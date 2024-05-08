Тур: 4.
0'
1:0
63' ГолFernando Cornejo I
73' Желтая карточкаУэсли Лопес
77' Желтая карточкаNicolas Linares
80' Желтая карточкаBenjamin Rojas
88' Желтая карточкаЖерсон Сантос
90' Желтая карточкаАйртон Лукас
90'+6
Ход матча
63'
73'
77'
80'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
43
Уэсли
Лопес
17
Винья
Матиас
21
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarПолузащитник
-
29 Ian Gargues
-
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
19 LorranНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Палестино
Фламенго
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
3
Среднее время на гол
33
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|2
|0.25
|Felipe Chamorro
|2
|0.25
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.25
|Кристиан Суарез
|1
|0.13
|Bryan Vejar
|1
|0.13
|Fernando Cornejo I
|1
|0.13
|Junior Marabel
|1
|0.13
|Ivan Roman
|1
|0.13
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.5
|Винья Матиас
|1
|0.25
|Ортис Лео
|1
|0.25
Карточки
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Rojas
|3
|0
|Ivan Roman
|1
|1
|Fernando Cornejo I
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Dylan Zuniga
|1
|0
|Joe Abrigo
|1
|0
|Antonio Ceza
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Палестино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Палестино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Палестино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фламенго
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
50%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палестино
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2
Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0
Результаты матчей
Палестино
Фламенго
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Палестино
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
31
44
13
17
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3