мячу и ударил по ногам Уортона. Пока довольно простой получается матч для арбитра. Джиллетт в стартовые минуты совсем мало вмешивался в игру. 
  • 20'
    Далот с правого фланга прострелил в центр к линии штрафной, Маунт сферу принял, а затем с левой ноги пробил по воротам, но эту попытку своевременно сумел заблокировать Клайн. 
  • 19'
    Эрик Тен Хаг довольно задумчиво выглядит у бровки. Понимает главный тренер "Манчестера", что сегодня его команде будет крайне непросто добыть положительный результат. 
  • 18'
    Маунт со своей половине поля готовился убежать вперёд, но против него великолепно сыграл Хьюз, сумевший в подкате сферу перехватить. Заметно, что хоязяева в стартовые минуты чувствуют себя гораздо увереннее. 
  • 17'
    Довольно легко хозяева смогли открыть счёт в этом матче. Вообще "Кристал Пэлас" сейчас находится в отличной форме. Команда за четыре последних матча сумела трижды выиграть и одну встречу завершить вничью. 
  • 16'
    Уан-Биссака получил мяч на левом краю штрафной соперника и пытался выполнить навес в центр, вот только эту попытку заблокировали хозяева. Уверенно в этом моменте сыграла защита "Пэлас". 
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ОЛИСЕ! Удивительная игра в обороне от "Юнайтед"! Олисе получил мяч практически в центральном круге, по центру протащил мяч до штрафной гостей, а затем с 14 метров пробил точно в правый нижний угол! Никто не мешал в этом моменте игроку "Кристал Пэлас"!
  • 14'
    Гости быстро разыграли стандарт в центре поля. после чего последовал сильный пас вперёд, вот только Гарначо слишком поздно совершил рывок, и Хендерсон оказался первым на мяче. 
  • 13'
    Эванс со своей половины поля сделал заброс к штрафной соперника, а там уверенно сыграл Клайн и сферу перехватил. Пока за счёт длинных передач пытаются начинать атаки игроки "Юнайтед". 
  • 12'
    Эзе красиво ушёл от Эриксена перед штрафной соперника, однако дальше Каземиро подстраховал датчанина и сумел игровой снаряд перехватить. Пока даже без намёков на опасные моменты у нас. 
  • 11'
    Олисе получил игровой снаряд на правом фланге на своей половине поля и пытался рвануть вперёд, но против него классно сыграл Маунт, быстро вернувший сферу себе. 
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    • 10'
      Очень спокойно начинается наша встреча. Начинали хозяева с преимуществом этот матч, однако сейчас игра выровнялась, и уже "манкунианцы" владеют мячом. 
    • 9'
      Теперь уже Далот выполнил сильный заброс вперёд со своей половины поля, однако никто из партнёров на эту передачу не среагировал, и сфера прилетела к Хендерсону. 
    • 8'
      Майну из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной соперника, вот только передача получилась очень сильной, и игровой снаряд улетел за лицевую. Ничего интересного в атаке пока не могут придумать гости. 
    • 7'
      С преимуществом стартовые минуты проводят футболисты "Пэлас". Слабая связка сегодня в центре обороны гостей, поэтому хозяева, думаю, будет давить именно на эту зону. 
    • 6'
      Эзе увидел открытого партнёра в штрафной и пытался в одно касание с левого фланга выполнить навес, вот только сфера свалилась с ноги и пришла точно к голкиперу "Юнайтед". 
    • Судья
      5'
      Митчелл ворвался левее центра в штрафную соперника, прокинул сферу себе на ход, а затем упал на газон в борьбе с Эвансом. Рефери показал, что пенальти назначать не планирует. 
    • Угловой
      4'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Эзе пытался прорваться в штрафную, но его спокойно остановили соперники. 
    • 3'
      Сразу же активно бросаются в атаку футболисты "Манчестера". Хёйлунн получил игровой снаряд перед штрафной, однако под прессингом Клайна удержать его не сумел. 
    • 2'
      Футболисты "Кристал Пэлас" вышли на эту встречу в сине-красном комплекте формы, гости играют в полностью белом комплекте. Ворота Онаны в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    16.8% (25)
    Ничья
    18.8% (28)
    Манчестер Юнайтед
    64.4% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    34.9% (52)
    1:1 Ничья
    13.4% (20)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.4% (8)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.7% (7)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.7% (7)
    1:0 Кристал Пэлас
    4% (6)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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