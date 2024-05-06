Тур: 36. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Джиллетт Джаред
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
37
Майну
Кобби
21
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Луис ДжексонЗащитник
-
65 Кольер ТобиПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
84 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
25 матчей
20%
16%
64%
5 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.73
0.71
Среднее время на гол
123
126
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|11 (2)
|0.31
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.22
|Олисе Майкл
|7 (1)
|0.19
|Эдуар Одсонн
|7
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уортон Адам
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.29
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.23
|Гарначо Алехандро
|7
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.2
|Мактоминай Скотт
|7
|0.2
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|8
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Хьюз Уилл
|6
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Ричардс Крис
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Уортон Адам
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Манчестер Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
10
10
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
12
26
Кристал Пэлас
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
54% (19)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
17%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90
Пропущено
25
25
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
9
36%
11
44%
76-90
Забито
18
28
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
5
28%
10
36%
76-90
Пропущено
30
25
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
8
32%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
13
43%
4
16%
76-90
Забито
47
53
18 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
7
15%
7
13%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
5
11%
7
13%
31-45
9
19%
6
11%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
12
26%
17
32%
76-90
Пропущено
55
50
19 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
9
16%
5
10%
1-15
5
9%
11
22%
16-30
5
9%
4
8%
31-45
7
13%
7
14%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
22
40%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
13 раз 72%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
0
7 раз 20%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
89
98
512
413
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
216
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
277
1025
1618
530
727
134
232
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|0:1 Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 52
|54
|8.
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12.
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|1:0 Заявка
|36
|11
|10
|15
|46 - 57
|43
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|29 - 26
|25
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 27
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
16.8% (25)
Ничья
18.8% (28)
Манчестер Юнайтед
64.4% (96)
Тотал 2.5
Больше
63.72% (72)
Меньше
36.28% (41)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
34.9% (52)
1:1 Ничья
13.4% (20)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.4% (8)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.7% (7)
2:1 Кристал Пэлас
4.7% (7)
1:0 Кристал Пэлас
4% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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