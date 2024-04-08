Тур: 2. Стадион: Финнведсваллен.
0'
0:1
18' ГолХольмстрём Александр Аль
0:2
28' ГолМилованович Вилльям
1:2
29' ПенальтиЗелькович Айдин
Ход матча
18'
28'
29'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
23
Samuel
Kotto
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Amin Boudri
-
20 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Вернаму
ГАИС
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.5
Среднее время на гол
78
60
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|1
|0.5
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.5
|Энгвалль Густав
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.5
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Amin Boudri
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0
ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1
Результаты матчей
Вернаму
ГАИС
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вернаму
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|2
|АИК
|Модесто Руй
|2
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|1 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|1 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|2
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|2
|ИФК Норрчепинг
|Kevin Jansson
|2