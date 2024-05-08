Тур: 4.
0'
0:1
26' ГолGuzman Rodriguez
49' Желтая карточкаГарсия Дамиан
71' Желтая карточкаEnmanuel Moreno
90' Желтая карточкаBianneider Tamayo
90'+5
Ход матча
26'
0:1
49'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Luis
Casiani
29
Ривас
Ренне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Luis CasianiЗащитник
-
29 Ривас РеннеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henry Melendez
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
-
21 Kevi Morgan
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Каракас
Пеньяроль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Каракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edwuin Pernia
|1
|0.25
|Danny Perez
|1
|0.25
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|4
|1
|Оливера Максимильяно
|1
|0.25
|Javier Mendez III
|1
|0.25
|Guzman Rodriguez
|1
|0.25
|Eduardo Darias
|1
|0.25
Карточки
Каракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Casiani
|0
|1
|Danny Perez
|1
|0
|Ривас Ренне
|1
|0
|Enmanuel Moreno
|1
|0
|Bryant Ortega
|1
|0
|Nestor Jimenez
|1
|0
|Bianneider Tamayo
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|3
|0
|Рамирес Гастон
|2
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Javier Mendez III
|1
|0
|Guzman Rodriguez
|1
|0
|Гарсия Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Каракас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Каракас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Каракас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пеньяроль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каракас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Карабобо - Каракас 1:0 Каракас - Универсидад Сентраль 2:2 Пеньяроль - Каракас 5:0
Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3
Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1
Результаты матчей
Каракас
Пеньяроль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Каракас
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3