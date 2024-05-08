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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 4.
Тачира
1:1
Конец матча
Либертад
0'
26' Желтая карточка
Carlos Robles1
1:0
31' Гол
Jesus Hernandez1
35' Желтая карточка
Rodrigo Villalba
1:1
50' Гол
Санта Крус Роке
1:1
81' Не забитый пенальти
Эспиноса Матиас
83' Желтая карточка
Франко Иван
90'+7
50
Jesus
Camargo
2
Carlos
Vivas
3
Jean
Gutierrez
4
Haibrany
Ruiz
Diaz
33
Nelson
Hernandez
24
Carlos
Robles1
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
28
Gleiker
Mendoza
23
Yanniel
Hernandez
16
Jesus
Hernandez1
9
Anthony
Uribe
12
Rodrigo
Morinigo
33
Пирис
Иван
14
Luis
Carlos
Cardozo
5
Diego
Viera
II
4
Nestor
Gimenez
26
Кабальеро
Эрнесто
Бенитес
35
Rodrigo
Villalba
21
Lucas
Sanabria2
8
Bautista
Merlini
17
Эспиноса
Матиас
24
Санта
Крус
Роке
Тачира
3-5-2
Либертад
4-1-4-1

История личных встреч

Тачира
Либертад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
3:0
КЛ
3:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Тачира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jesus Hernandez1 1 0.25
Haibrany Ruiz Diaz 1 0.25
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельгарехо Лоренсо 1 0.25
Санта Крус Роке 1 0.25
Эспиноса Матиас 1 0.25
Lucas Sanabria2 1 0.25
Gustavo Aguilar 1 0.25

Карточки

Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Robles1 3 0
Oliver Paz Benitez 1 0
Maurice Jesus Cova Sanchez 1 0
Bryan Castillo 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Ерсон Чакон 1 0
Carlos Vivas 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Carlos Cardozo 1 0
Барейро Антонио 1 0
Рамирес Иван 1 0
Кабальеро Эрнесто Бенитес 1 0
Bautista Merlini 1 0
Эспиноса Матиас 1 0
Франко Иван 1 0
Rodrigo Villalba 1 0

Результаты матчей

Тачира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Тачира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
3
Тачира
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Либертад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
60%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тачира
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0 Тачира - Карабобо 1:0 Либертад - Тачира 3:0
Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1
Либертад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0
Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0 Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 3:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 1:1 Либертад - Такуари 1:2

Результаты матчей

Тачира
Либертад

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тачира
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Насьональ Монтевидео
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Либертад
 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Тачира
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Либертад
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Тачира
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Либертад
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Насьональ Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тачира
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Тачира Carlos Robles1 3
Палестино Benjamin Rojas 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Rodrigo Villalba получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Nelson Hernandez сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Jesus Hernandez бьет в цель!
    • 26'
      Carlos Robles получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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