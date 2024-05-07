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Тур: 4.
Расинг Монтевидео
0:0
Первый тайм: 6'
Архентинос Хуниорс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Монтевидео
Ничья
Архентинос Хуниорс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
17
Martin
Ferreira
21
Lucas
Rodriguez
14
Erik
De
Los
Santos
7
Jose
Varela
II
20
Уррета
Хонатан
9
Dylan
Nandin
27
Tomas
Lupi
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
19
Гальван
Джонатан
4
Годой
Эрик
6
Вега
Роман
10
Верон
Гастон
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
32
Гондоу
Лусиано
11
Damian
Batallini
Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

История личных встреч

Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 4 1
Уррета Хонатан 1 0.25
Nicolas Sosa 1 0.25
Juan Rivero 1 0.25
Agustin Alaniz 1 0.25
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 0.67
Верон Гастон 1 0.33
Лескано Алан 1 0.33

Карточки

Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez 1 0
Jose Varela II 1 0
Tomas Lupi 1 0
Agustin Pereira 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меса Фернандо 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Damian Batallini 1 0
Верон Гастон 1 0
E. Viveros 1 0

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1
Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
2.
Расинг Монтевидео
 0:0 4 1 3 0 6 - 3 6
3.
Коринтианс
 0:0 4 1 2 1 5 - 2 5
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Расинг Монтевидео
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Коринтианс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Монтевидео
Ничья
Архентинос Хуниорс
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