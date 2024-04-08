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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Вернаму
1:2
Первый тайм: 31'
ГАИС

Ход матча

18'
0:1
Хольмстрём Александр Аль
28'
0:2
Милованович Вилльям
29'
Зелькович Айдин
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
ГАИС
7.44
4.60
Реклама, fon.bet
3.50
Все Коэффициенты
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
2
Рапп
Йохан
23
Samuel
Kotto
3
Берг
Виктор
7
Юханссон
Карл
8
Кенндал
Уильям
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
32
Ибрагим
Харун
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Вернаму
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
ГАИС

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 1 0.5
Оливейра Вендерсон 1 0.5
Энгвалль Густав 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 1 0.5

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линдберг Йонас 1 0
Густафссон Филип 1 0
Amin Boudri 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0
ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1

Результаты матчей

Вернаму
ГАИС

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вернаму
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Сириус
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Юргорден
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
ГАИС
 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Вернаму
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Хеккен
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Кальмар
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кальмар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Юргорден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хеккен
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вернаму
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ГАИС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хеккен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вернаму
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сириус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Г О О О О Л - Зелькович Айдин из команды Вернаму забивает с точки!
  • 28'
    Г О О О О Л - Милованович Вилльям бьет в цель!
  • 18'
    Г О О О О Л - Хольмстрём Александр Аль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Вернаму.
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Вернаму
Ничья
ГАИС
7.44
4.60
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3.50
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