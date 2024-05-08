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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 4.
Сесар Вальехо
1:5
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
0:1
15' Гол
Brayan Muniz
17' Желтая карточка
Jairo Velez
19' Желтая карточка
Alec Deneumostier
1:1
21' Гол
Jairo Velez
31' Желтая карточка
Leyser Chaverra
1:2
45' Гол
Brayan Muniz
1:3
59' Гол
Mender Garcia
1:4
73' Гол
Монсальве Мигель
1:5
79' Гол
Перласа Бальдомеро
90'+1
1
Carlos
Grados
32
Мадрид
Хоан
5
Alec
Deneumostier
6
Geisson
Perea
28
Sais
Santibanez
10
Jairo
Velez
8
Frank
Ysique
13
Gerson
Barreto
17
Yorleys
Mena
Palacios
27
Alejandro
Ramirez
23
Pierre
da
Silva
25
Чаукс
Эдер
2
Leyser
Chaverra
23
Fainer
Torijano
Cano
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
5
Pablo
Lima
I
31
Морено
Диего
77
Jhon
Vasquez
10
Монсальве
Мигель
8
Mender
Garcia
27
Brayan
Muniz
Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jairo Velez 3 (1) 0.6
Yorleys Mena Palacios 2 0.4
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 4 0.8
Mender Garcia 2 0.4
Монсальве Мигель 2 0.4
Jhon Vasquez 2 (1) 0.4
Перласа Бальдомеро 1 0.2

Карточки

Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alec Deneumostier 2 0
Герреро Паоло 1 0
Jairo Velez 1 0
Gerson Barreto 1 0
Geisson Perea 1 0
Carlos Cabello 1 0
Stefano Olaya 1 0
Sais Santibanez 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 2 0
Pablo Lima I 1 0
Морено Диего 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Сесар Вальехо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Сесар Вальехо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Индепендьенте Медельин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сесар Вальехо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 2:1 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0
Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3
Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Индепендьенте Медельин
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Дефенса и Хустисия
 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Сесар Вальехо
 4 0 0 4 3 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Индепендьенте Медельин
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Дефенса и Хустисия
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 2 1 0 1 5 - 3 3
2.
Дефенса и Хустисия
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Олвейс Реди
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Brayan Muniz бьет в цель!
    • 31'
      Leyser Chaverra получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Jairo Velez бьет в цель!
    • 19'
      Alec Deneumostier получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Jairo Velez получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Монсальве Мигель сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Brayan Muniz бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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