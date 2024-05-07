Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Tomas
Lupi
10
Верон
Гастон
21
Ороз
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas LupiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Juan Rivero
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Lupi
|4
|1
|Уррета Хонатан
|1
|0.25
|Nicolas Sosa
|1
|0.25
|Juan Rivero
|1
|0.25
|Agustin Alaniz
|1
|0.25
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.67
|Верон Гастон
|1
|0.33
|Лескано Алан
|1
|0.33
Карточки
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Rodriguez
|1
|0
|Jose Varela II
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Agustin Pereira
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меса Фернандо
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Верон Гастон
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1
Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|4.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2