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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Расинг Монтевидео
2:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Tomas Lupi
1:0
20' Гол
Tomas Lupi
23' Желтая карточка
Верон Гастон
2:0
27' Гол
Erik De Los Santos
2:1
32' Гол
Гондоу Лусиано
40' Желтая карточка
Dylan Nandin
65' Желтая карточка
Прието Себастьян
90'+6
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
14
Erik
De
Los
Santos
17
Martin
Ferreira
7
Jose
Varela
II
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
9
Dylan
Nandin
27
Tomas
Lupi
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
4
Годой
Эрик
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
10
Верон
Гастон
11
Damian
Batallini
32
Гондоу
Лусиано
Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

История личных встреч

Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 5 1
Уррета Хонатан 1 0.2
Nicolas Sosa 1 0.2
Juan Rivero 1 0.2
Erik De Los Santos 1 0.2
Agustin Alaniz 1 0.2
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 0.5
Верон Гастон 1 0.25
Гондоу Лусиано 1 0.25
Лескано Алан 1 0.25

Карточки

Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez 1 0
Jose Varela II 1 0
Tomas Lupi 1 0
Dylan Nandin 1 0
Agustin Pereira 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верон Гастон 2 0
Меса Фернандо 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Damian Batallini 1 0
Прието Себастьян 1 0
E. Viveros 1 0

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Расинг Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1
Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3
Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Расинг Монтевидео
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Коринтианс
 4 2 1 1 7 - 2 7
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Насьональ Асунсьон
 4 0 1 3 4 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Насьональ Асунсьон
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Dylan Nandin получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Прието Себастьян сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Гондоу Лусиано бьет в цель!
  • 27'
    Г О О О О Л - Erik De Los Santos бьет в цель!
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