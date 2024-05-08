Тур: 4.
0:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаLeandro Meza
46' Желтая карточкаClaudio Nunez2
57' Желтая карточкаУэсли Лопес
62' Желтая карточкаBlas Antonio Caceres
0:1
75' ГолАлберто Юри
90' Красная карточкаTiago Caballero
0:2
90' ГолКотулио Матеус
90'+9
Ход матча
28'
46'
57'
59'
75'
0:1
90'
90'
0:2
90'
17
Brian
Blasi
13
Leandro
Meza
23
Diego
Duarte
20
Alan
Gomez
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
26
Биро
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
13 Leandro MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Diego DuarteНападающий
-
20 Alan GomezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Fabio Avalos
-
-
Главный тренер: Victor Bernay
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Насьональ Асунсьон
Коринтианс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jordan Santacruz
|1
|0.25
|Leonardo Rivas
|1
|0.25
|Gustavo Caballero
|1
|0.25
|Rodrigo Arevalo
|1
|0.25
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|3
|0.75
|Ромеро Анхель
|2
|0.5
|Котулио Матеус
|1
|0.25
|Раул Педро
|1
|0.25
Карточки
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Meza
|3
|0
|Rodrigo Arevalo
|0
|1
|Tiago Caballero
|0
|1
|Blas Antonio Caceres
|1
|0
|Claudio Nunez2
|1
|0
|Gustavo Caballero
|1
|0
|Juan Luis Alfaro
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Насьональ Асунсьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
57%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1
Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3
Результаты матчей
Насьональ Асунсьон
Коринтианс
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Насьональ Асунсьон
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1