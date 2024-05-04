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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Кристал Пэлас
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 51
Кристал Пэлас 5.9% (3)
X 17.6% (9)
Манчестер Юнайтед 76.5% (39)
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Кристал Пэлас
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Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

25 матчей

20%
16%
64%
5 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.73
0.71

Среднее время на гол

123
126

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 11 (2) 0.31
Эзе Эберечи 8 (1) 0.23
Олисе Майкл 7 (1) 0.2
Эдуар Одсонн 7 0.2
Айю Джордан 4 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.06
Шлупп Джеффри 2 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уортон Адам 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.29
Хёйлунн Расмус 8 0.24
Гарначо Алехандро 7 0.21
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.21
Мактоминай Скотт 7 0.21
Магуайр Гарри 2 0.06
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Антони 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 8 1
Хефферсон Лерма 8 0
Хьюз Уилл 6 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 6 0
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Ричардс Крис 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Гехи Марк 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Уортон Адам 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Антони 5 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Манчестер Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

10
10
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

12
26
Кристал Пэлас
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
54% (19)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
17%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90

Пропущено

25
25
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
9
36%
11
44%
76-90

Забито

18
28
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
5
28%
10
36%
76-90

Пропущено

30
25
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
8
32%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
13
43%
4
16%
76-90

Забито

47
53
18 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
7
15%
7
13%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
5
11%
7
13%
31-45
9
19%
6
11%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
12
26%
17
32%
76-90

Пропущено

55
50
19 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
9
16%
5
10%
1-15
5
9%
11
22%
16-30
5
9%
4
8%
31-45
7
13%
7
14%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
22
40%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
13 раз 72%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
0
7 раз 20%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
9
8
5
12
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
2
16
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
27
7
10
25
1.5
16
18
5
30
2.5
7
27
1
34
3.5
2
32
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 51
    Кристал Пэлас 5.9% (3)
    X 17.6% (9)
    Манчестер Юнайтед 76.5% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.80
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    3.90
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    2.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    5.9% (3)
    Ничья
    17.6% (9)
    Манчестер Юнайтед
    76.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    51% (26)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.9% (3)
    2:1 Кристал Пэлас
    3.9% (2)
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