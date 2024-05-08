Тур: 4.
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолБорха Мигель
13' Желтая карточкаПерейра Маурисио
19' Желтая карточкаАнтони Матео
0:2
30' ГолКолидио Факундо
32' Желтая карточкаКолидио Факундо
38' Желтая карточкаLucas Sanabria
49' Желтая карточкаLeandro Lozano
54' Желтая карточкаFranco Romero1
55' Желтая карточкаЭррера Марсело II
61' Желтая карточкаПолента Диего
1:2
78' ПенальтиGonzalo Carneiro
2:2
79' ГолGonzalo Carneiro
81' Желтая карточкаGonzalo Carneiro
90'+8
Ход матча
8'
0:1
13'
19'
30'
0:2
32'
38'
49'
54'
61'
78'
1:2
79'
2:2
81'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мехия
Луис
13
Антони
Матео
11
Gabriel
Baez
17
Диас
Пауло
- Основной состав
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Антони МатеоЗащитник
-
11 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Nahuel Lopez
-
Главный тренер: Альваро Рекоба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
3.33
Среднее время на гол
67
27
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Carneiro
|3 (1)
|0.38
|Бентанкур Рубен
|2
|0.25
|Leandro Lozano
|2
|0.25
|Кастро Алексис
|1
|0.13
|Lucas Sanabria
|1
|0.13
|Антони Матео
|1
|0.13
|Jeremia Recoba
|1
|0.13
|Osinachi Ebere
|1 (1)
|0.13
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|2
|0.5
|Борха Мигель
|1
|0.25
|Фонсека Николас
|1
|0.25
|Солари Пабло
|1
|0.25
|Боселли Себастьян
|1
|0.25
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.25
|Мастантуоно Франко
|1
|0.25
Карточки
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полента Диего
|2
|1
|Кастро Алексис
|2
|0
|Leandro Lozano
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Gabriel Baez
|1
|0
|Gonzalo Carneiro
|1
|0
|Lucas Sanabria
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
|Антони Матео
|1
|0
|Jeremia Recoba
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колидио Факундо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Насьональ Монтевидео
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ривер Плейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2
Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6
Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
5 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Тачира
|Carlos Robles1
|3
|Палестино
|Benjamin Rojas
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3