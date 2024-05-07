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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Насьональ Асунсьон
0:0
Первый тайм: 7'
Коринтианс
0'
Лучшие коэффициенты
Насьональ Асунсьон
Ничья
Коринтианс
4.90
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3.70
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1.81
Все Коэффициенты
1
Силва
Энтони
4
Juan
Luis
Alfaro
14
Claudio
Nunez2
17
Brian
Blasi
25
Leonardo
Rivas
23
Diego
Duarte
13
Leandro
Meza
6
Хуан
Альфаро
21
Blas
Antonio
Caceres
20
Alan
Gomez
11
Gustavo
Caballero
22
Мигель
Карлос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
18
Паулиньо
Жозе
27
Bidon
Breno
19
Gustavo
Mosquito
26
Биро
36
Уэсли
Лопес
11
Ромеро
Анхель
Насьональ Асунсьон
Коринтианс

История личных встреч

Насьональ Асунсьон
Коринтианс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КС
4:0
ЮА
1:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jordan Santacruz 1 0.25
Leonardo Rivas 1 0.25
Gustavo Caballero 1 0.25
Rodrigo Arevalo 1 0.25
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 2 0.5
Алберто Юри 2 0.5
Раул Педро 1 0.25

Карточки

Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 2 0
Rodrigo Arevalo 0 1
Gustavo Caballero 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Раул Педро 1 0
Гарро Родриго 1 0
Hugo Farias 1 0

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Насьональ Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1
Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
Коринтианс

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Насьональ Асунсьон
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
2.
Расинг Монтевидео
 0:0 4 1 3 0 6 - 3 6
3.
Коринтианс
 0:0 4 1 2 1 5 - 2 5
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Расинг Монтевидео
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Коринтианс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Насьональ Асунсьон
Ничья
Коринтианс
4.90
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3.70
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1.81
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