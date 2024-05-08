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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Насьональ Асунсьон
0:2
Конец матча
Коринтианс
0'
28' Желтая карточка
Leandro Meza
46' Желтая карточка
Claudio Nunez2
57' Желтая карточка
Уэсли Лопес
62' Желтая карточка
Blas Antonio Caceres
0:1
75' Гол
Алберто Юри
90' Красная карточка
Tiago Caballero
0:2
90' Гол
Котулио Матеус
90'+9
1
Силва
Энтони
4
Juan
Luis
Alfaro
14
Claudio
Nunez2
17
Brian
Blasi
25
Leonardo
Rivas
13
Leandro
Meza
6
Хуан
Альфаро
21
Blas
Antonio
Caceres
11
Gustavo
Caballero
23
Diego
Duarte
20
Alan
Gomez
22
Мигель
Карлос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
26
Биро
18
Паулиньо
Жозе
27
Bidon
Breno
19
Gustavo
Mosquito
11
Ромеро
Анхель
36
Уэсли
Лопес
Насьональ Асунсьон
Коринтианс

История личных встреч

Насьональ Асунсьон
Коринтианс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КС
4:0
ЮА
1:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jordan Santacruz 1 0.25
Leonardo Rivas 1 0.25
Gustavo Caballero 1 0.25
Rodrigo Arevalo 1 0.25
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 3 0.75
Ромеро Анхель 2 0.5
Котулио Матеус 1 0.25
Раул Педро 1 0.25

Карточки

Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 3 0
Rodrigo Arevalo 0 1
Tiago Caballero 0 1
Blas Antonio Caceres 1 0
Claudio Nunez2 1 0
Gustavo Caballero 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Раул Педро 1 0
Гарро Родриго 1 0
Hugo Farias 1 0

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Насьональ Асунсьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
57%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1
Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
Коринтианс

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Насьональ Асунсьон
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Коринтианс
 4 2 1 1 7 - 2 7
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Насьональ Асунсьон
 4 0 1 3 4 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Насьональ Асунсьон
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Котулио Матеус уходит с поля. Жоване выходит вместо него
  • 96'
    Хьюго Фариас сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Котулио Матеус бьет в цель!
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Tiago Caballero увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 91'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 89'
    Хуан Альфаро уходит с поля. Tiago Caballero выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Leandro Meza получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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