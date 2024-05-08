Тур: 4.
1:5
Конец матча
0'
0:1
15' ГолBrayan Muniz
17' Желтая карточкаJairo Velez
19' Желтая карточкаAlec Deneumostier
1:1
21' ГолJairo Velez
31' Желтая карточкаLeyser Chaverra
1:2
45' ГолBrayan Muniz
1:3
59' ГолMender Garcia
1:4
73' ГолМонсальве Мигель
1:5
79' ГолПерласа Бальдомеро
90'+1
Ход матча
15'
0:1
17'
21'
1:1
31'
45'
1:2
59'
1:3
73'
1:4
79'
32
Мадрид
Хоан
10
Jairo
Velez
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
31
Морено
Диего
77
Jhon
Vasquez
27
Brayan
Muniz
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Мадрид ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Jairo VelezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
-
17 Jimer ForyЗащитник
- Полузащитник
-
31 Морено ДиегоПолузащитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Brayan MunizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Морено ЯйроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Juan Arizala
-
-
-
-
34 Iker Blanco
-
12 Чунга Хосе
-
Главный тренер: Alfredo Arias
История личных встреч
Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jairo Velez
|3 (1)
|0.6
|Yorleys Mena Palacios
|2
|0.4
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|4
|0.8
|Mender Garcia
|2
|0.4
|Монсальве Мигель
|2
|0.4
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.4
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.2
Карточки
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Jairo Velez
|1
|0
|Gerson Barreto
|1
|0
|Geisson Perea
|1
|0
|Carlos Cabello
|1
|0
|Stefano Olaya
|1
|0
|Sais Santibanez
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орехуэла Луис
|2
|0
|Pablo Lima I
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Сесар Вальехо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Сесар Вальехо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Индепендьенте Медельин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сесар Вальехо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 2:1 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0
Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3
Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сесар Вальехо
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1