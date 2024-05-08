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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Палестино
1:0
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
63' Гол
Fernando Cornejo I
73' Желтая карточка
Уэсли Лопес
77' Желтая карточка
Nicolas Linares
80' Желтая карточка
Benjamin Rojas
88' Желтая карточка
Жерсон Сантос
90' Желтая карточка
Айртон Лукас
90'+6
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
17
Ivan
Roman
13
Кристиан
Суарез
28
Dylan
Zuniga
23
Ariel
Martinez
I
5
Nicolas
Linares
10
Misael
Davila
7
Карраско
Браян
27
Junior
Marabel
11
Jonathan
Benitez1
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
17
Винья
Матиас
21
Аллан
Соуза
8
Жерсон
Сантос
11
Эвертон
Соарес
18
Де
ла
Крус
Николас
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
Палестино
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Палестино
Фламенго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
2:0
КС
5:0
КС
2:5
КС
1:2
КС
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
3

Среднее время на гол

33
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 2 0.25
Felipe Chamorro 2 0.25
Карраско Браян 2 (1) 0.25
Кристиан Суарез 1 0.13
Bryan Vejar 1 0.13
Fernando Cornejo I 1 0.13
Junior Marabel 1 0.13
Ivan Roman 1 0.13
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 2 (1) 0.5
Винья Матиас 1 0.25
Ортис Лео 1 0.25

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Rojas 3 0
Ivan Roman 1 1
Fernando Cornejo I 2 0
Nicolas Linares 2 0
Карраско Браян 1 0
Dylan Zuniga 1 0
Joe Abrigo 1 0
Antonio Ceza 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Айртон Лукас 1 0

Результаты матчей

Палестино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Палестино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Палестино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фламенго
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
50%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2
Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0

Результаты матчей

Палестино
Фламенго

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Палестино
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
1
4
4
1.5
1
3
1
7
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Палестино
 4 2 0 2 4 - 7 6
3.
Фламенго
 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Мильонариос
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палестино
 3 2 0 1 4 - 5 6
3.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фламенго
 3 0 1 2 2 - 4 1
3.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Мильонариос
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
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