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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
24' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
27' Желтая карточка
Саравия Ренсо
57' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
68' Желтая карточка
Батталья Родриго
78' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
0:1
87' Гол
Паулиньо Жозе
90'+4
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
30
Tomas
O'Connor
45
Kevin
Ortiz
60
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
44
Agustin
Modica
13
Кампас
Хаминтон
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
13
Арана
Гильерме
6
Скарпа
Густаво
23
Франко
Алан
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Росарио Сентраль
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Атлетико Минейро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Quintana 1 0.25
Victor Malcorra 1 0.25
Agustin Modica 1 0.25
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 1.25
Скарпа Густаво 3 0.75
Арана Гильерме 1 0.25
Де Лара Фукс Бруно 1 0.25

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Agustin Modica 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Батталья Родриго 1 0
Арана Гильерме 1 0
Отавио II 1 0
Франко Алан 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Атлетико Минейро

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Пеньяроль
 4 2 0 2 8 - 4 6
3.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Каракас
 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Пеньяроль
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Каракас
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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