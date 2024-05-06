Эрик Тен Хаг довольно задумчиво выглядит у бровки. Понимает главный тренер "Манчестера", что сегодня его команде будет крайне непросто добыть положительный результат.

Далот с правого фланга прострелил в центр к линии штрафной, Маунт сферу принял, а затем с левой ноги пробил по воротам, но эту попытку своевременно сумел заблокировать Клайн.

Маунт в центре поля не успел к мячу и ударил по ногам Уортона. Пока довольно простой получается матч для арбитра. Джиллетт в стартовые минуты совсем мало вмешивался в игру.

Олисе со стандарта из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной соперника, Ричардс выиграл верховое единоборство, но головой сделал скидку за пределы поля.

МОМЕНТ! Муньос справа ворвался в штрафную соперника и выполнил передачу в центр, Олисе в одно касание пробил по воротам, но это попытка пришлась в Матета!

Повезло "Юнайтед" в предыдущем эпизоде. Заметно на повторе, что Олисе зряче отправлял сферу в левый угол, но Матета сыграл в роли защитника и заблокировал этот выстрел.

ОПАСНО! Митчелл получил мяч на левом краю штрафной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Олисе в одно касание пробил по воротам, но попал точно в руки Онане!

18' Маунт со своей половине поля готовился убежать вперёд, но против него великолепно сыграл Хьюз, сумевший в подкате сферу перехватить. Заметно, что хоязяева в стартовые минуты чувствуют себя гораздо увереннее.

17' Довольно легко хозяева смогли открыть счёт в этом матче. Вообще "Кристал Пэлас" сейчас находится в отличной форме. Команда за четыре последних матча сумела трижды выиграть и одну встречу завершить вничью.

16' Уан-Биссака получил мяч на левом краю штрафной соперника и пытался выполнить навес в центр, вот только эту попытку заблокировали хозяева. Уверенно в этом моменте сыграла защита "Пэлас".

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ОЛИСЕ! Удивительная игра в обороне от "Юнайтед"! Олисе получил мяч практически в центральном круге, по центру протащил мяч до штрафной гостей, а затем с 14 метров пробил точно в правый нижний угол! Никто не мешал в этом моменте игроку "Кристал Пэлас"!

14' Гости быстро разыграли стандарт в центре поля. после чего последовал сильный пас вперёд, вот только Гарначо слишком поздно совершил рывок, и Хендерсон оказался первым на мяче.

13' Эванс со своей половины поля сделал заброс к штрафной соперника, а там уверенно сыграл Клайн и сферу перехватил. Пока за счёт длинных передач пытаются начинать атаки игроки "Юнайтед".

12' Эзе красиво ушёл от Эриксена перед штрафной соперника, однако дальше Каземиро подстраховал датчанина и сумел игровой снаряд перехватить. Пока даже без намёков на опасные моменты у нас.