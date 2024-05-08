  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Насьональ Монтевидео
2:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
8' Гол
Борха Мигель
13' Желтая карточка
Перейра Маурисио
19' Желтая карточка
Антони Матео
0:2
30' Гол
Колидио Факундо
32' Желтая карточка
Колидио Факундо
38' Желтая карточка
Lucas Sanabria
49' Желтая карточка
Leandro Lozano
54' Желтая карточка
Franco Romero1
55' Желтая карточка
Эррера Марсело II
61' Желтая карточка
Полента Диего
1:2
78' Пенальти
Gonzalo Carneiro
2:2
79' Гол
Gonzalo Carneiro
81' Желтая карточка
Gonzalo Carneiro
90'+8
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
5
Franco
Romero1
13
Антони
Матео
11
Gabriel
Baez
26
Lucas
Sanabria
18
Jeremia
Recoba
7
Antonio
Galeano
10
Перейра
Маурисио
19
Гонсалес
Гастон
20
Gonzalo
Carneiro
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
26
Фернандес
Игнасио
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
19
Эчеверри
Клаудио
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
2:6
КЛ
2:0
ТДВ
4:4
КЛ
0:0
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
3.33

Среднее время на гол

67
27

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Carneiro 3 (1) 0.38
Бентанкур Рубен 2 0.25
Leandro Lozano 2 0.25
Кастро Алексис 1 0.13
Lucas Sanabria 1 0.13
Антони Матео 1 0.13
Jeremia Recoba 1 0.13
Osinachi Ebere 1 (1) 0.13
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 2 0.5
Борха Мигель 1 0.25
Фонсека Николас 1 0.25
Солари Пабло 1 0.25
Боселли Себастьян 1 0.25
Эчеверри Клаудио 1 0.25
Мастантуоно Франко 1 0.25

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 2 1
Кастро Алексис 2 0
Leandro Lozano 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Gabriel Baez 1 0
Gonzalo Carneiro 1 0
Lucas Sanabria 1 0
Franco Romero1 1 0
Антони Матео 1 0
Jeremia Recoba 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колидио Факундо 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Альендро Родриго 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Насьональ Монтевидео
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2
Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6
Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
5 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Насьональ Монтевидео
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Либертад
 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Тачира
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Либертад
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Тачира
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Либертад
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Насьональ Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тачира
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Насьональ Монтевидео 2:2 Ривер Плейт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный