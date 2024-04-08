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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Вернаму
1:2
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
18' Гол
Хольмстрём Александр Аль
0:2
26' Гол
Милованович Вилльям
1:2
30' Пенальти
Зелькович Айдин
38' Желтая карточка
Терн Симон
43' Желтая карточка
Зелькович Айдин
49' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
56' Желтая карточка
Рапп Йохан
60' Желтая карточка
Оберг Йоаким
83' Желтая карточка
Samuel Kotto
83' Желтая карточка
Amin Boudri
84' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
90'+8
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
2
Рапп
Йохан
23
Samuel
Kotto
3
Берг
Виктор
7
Юханссон
Карл
8
Кенндал
Уильям
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
32
Ибрагим
Харун
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Вернаму
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
ГАИС

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 2 (1) 1
Оливейра Вендерсон 1 0.5
Энгвалль Густав 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милованович Вилльям 1 0.5
Хольмстрём Александр Аль 1 0.5
Chovanie Amatkarijo 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Хольмстрём Александр Аль 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Густафссон Филип 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Вернаму
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Вернаму
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ГАИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0
ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1

Результаты матчей

Вернаму
ГАИС

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вернаму
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
6.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ГАИС
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Юргорден Нгуэн Токмак 2
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Хеккен Лаюни Амор 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
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