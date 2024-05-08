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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Каракас
0:1
Конец матча
Пеньяроль
0'
0:1
26' Гол
Guzman Rodriguez
49' Желтая карточка
Гарсия Дамиан
71' Желтая карточка
Enmanuel Moreno
90' Желтая карточка
Bianneider Tamayo
90'+5
12
Frankarlos
Benitez
4
Brayan
Rodriguez
2
Ла
Мантия
Франсиско
25
Bianneider
Tamayo
30
Luis
Casiani
29
Ривас
Ренне
27
Blessing
Edet
8
Bryant
Ortega
22
Manuel
Sulbaran
7
Danny
Perez
11
Edwuin
Pernia
12
Де
Аморес
Гильермо
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
26
Leonardo
Sequeira
8
Фернандес
Леонардо
10
Рамирес
Гастон
19
Diego
Sosa
11
Сильвера
Максимилиано
Каракас
3-4-2-1
Пеньяроль
4-1-4-1

История личных встреч

Каракас
Пеньяроль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edwuin Pernia 1 0.25
Danny Perez 1 0.25
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 4 1
Оливера Максимильяно 1 0.25
Javier Mendez III 1 0.25
Guzman Rodriguez 1 0.25
Eduardo Darias 1 0.25

Карточки

Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Casiani 0 1
Danny Perez 1 0
Ривас Ренне 1 0
Enmanuel Moreno 1 0
Bryant Ortega 1 0
Nestor Jimenez 1 0
Bianneider Tamayo 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 3 0
Рамирес Гастон 2 0
Оливера Максимильяно 1 0
Lucas Francois II 1 0
Javier Mendez III 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Гарсия Дамиан 1 0

Результаты матчей

Каракас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Каракас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Каракас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пеньяроль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каракас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Карабобо - Каракас 1:0 Каракас - Универсидад Сентраль 2:2 Пеньяроль - Каракас 5:0
Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3
Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1

Результаты матчей

Каракас
Пеньяроль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Каракас
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Пеньяроль
 4 2 0 2 8 - 4 6
3.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Каракас
 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Пеньяроль
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Каракас
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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