Тур: 36. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Джиллетт Джаред
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Главный тренер: Гласнер Оливер
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- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
25 матчей
20%
16%
64%
5 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.73
0.71
Среднее время на гол
123
126
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|11 (2)
|0.31
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.23
|Олисе Майкл
|7 (1)
|0.2
|Эдуар Одсонн
|7
|0.2
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уортон Адам
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.29
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.24
|Гарначо Алехандро
|7
|0.21
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.21
|Мактоминай Скотт
|7
|0.21
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|8
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Хьюз Уилл
|6
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Ричардс Крис
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Уортон Адам
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Манчестер Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
10
10
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
12
26
Кристал Пэлас
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
54% (19)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
17%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90
Пропущено
25
25
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
9
36%
11
44%
76-90
Забито
18
28
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
5
28%
10
36%
76-90
Пропущено
30
25
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
8
32%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
13
43%
4
16%
76-90
Забито
47
53
18 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
7
15%
7
13%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
5
11%
7
13%
31-45
9
19%
6
11%
46-60
8
17%
9
17%
61-75
12
26%
17
32%
76-90
Пропущено
55
50
19 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
9
16%
5
10%
1-15
5
9%
11
22%
16-30
5
9%
4
8%
31-45
7
13%
7
14%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
22
40%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
13 раз 72%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
0
7 раз 20%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
89
98
512
413
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
216
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
277
1025
1618
530
727
134
232
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|37 - 25
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
5.9% (3)
Ничья
17.6% (9)
Манчестер Юнайтед
76.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
66% (33)
Меньше
34% (17)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
51% (26)
0:2 Манчестер Юнайтед
13.7% (7)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:2 Ничья
5.9% (3)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.9% (3)
2:1 Кристал Пэлас
3.9% (2)
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